У Житомирі на річці Тетерів перевернувся човен з групою людей, загинули дві жінки

У Житомирі на річці Тетерів перевернувся моторний човен, в якому перебувало 7 осіб. Двоє жінок загинули.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

О 12:30 рятувальники отримали повідомлення про груповий нещасний випадок на воді за територією пляжу в Гідропарку в Житомирі. На річці Тетерів перекинувся моторний човен, у якому перебували 7 осіб.

Зазначається, що одну із жінок врятували місцеві жителі, які перебували на березі річки. Її госпіталізували до Центральної міської лікарні.

Водолази Житомирської обласної аварійно-рятувальної служби знайшли тіло іншої жінки на відстані приблизно 250 метрів від берега. Пошукові роботи ще однієї загиблої тривають.

Чотирьом іншим особам, які перебували в човні, медична допомога не знадобилася.

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