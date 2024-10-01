Кожен десятий на фронті: як Інтерпайп допомагає своїм мобілізованим
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Службу в силах оборони пройшли 1200 працівників компанії Інтерпайп Віктора Пінчука. Мобілізований більше, ніж кожен десятий працівник.
Такі дані наводить видання NV у матеріалі до Дня захисників і захисниць, в якому аналізує, як великий бізнес підтримує працівників, які пішли на фронт.
Кожен з працівників Інтерпайпа, який вирішує стати на захист України, отримує персонального менеджера з компанії. Щойно почалося повномасштабне вторгнення, в Інтерпайпі створили спеціальний координаційний штаб, який опікується амуніцією для кожного мобілізованого, його постійним супроводом, лікуванням і реабілітацією в разі потреби.
"Коли працівник отримує повістку, координатори штабу зв’язуються з ним і дізнаються, яка допомога необхідна. А працівник у свою чергу знає, що він не залишиться сам на сам із війною, що він, як і раніше, — частина компанії. Зараз у кожної координаторки близько 200 підшефних", - розповіла PR-директорка Інтерпайпа, кураторка напрямку допомоги військовим Людмила Новак.
У разі поранення хлопцями починає опікуватися корпоративна поліклініка Інтерпайп. Якщо необхідна реабілітація, за можливості поранених спрямовують на відновлення до центрів RECOVERY Фонду Віктора і Олени Пінчуків та допомагають із протезуванням.
Крім роботи з мобілізованими, штаб Інтерпайпа опікується їхніми родинами. Так, у 2024 році 150 дітей працівників, які зараз служать у війську, безкоштовно відпочивали у таборі в Карпатах. Не залишаються сам на сам зі своїм горем і родини загиблих.
Наразі Інтерпайп втратив 72 працівників, 28 працівників вважаються зниклими безвісти, ще п’ятеро осіб — у полоні. Родині кожного загиблого компанія виплачує одноразову допомогу в розмірі 100 тис. грн. Надалі з родичами залишаються на зв’язку: надають організаційну допомогу в оформленні виплат, на Новий рік та дні народження діти загиблих героїв обов’язково отримують подарунки та безкоштовно відпочивають у літніх таборах.
В Інтерпайпі вважають, що допомагати "своїм" на фронті - це не благодійність, а обов’язок.
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Дас іст Старлінк.
Крім того, до простих людей має бути більше претензій ніж до багатіїв. Хто обирав клоунів до влади? Якого хріна вони два роки війни воювати не готувалися? Що це вони як таргани по кутках порозбігалися? Що взагалі вони роблять для перемоги?
Воно кілька років тому готово було подарувати ху@лу Крим.
І продавало свої труби в Мордор після окупації Криму і частини Донбасу.
Український олігарх Віктор Пінчук пропонує Києву з прагматичних міркувань, для деескалації на Донбасі, прийняти компроміси у відносинах з росією і відійти від євроінтеграційного шляху, тимчасово визнати втрату Криму і провести вибори на території ОРДЛО на умовах сепаратистів.
Про це йдеться у статті Пінчука в розділі "думки", опублікованій у газеті http://www.wsj.com/articles/ukraine-must-make-painful-compromises-for-peace-with-russia-1483053902 The Wall Street Journal .
Видання також опублікувало перелік розрахунків дочірньої компанії «Інтерпайп» у Росії ТОВ «Інтерпайм-М» із контрагентами. Серед отримувачів платежів - казначейство Росії.