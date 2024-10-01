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Новости
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Каждый десятый на фронте: как Интерпайп помогает своим мобилизованным

Новости компаний

интерпайп,інтерпайп

Службу в силах обороны прошли 1200 работников компании Интерпайп Виктора Пинчука. Мобилизован более, чем каждый десятый работник.

Такие данные приводит издание NV в материале ко Дню защитников и защитниц, в котором анализирует, как крупный бизнес поддерживает работников, которые ушли на фронт.

Каждый из работников Интерпайпа, который решает стать на защиту Украины, получает персонального менеджера из компании. Как только началось полномасштабное вторжение, в Интерпайпе создали специальный координационный штаб, который занимается амуницией для каждого мобилизованного, его постоянным сопровождением, лечением и реабилитацией в случае необходимости.

"Когда работник получает повестку, координаторы штаба связываются с ним и узнают, какая помощь необходима. А работник в свою очередь знает, что он не останется один на один с войной, что он по-прежнему часть компании. Сейчас у каждого координатора около 200 подшефных", - рассказала PR-директор Интерпайпа, куратор направления помощи военным Людмила Новак.

В случае ранения ребятами начинает заниматься корпоративная поликлиника Интерпайп. Если необходима реабилитация, по возможности раненых направляют на восстановление в центры RECOVERY Фонда Виктора и Елены Пинчук и помогают с протезированием.

Кроме работы с мобилизованными, штаб Интерпайпа занимается их семьями. Так, в 2024 году 150 детей работников, которые сейчас служат в армии, бесплатно отдыхали в лагере в Карпатах. Не остаются один на один со своим горем и семьи погибших.

Сейчас Интерпайп потерял 72 работников, 28 работников считаются пропавшими без вести, еще пять человек - в плену. Семье каждого погибшего компания выплачивает единовременное пособие в размере 100 тыс. грн. В дальнейшем с родственниками остаются на связи: оказывают организационную помощь в оформлении выплат, на Новый год и дни рождения дети погибших героев обязательно получают подарки и бесплатно отдыхают в летних лагерях.

В Интерпайпе считают, что помогать "своим" на фронте - это не благотворительность, а обязанность.

Автор: 

благотворительность (613) Интерпайп (30)


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Топ комментарии
+5
О,пішла відмивка Пінчука
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01.10.2024 18:59
+2
Добре, що за Пінчука згадали. Він також нормально допомагає. Сподіваюся й інші будуть згадані, а не тільки ті два, які ближче і найкраще всіх.
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01.10.2024 19:20
+2
Ця гнида Пінчук також винна в тому, що велика війна прийшла в Україну.
Воно кілька років тому готово було подарувати ху@лу Крим.
І продавало свої труби в Мордор після окупації Криму і частини Донбасу.
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01.10.2024 20:14
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О,пішла відмивка Пінчука
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01.10.2024 18:59 Ответить
Це реклама.
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01.10.2024 19:01 Ответить
Якщо він подарує автівку моєму медпункту, то може вважати, що отримав індульгенцію на всі гріхи!
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01.10.2024 19:17 Ответить
Кацапи 16 солдат які не захотіли воювати розстріляли на покровському напрямку. Дрон зафіксував.
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01.10.2024 19:12 Ответить
Всьому свій час. Це буде наступним кроком після бусифікації.
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01.10.2024 19:16 Ответить
І де ці ваші, бусифіковані? Ау!!!! Щось немає їх у нашому баті!!!
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01.10.2024 19:20 Ответить
Траяску Романия маре?
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01.10.2024 19:25 Ответить
Ферштанде Зіі ніхт.
Дас іст Старлінк.
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01.10.2024 19:27 Ответить
Ну то чудово, якщо так. Потрібна машина, пишіть, прості люди завжди допоможуть. Але якби не олігархи, Вам би вона не знадобилась від слова зовсім.
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01.10.2024 19:38 Ответить
Люди діляться тим, чого не жалко, а мені потрібні не копійки, а готова автівка (бажано з водієм-санітаром та медбратом )…
Крім того, до простих людей має бути більше претензій ніж до багатіїв. Хто обирав клоунів до влади? Якого хріна вони два роки війни воювати не готувалися? Що це вони як таргани по кутках порозбігалися? Що взагалі вони роблять для перемоги?
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01.10.2024 20:17 Ответить
Добре, що за Пінчука згадали. Він також нормально допомагає. Сподіваюся й інші будуть згадані, а не тільки ті два, які ближче і найкраще всіх.
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01.10.2024 19:20 Ответить
Ця гнида Пінчук також винна в тому, що велика війна прийшла в Україну.
Воно кілька років тому готово було подарувати ху@лу Крим.
І продавало свої труби в Мордор після окупації Криму і частини Донбасу.
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01.10.2024 20:14 Ответить
2016 рік.

Український олігарх Віктор Пінчук пропонує Києву з прагматичних міркувань, для деескалації на Донбасі, прийняти компроміси у відносинах з росією і відійти від євроінтеграційного шляху, тимчасово визнати втрату Криму і провести вибори на території ОРДЛО на умовах сепаратистів.

Про це йдеться у статті Пінчука в розділі "думки", опублікованій у газеті http://www.wsj.com/articles/ukraine-must-make-painful-compromises-for-peace-with-russia-1483053902 The Wall Street Journal .
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01.10.2024 20:16 Ответить
"Інтерпайп" Віктора Пінчука сплатив за 2022 рік 36 мільйонів рублів податків до бюджету Росії і продовжує отримувати прибуток у країні-агресорці. Про це повідомляє https://glavcom.ua/economics/business/netajemnij-biznes-interpajpu-moskovskij-ofis-miljoni-pributku-ta-splachenikh-podatkiv-do-bjudzhetu-rf-949831.html «Главком» із посиланням на розслідування https://daily.rbc.ua/rus/show/milyoni-podatkiv-rosiyskiy-byudzhet-shcho-1692199724.html «РБК Україна» .

Видання також опублікувало перелік розрахунків дочірньої компанії «Інтерпайп» у Росії ТОВ «Інтерпайм-М» із контрагентами. Серед отримувачів платежів - казначейство Росії.
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01.10.2024 20:19 Ответить
В Интерпайп это с 2014 года,лично знаю так как был сотрудником ,ИнтерпайпНТЗ оттуда ушёл добровольцем в АТО ,от предприятия получал экипировку и разные полезные вещи ,даже тепловизор,после ранения помогали лечением и так же помогали с оформлением инвалидности, всё это время у меня была зарплата ,позже был и психолог. Так что это правда корпорация поддерживает своих сотрудников на фронте и после.
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02.10.2024 19:16 Ответить
 
 