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Новини
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Кожен десятий на фронті: як Інтерпайп допомагає своїм мобілізованим

Новини компаній

интерпайп,інтерпайп

Службу в силах оборони пройшли 1200 працівників компанії Інтерпайп Віктора Пінчука. Мобілізований більше, ніж кожен десятий працівник.

Такі дані наводить видання NV у матеріалі до Дня захисників і захисниць, в якому аналізує, як великий бізнес підтримує працівників, які пішли на фронт.

Кожен з працівників Інтерпайпа, який вирішує стати на захист України, отримує персонального менеджера з компанії. Щойно почалося повномасштабне вторгнення, в Інтерпайпі створили спеціальний координаційний штаб, який опікується амуніцією для кожного мобілізованого, його постійним супроводом, лікуванням і реабілітацією в разі потреби.

"Коли працівник отримує повістку, координатори штабу зв’язуються з ним і дізнаються, яка допомога необхідна. А працівник у свою чергу знає, що він не залишиться сам на сам із війною, що він, як і раніше, — частина компанії. Зараз у кожної координаторки близько 200 підшефних", - розповіла PR-директорка Інтерпайпа, кураторка напрямку допомоги військовим Людмила Новак.

У разі поранення хлопцями починає опікуватися корпоративна поліклініка Інтерпайп. Якщо необхідна реабілітація, за можливості поранених спрямовують на відновлення до центрів RECOVERY Фонду Віктора і Олени Пінчуків та допомагають із протезуванням.

Крім роботи з мобілізованими, штаб Інтерпайпа опікується їхніми родинами. Так, у 2024 році 150 дітей працівників, які зараз служать у війську, безкоштовно відпочивали у таборі в Карпатах. Не залишаються сам на сам зі своїм горем і родини загиблих.

Наразі Інтерпайп втратив 72 працівників, 28 працівників вважаються зниклими безвісти, ще п’ятеро осіб — у полоні. Родині кожного загиблого компанія виплачує одноразову допомогу в розмірі 100 тис. грн. Надалі з родичами залишаються на зв’язку: надають організаційну допомогу в оформленні виплат, на Новий рік та дні народження діти загиблих героїв обов’язково отримують подарунки та безкоштовно відпочивають у літніх таборах.

В Інтерпайпі вважають, що допомагати "своїм" на фронті - це не благодійність, а обов’язок.

Автор: 

благодійність (571) Інтерпайп (208)


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Топ коментарі
+5
О,пішла відмивка Пінчука
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01.10.2024 18:59
+2
Добре, що за Пінчука згадали. Він також нормально допомагає. Сподіваюся й інші будуть згадані, а не тільки ті два, які ближче і найкраще всіх.
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01.10.2024 19:20
+2
Ця гнида Пінчук також винна в тому, що велика війна прийшла в Україну.
Воно кілька років тому готово було подарувати ху@лу Крим.
І продавало свої труби в Мордор після окупації Криму і частини Донбасу.
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01.10.2024 20:14
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О,пішла відмивка Пінчука
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01.10.2024 18:59 Відповісти
Це реклама.
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01.10.2024 19:01 Відповісти
Якщо він подарує автівку моєму медпункту, то може вважати, що отримав індульгенцію на всі гріхи!
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01.10.2024 19:17 Відповісти
Кацапи 16 солдат які не захотіли воювати розстріляли на покровському напрямку. Дрон зафіксував.
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01.10.2024 19:12 Відповісти
Всьому свій час. Це буде наступним кроком після бусифікації.
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01.10.2024 19:16 Відповісти
І де ці ваші, бусифіковані? Ау!!!! Щось немає їх у нашому баті!!!
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01.10.2024 19:20 Відповісти
Траяску Романия маре?
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01.10.2024 19:25 Відповісти
Ферштанде Зіі ніхт.
Дас іст Старлінк.
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01.10.2024 19:27 Відповісти
Ну то чудово, якщо так. Потрібна машина, пишіть, прості люди завжди допоможуть. Але якби не олігархи, Вам би вона не знадобилась від слова зовсім.
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01.10.2024 19:38 Відповісти
Люди діляться тим, чого не жалко, а мені потрібні не копійки, а готова автівка (бажано з водієм-санітаром та медбратом )…
Крім того, до простих людей має бути більше претензій ніж до багатіїв. Хто обирав клоунів до влади? Якого хріна вони два роки війни воювати не готувалися? Що це вони як таргани по кутках порозбігалися? Що взагалі вони роблять для перемоги?
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01.10.2024 20:17 Відповісти
Добре, що за Пінчука згадали. Він також нормально допомагає. Сподіваюся й інші будуть згадані, а не тільки ті два, які ближче і найкраще всіх.
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01.10.2024 19:20 Відповісти
Ця гнида Пінчук також винна в тому, що велика війна прийшла в Україну.
Воно кілька років тому готово було подарувати ху@лу Крим.
І продавало свої труби в Мордор після окупації Криму і частини Донбасу.
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01.10.2024 20:14 Відповісти
2016 рік.

Український олігарх Віктор Пінчук пропонує Києву з прагматичних міркувань, для деескалації на Донбасі, прийняти компроміси у відносинах з росією і відійти від євроінтеграційного шляху, тимчасово визнати втрату Криму і провести вибори на території ОРДЛО на умовах сепаратистів.

Про це йдеться у статті Пінчука в розділі "думки", опублікованій у газеті http://www.wsj.com/articles/ukraine-must-make-painful-compromises-for-peace-with-russia-1483053902 The Wall Street Journal .
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01.10.2024 20:16 Відповісти
"Інтерпайп" Віктора Пінчука сплатив за 2022 рік 36 мільйонів рублів податків до бюджету Росії і продовжує отримувати прибуток у країні-агресорці. Про це повідомляє https://glavcom.ua/economics/business/netajemnij-biznes-interpajpu-moskovskij-ofis-miljoni-pributku-ta-splachenikh-podatkiv-do-bjudzhetu-rf-949831.html «Главком» із посиланням на розслідування https://daily.rbc.ua/rus/show/milyoni-podatkiv-rosiyskiy-byudzhet-shcho-1692199724.html «РБК Україна» .

Видання також опублікувало перелік розрахунків дочірньої компанії «Інтерпайп» у Росії ТОВ «Інтерпайм-М» із контрагентами. Серед отримувачів платежів - казначейство Росії.
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01.10.2024 20:19 Відповісти
В Интерпайп это с 2014 года,лично знаю так как был сотрудником ,ИнтерпайпНТЗ оттуда ушёл добровольцем в АТО ,от предприятия получал экипировку и разные полезные вещи ,даже тепловизор,после ранения помогали лечением и так же помогали с оформлением инвалидности, всё это время у меня была зарплата ,позже был и психолог. Так что это правда корпорация поддерживает своих сотрудников на фронте и после.
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02.10.2024 19:16 Відповісти
 
 