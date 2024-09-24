УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10183 відвідувача онлайн
Новини
1 406 4

Передано до суду справу проти посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили десятки мільйонів гривень, - ДБР

незаконний видобуток надр

Працівники ДБР скерували до суду обвинувальний акт стосовно сімох посадовців та службових осіб ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат". Менеджмент товариства, яке належить олігарху-втікачу Костянтину Жеваго, привласнив десятки мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Суть справи

Як зазначається, керівництво комбінату упродовж 2019-2021 років протиправно розпоряджалося корисними копалинами загальнодержавного значення. Не маючи спеціального дозволу на користування надрами воно незаконно реалізувало тонни мінеральної сировини на майже 80 млн грн.

Також читайте: "Полтавський ГЗК" оскаржуватиме запобіжний захід голові правління та заявляє про тиск на підприємство

Потім через залучені до схеми підприємства перепродали цю ж саму сировину, але набагато дорожче. Зокрема, топменеджмент продавав без відповідних дозволів щебеневу сировину, яка виготовлялась з відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин.

"Сума оборудки становила понад 370 млн грн", - наголошують у ДБР.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що повідомлено про підозру 4 посадовцям ГЗК на Полтавщині, які незаконно видобували надра. Легалізовано понад 885 тис. тонн продукції на 3,5 млн грн.

Автор: 

ГЗК (168) ДБР (3502) надра (59) Полтавська область (1117)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
постанову судді про заставу у 10% та домашній арешт вже готовлять,на пункті пропуску очікують своїх героїв?
показати весь коментар
24.09.2024 09:38 Відповісти
Ще питаннячко -хто вирубує лісополоси у Полтавській області ? Взамін нічого не висаджується. Пил розлітається з полів по всій Україні.
показати весь коментар
24.09.2024 09:40 Відповісти
Гарна справа. Суддям та їх дітям теж треба їсти!!
показати весь коментар
24.09.2024 09:56 Відповісти
 
 