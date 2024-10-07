Буду блокировать вступление Украины в НАТО, пока буду на должности, - Фицо

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что согласен с членством Украины в Европейском Союзе, но вступление ее в НАТО будет блокировать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет словацкое СМИ Pravda.

"Пока я буду премьер-министром Словацкой Республики, я буду руководить депутатами, которых я, как председатель партии [Smer], держу под политическим контролем, чтобы они никогда не соглашались на украинское членство в НАТО", - заявил политик.

По его словам, присоединение Украины к Альянсу якобы "было бы хорошо только как основа для третьей мировой войны".

