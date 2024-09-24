Передано в суд дело против должностных лиц Полтавского ГОКа, присвоивших десятки миллионов гривен, - ГБР

Работники ГБР направили в суд обвинительный акт в отношении семерых должностных лиц и служебных лиц ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат". Менеджмент общества, которое принадлежит беглому олигарху Константину Жеваго, присвоил десятки миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Суть дела

Как отмечается, руководство комбината в течение 2019-2021 годов противоправно распоряжалось полезными ископаемыми общегосударственного значения. Не имея специального разрешения на пользование недрами оно незаконно реализовало тонны минерального сырья на почти 80 млн грн.

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Затем через привлеченные к схеме предприятия перепродали это же сырье, но гораздо дороже. В частности, топ-менеджмент продавал без соответствующих разрешений щебеночное сырье, которое изготавливалось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых.

"Сумма сделки составила более 370 млн грн", - отмечают в ГБР.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сообщено о подозрении 4 должностным лицам ГОКов на Полтавщине, которые незаконно добывали недра. Легализовано более 885 тыс. тонн продукции на 3,5 млн грн.