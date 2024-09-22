За сутки россияне трижды обстреляли Покровскую громаду: убили одного человека и ранили ребенка

Российские захватчики в течение 21 сентября не прекращали обстреливать Покровск и громаду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Покровская ГВА.

Вечером 21 сентября враг совершил атаку на градообразующее предприятие, которое находится вне территории громады. В результате обстрелов в Покровске произошло несколько пожаров в разных частях города. Огнем повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, имущество владельцев.

За сутки на территории громады ранены 2 человека. Среди них - 4-летний ребенок, который с ушибом головного мозга в тяжелом состоянии был доставлен в Добропольскую городскую больницу. Также во время ликвидации последствий одного из пожаров было обнаружено тело погибшего, данные которого устанавливаются.

Вчера, около 21:20 произошел обстрел административных зданий центральной части Покровска. Предварительно известно о двух попаданиях в здание института, также есть повреждения зданий городского дворца культуры и образовательного учреждения.

Также в 21.20 оккупант попал в здание детского дома "Отчий дом". К счастью, все воспитанники уже давно эвакуированы и находятся в безопасном месте.

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В 22:10 под вражеский обстрел попала территория одного из угольных предприятий громады. Предварительно известно о трех попаданиях, в результате которых 2 работника погибли и 2 ранены. Среди пострадавших - жители Мирноградской и Удачненской громад.

Напомним, по состоянию на 18 сентября в Покровске остаются 16 тыс. жителей, в том числе 177 детей.