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Житомир (670) трагедия (227) лодка (16)

В Житомире на реке Тетерев перевернулась лодка с группой людей, погибли две женщины

У Житомирі перекинувся човен із 7 людьми, двоє потонули

В Житомире на реке Тетерев перевернулась моторная лодка, в которой находилось 7 человек. Две женщины погибли.

Об этом сообщили в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

В 12:30 спасатели получили сообщение о групповом несчастном случае на воде за территорией пляжа в Гидропарке в Житомире. На реке Тетерев перевернулась моторная лодка, в которой находились 7 человек.

Отмечается, что одну из женщин спасли местные жители, которые находились на берегу реки. Ее госпитализировали в Центральную городскую больницу.

Водолазы Житомирской областной аварийно-спасательной службы нашли тело другой женщины на расстоянии примерно 250 метров от берега. Поисковые работы еще одной погибшей продолжаются.

Четырем другим лицам, которые находились в лодке, медицинская помощь не понадобилась.

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Топ комментарии
+14
Є правила керування маломірними плавзасобами, серед іншого - усі хто перебувають в човні зобов'язані одягнути рятувальні жилети впродовж всієї мандрівки водою. Але брак контролю та пофігізм закінчуються подібними трагедіями.
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22.09.2024 18:39
+13
Увалили спирту та навалили газу.. круті розваги круто закінчуються..
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22.09.2024 18:25
+6
Дебілізм
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22.09.2024 18:31
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Увалили спирту та навалили газу.. круті розваги круто закінчуються..
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22.09.2024 18:25 Ответить
то війна для всіх???????????
тарасівка під Києвом...
мотори не те що ревуть а виють
резина не те що свистить а завиває
і це з обіду п,ятниці та всі вихідні до 23,00
і чому ж це *****, прості, смертні не хочуть вмирати за цих уібанів???
навіть не знаю...
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22.09.2024 21:51 Ответить
Дебілізм
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22.09.2024 18:31 Ответить
Були якісь круті дівчата 😡
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22.09.2024 18:37 Ответить
Є правила керування маломірними плавзасобами, серед іншого - усі хто перебувають в човні зобов'язані одягнути рятувальні жилети впродовж всієї мандрівки водою. Але брак контролю та пофігізм закінчуються подібними трагедіями.
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22.09.2024 18:39 Ответить
Ідіоти. Вже не кажучи за те, що під час воєнного стану не можна плавати на човнах.
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22.09.2024 18:43 Ответить
ухилянтки
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22.09.2024 18:49 Ответить
Вже не кажучи за те, що під час воєнного стану не можна плавати на човнах.
=======

Чому?
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22.09.2024 21:45 Ответить
То людина переплутала Заборона стосується тільки руху маломірних суден у "контрольованих прикордонних районах" Тетерів у районі Житомира до такого не відноситься...
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23.09.2024 03:05 Ответить
Весь цикл цього відпочинку можна безпомилково розписати по хвилинах. Крутизна із спиртом закінчується однаково.
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22.09.2024 18:47 Ответить
З Житомира...
Нема куди тікати...
Якщо ти тетерів-
Сидіти треба вдома...
Й кувати...
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22.09.2024 18:52 Ответить
+++
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22.09.2024 20:35 Ответить
250 м вiд берега...Тетерев бiльше 40 метрiв ширини не маэ...що це маячня ?
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22.09.2024 18:56 Ответить
Подивись на карту не не пиши дурниць
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22.09.2024 19:00 Ответить
Тоді це не Гідропарк, а Тетерівка. Там дійсно ширина трохи більше 500 метрів.
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23.09.2024 08:34 Ответить
Поруч пішохідний міст 350 метрів завдовжки. Які 40 метрів? Тетерів, звісно, не скрізь такий широкий, але біля Житомира це солідна річка

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22.09.2024 21:54 Ответить
В нас дороги переходять не дивлячись на проїзжу частину це ж не привід хаяти автомобілі! Так трагедія, але тут вже висновки наробили не знаючи як все було. Огидно !
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22.09.2024 18:57 Ответить
А рятувальні жилети слабо було одягнути?
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22.09.2024 20:28 Ответить
З Тисою переплутали?
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22.09.2024 19:07 Ответить
Титанік! (Селін Ліон) пісня!
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22.09.2024 19:38 Ответить
П'янка за кермом, це горе!!
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22.09.2024 19:40 Ответить
Жрать меньше надо.
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22.09.2024 19:45 Ответить
Да, дивлюся я на коментарі... Причини трагедії невідомі, а тут вже... Я ж кажу: можна розпускати слідчих, криміналістів, експертів - люди вже все вирішили:

- якщо всі були цивільні - значить п'янка;
- якщо з'ясується, що серед потерпілих був військовий - значить ДРГ

Справу розкрито! Слухання діла завершено (молоточком судді - бац!). Занавєс....
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22.09.2024 20:23 Ответить
Так, негарно одразу ляпати, що в голову спало (хоча, чесно кажучи, то також перша версія була). Різні ситуації бувають, так само як і люди, які плавати не вміють
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22.09.2024 21:58 Ответить
З Житомира? Боже.. иииии..З Житомира???
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23.09.2024 01:42 Ответить
 
 