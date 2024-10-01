Каждый десятый на фронте: как Интерпайп помогает своим мобилизованным

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Службу в силах обороны прошли 1200 работников компании Интерпайп Виктора Пинчука. Мобилизован более, чем каждый десятый работник.

Такие данные приводит издание NV в материале ко Дню защитников и защитниц, в котором анализирует, как крупный бизнес поддерживает работников, которые ушли на фронт.

Каждый из работников Интерпайпа, который решает стать на защиту Украины, получает персонального менеджера из компании. Как только началось полномасштабное вторжение, в Интерпайпе создали специальный координационный штаб, который занимается амуницией для каждого мобилизованного, его постоянным сопровождением, лечением и реабилитацией в случае необходимости.

"Когда работник получает повестку, координаторы штаба связываются с ним и узнают, какая помощь необходима. А работник в свою очередь знает, что он не останется один на один с войной, что он по-прежнему часть компании. Сейчас у каждого координатора около 200 подшефных", - рассказала PR-директор Интерпайпа, куратор направления помощи военным Людмила Новак.

В случае ранения ребятами начинает заниматься корпоративная поликлиника Интерпайп. Если необходима реабилитация, по возможности раненых направляют на восстановление в центры RECOVERY Фонда Виктора и Елены Пинчук и помогают с протезированием.

Кроме работы с мобилизованными, штаб Интерпайпа занимается их семьями. Так, в 2024 году 150 детей работников, которые сейчас служат в армии, бесплатно отдыхали в лагере в Карпатах. Не остаются один на один со своим горем и семьи погибших.

Сейчас Интерпайп потерял 72 работников, 28 работников считаются пропавшими без вести, еще пять человек - в плену. Семье каждого погибшего компания выплачивает единовременное пособие в размере 100 тыс. грн. В дальнейшем с родственниками остаются на связи: оказывают организационную помощь в оформлении выплат, на Новый год и дни рождения дети погибших героев обязательно получают подарки и бесплатно отдыхают в летних лагерях.

В Интерпайпе считают, что помогать "своим" на фронте - это не благотворительность, а обязанность.