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ГОК (50) Полтавщина (1052) ГБР (2824) недра (27)

Передано в суд дело против должностных лиц Полтавского ГОКа, присвоивших десятки миллионов гривен, - ГБР

незаконний видобуток надр

Работники ГБР направили в суд обвинительный акт в отношении семерых должностных лиц и служебных лиц ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат". Менеджмент общества, которое принадлежит беглому олигарху Константину Жеваго, присвоил десятки миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Суть дела

Как отмечается, руководство комбината в течение 2019-2021 годов противоправно распоряжалось полезными ископаемыми общегосударственного значения. Не имея специального разрешения на пользование недрами оно незаконно реализовало тонны минерального сырья на почти 80 млн грн.

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Затем через привлеченные к схеме предприятия перепродали это же сырье, но гораздо дороже. В частности, топ-менеджмент продавал без соответствующих разрешений щебеночное сырье, которое изготавливалось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых.

"Сумма сделки составила более 370 млн грн", - отмечают в ГБР.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сообщено о подозрении 4 должностным лицам ГОКов на Полтавщине, которые незаконно добывали недра. Легализовано более 885 тыс. тонн продукции на 3,5 млн грн.
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постанову судді про заставу у 10% та домашній арешт вже готовлять,на пункті пропуску очікують своїх героїв?
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24.09.2024 09:38 Ответить
Ще питаннячко -хто вирубує лісополоси у Полтавській області ? Взамін нічого не висаджується. Пил розлітається з полів по всій Україні.
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24.09.2024 09:40 Ответить
Гарна справа. Суддям та їх дітям теж треба їсти!!
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24.09.2024 09:56 Ответить
 
 