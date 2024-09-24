Передано до суду справу проти посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили десятки мільйонів гривень, - ДБР

Працівники ДБР скерували до суду обвинувальний акт стосовно сімох посадовців та службових осіб ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат". Менеджмент товариства, яке належить олігарху-втікачу Костянтину Жеваго, привласнив десятки мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Суть справи

Як зазначається, керівництво комбінату упродовж 2019-2021 років протиправно розпоряджалося корисними копалинами загальнодержавного значення. Не маючи спеціального дозволу на користування надрами воно незаконно реалізувало тонни мінеральної сировини на майже 80 млн грн.

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Потім через залучені до схеми підприємства перепродали цю ж саму сировину, але набагато дорожче. Зокрема, топменеджмент продавав без відповідних дозволів щебеневу сировину, яка виготовлялась з відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин.

"Сума оборудки становила понад 370 млн грн", - наголошують у ДБР.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що повідомлено про підозру 4 посадовцям ГЗК на Полтавщині, які незаконно видобували надра. Легалізовано понад 885 тис. тонн продукції на 3,5 млн грн.