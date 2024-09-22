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Житомир (564) трагедія (117) човен (19)

У Житомирі на річці Тетерів перевернувся човен з групою людей, загинули дві жінки

У Житомирі перекинувся човен із 7 людьми, двоє потонули

У Житомирі на річці Тетерів перевернувся моторний човен, в якому перебувало 7 осіб. Двоє жінок загинули.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

О 12:30 рятувальники отримали повідомлення про груповий нещасний випадок на воді за територією пляжу в Гідропарку в Житомирі. На річці Тетерів перекинувся моторний човен, у якому перебували 7 осіб.

Зазначається, що одну із жінок врятували місцеві жителі, які перебували на березі річки. Її госпіталізували до Центральної міської лікарні.

Водолази Житомирської обласної аварійно-рятувальної служби знайшли тіло іншої жінки на відстані приблизно 250 метрів від берега. Пошукові роботи ще однієї загиблої тривають.

Чотирьом іншим особам, які перебували в човні, медична допомога не знадобилася.

Читайте також: У Києві на час війни заборонили рух на човнах і катерах
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Топ коментарі
+14
Є правила керування маломірними плавзасобами, серед іншого - усі хто перебувають в човні зобов'язані одягнути рятувальні жилети впродовж всієї мандрівки водою. Але брак контролю та пофігізм закінчуються подібними трагедіями.
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22.09.2024 18:39
+13
Увалили спирту та навалили газу.. круті розваги круто закінчуються..
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22.09.2024 18:25
+6
Дебілізм
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22.09.2024 18:31
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Увалили спирту та навалили газу.. круті розваги круто закінчуються..
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22.09.2024 18:25 Відповісти
то війна для всіх???????????
тарасівка під Києвом...
мотори не те що ревуть а виють
резина не те що свистить а завиває
і це з обіду п,ятниці та всі вихідні до 23,00
і чому ж це *****, прості, смертні не хочуть вмирати за цих уібанів???
навіть не знаю...
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22.09.2024 21:51 Відповісти
Дебілізм
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22.09.2024 18:31 Відповісти
Були якісь круті дівчата 😡
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22.09.2024 18:37 Відповісти
Є правила керування маломірними плавзасобами, серед іншого - усі хто перебувають в човні зобов'язані одягнути рятувальні жилети впродовж всієї мандрівки водою. Але брак контролю та пофігізм закінчуються подібними трагедіями.
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22.09.2024 18:39 Відповісти
Ідіоти. Вже не кажучи за те, що під час воєнного стану не можна плавати на човнах.
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22.09.2024 18:43 Відповісти
ухилянтки
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22.09.2024 18:49 Відповісти
Вже не кажучи за те, що під час воєнного стану не можна плавати на човнах.
=======

Чому?
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22.09.2024 21:45 Відповісти
То людина переплутала Заборона стосується тільки руху маломірних суден у "контрольованих прикордонних районах" Тетерів у районі Житомира до такого не відноситься...
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23.09.2024 03:05 Відповісти
Весь цикл цього відпочинку можна безпомилково розписати по хвилинах. Крутизна із спиртом закінчується однаково.
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22.09.2024 18:47 Відповісти
З Житомира...
Нема куди тікати...
Якщо ти тетерів-
Сидіти треба вдома...
Й кувати...
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22.09.2024 18:52 Відповісти
+++
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22.09.2024 20:35 Відповісти
250 м вiд берега...Тетерев бiльше 40 метрiв ширини не маэ...що це маячня ?
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22.09.2024 18:56 Відповісти
Подивись на карту не не пиши дурниць
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22.09.2024 19:00 Відповісти
Тоді це не Гідропарк, а Тетерівка. Там дійсно ширина трохи більше 500 метрів.
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23.09.2024 08:34 Відповісти
Поруч пішохідний міст 350 метрів завдовжки. Які 40 метрів? Тетерів, звісно, не скрізь такий широкий, але біля Житомира це солідна річка

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22.09.2024 21:54 Відповісти
В нас дороги переходять не дивлячись на проїзжу частину це ж не привід хаяти автомобілі! Так трагедія, але тут вже висновки наробили не знаючи як все було. Огидно !
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22.09.2024 18:57 Відповісти
А рятувальні жилети слабо було одягнути?
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22.09.2024 20:28 Відповісти
З Тисою переплутали?
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22.09.2024 19:07 Відповісти
Титанік! (Селін Ліон) пісня!
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22.09.2024 19:38 Відповісти
П'янка за кермом, це горе!!
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22.09.2024 19:40 Відповісти
Жрать меньше надо.
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22.09.2024 19:45 Відповісти
Да, дивлюся я на коментарі... Причини трагедії невідомі, а тут вже... Я ж кажу: можна розпускати слідчих, криміналістів, експертів - люди вже все вирішили:

- якщо всі були цивільні - значить п'янка;
- якщо з'ясується, що серед потерпілих був військовий - значить ДРГ

Справу розкрито! Слухання діла завершено (молоточком судді - бац!). Занавєс....
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22.09.2024 20:23 Відповісти
Так, негарно одразу ляпати, що в голову спало (хоча, чесно кажучи, то також перша версія була). Різні ситуації бувають, так само як і люди, які плавати не вміють
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22.09.2024 21:58 Відповісти
З Житомира? Боже.. иииии..З Житомира???
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23.09.2024 01:42 Відповісти
 
 