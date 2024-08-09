Повідомлено про підозру 4 посадовцям ГЗК на Полтавщині, які незаконно видобували надра. Легалізовано понад 885 тис. тонн продукції на 3,5 млн грн, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора повідомлено про підозру 4 посадовцям гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) на Полтавщині за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як працювала схема?

За даними слідства, голова правління комбінату спільно зі своїм заступником та двома керівниками відділу ГЗК організували схему з легалізації корисних копалин, які за відстуності відповідної ліцензії незаконно видобувалися підприємством.

Здобуті породи мали зберігатися у спеціально відведених сховищах, натомість їх переробляли, отримуючи щебеневу продукцію трьох різних фракцій, яку продавали суб’єктам підприємницької діяльності.

За даними Офісу генпрокурора, з метою надання своїм діям вигляду законності посадовці вносили у звітні документи неправдиві відомості про результати переробки корисних копалин.

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"У такий спосіб підозрювані легалізували понад 885 тис тонн щебеневої продукції та порожньої породи, отриманих внаслідок незаконного видобутку, на загальну суму 33,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше голові ГЗК повідомлено про підозру у незаконному видобуванні надр зі збитками для довкілля у сумі на понад 157 млрд грн.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи та накладено арешт на майно з метою подальшої конфіскації.

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину, з метою притягнення їх до відповідальності.