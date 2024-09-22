В Житомире на реке Тетерев перевернулась лодка с группой людей, погибли две женщины

В Житомире на реке Тетерев перевернулась моторная лодка, в которой находилось 7 человек. Две женщины погибли.

Об этом сообщили в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

В 12:30 спасатели получили сообщение о групповом несчастном случае на воде за территорией пляжа в Гидропарке в Житомире. На реке Тетерев перевернулась моторная лодка, в которой находились 7 человек.

Отмечается, что одну из женщин спасли местные жители, которые находились на берегу реки. Ее госпитализировали в Центральную городскую больницу.

Водолазы Житомирской областной аварийно-спасательной службы нашли тело другой женщины на расстоянии примерно 250 метров от берега. Поисковые работы еще одной погибшей продолжаются.

Четырем другим лицам, которые находились в лодке, медицинская помощь не понадобилась.

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