У Житомирі на річці Тетерів перевернувся човен з групою людей, загинули дві жінки
У Житомирі на річці Тетерів перевернувся моторний човен, в якому перебувало 7 осіб. Двоє жінок загинули.
Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
О 12:30 рятувальники отримали повідомлення про груповий нещасний випадок на воді за територією пляжу в Гідропарку в Житомирі. На річці Тетерів перекинувся моторний човен, у якому перебували 7 осіб.
Зазначається, що одну із жінок врятували місцеві жителі, які перебували на березі річки. Її госпіталізували до Центральної міської лікарні.
Водолази Житомирської обласної аварійно-рятувальної служби знайшли тіло іншої жінки на відстані приблизно 250 метрів від берега. Пошукові роботи ще однієї загиблої тривають.
Чотирьом іншим особам, які перебували в човні, медична допомога не знадобилася.
Будь ласка, зачекайте...
тарасівка під Києвом...
мотори не те що ревуть а виють
резина не те що свистить а завиває
і це з обіду п,ятниці та всі вихідні до 23,00
і чому ж це *****, прості, смертні не хочуть вмирати за цих уібанів???
навіть не знаю...
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Чому?
Нема куди тікати...
Якщо ти тетерів-
Сидіти треба вдома...
Й кувати...
- якщо всі були цивільні - значить п'янка;
- якщо з'ясується, що серед потерпілих був військовий - значить ДРГ
Справу розкрито! Слухання діла завершено (молоточком судді - бац!). Занавєс....