РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9575 посетителей онлайн
Новости
5 274 26

Буду блокировать вступление Украины в НАТО, пока буду на должности, - Фицо

роберт,фіцо

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что согласен с членством Украины в Европейском Союзе, но вступление ее в НАТО будет блокировать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет словацкое СМИ Pravda.

"Пока я буду премьер-министром Словацкой Республики, я буду руководить депутатами, которых я, как председатель партии [Smer], держу под политическим контролем, чтобы они никогда не соглашались на украинское членство в НАТО", - заявил политик.

По его словам, присоединение Украины к Альянсу якобы "было бы хорошо только как основа для третьей мировой войны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа поддерживает убийство славян на войне в Украине, однако этот конфликт нельзя разрешить военным путем, - Фицо

Автор: 

НАТО (10263) Украина (45102) Евросоюз (17495) Фицо Роберт (216)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
у кожній країні відповідно до її розміру є своє *****.
показать весь комментарий
07.10.2024 07:14 Ответить
+10
Шкода, що не дострелили
показать весь комментарий
07.10.2024 07:04 Ответить
+5
То ТЮ на тебе, гандон дірявий!
показать весь комментарий
07.10.2024 06:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Окуїти
показать весь комментарий
07.10.2024 06:58 Ответить
То ТЮ на тебе, гандон дірявий!
показать весь комментарий
07.10.2024 06:59 Ответить
Шкода, що не дострелили
показать весь комментарий
07.10.2024 07:04 Ответить
Як говорит"ся в сімї не без урода,а буває й двох.
показать весь комментарий
07.10.2024 07:06 Ответить
не здивуюсь, якщо словаки після фіцо оберуть котлєбу.
показать весь комментарий
07.10.2024 07:18 Ответить
Теж мені Кащій Безсмертний знайшовся. А як ЄС грошей не дасть?
показать весь комментарий
07.10.2024 07:08 Ответить
А баба Яга против
показать весь комментарий
07.10.2024 07:41 Ответить
таки дострелять…
показать весь комментарий
07.10.2024 07:12 Ответить
у кожній країні відповідно до її розміру є своє *****.
показать весь комментарий
07.10.2024 07:14 Ответить
Якщо в біографії він або партійним совком був , або його кармани відчули кацапській вуглеводні
показать весь комментарий
07.10.2024 07:17 Ответить
або дострелять або орки разом із залишками українців окупують Словаччину.
показать весь комментарий
07.10.2024 07:20 Ответить
І НАТО і ЄС треба терміново змінювати застарілу нормативну базу і виключити положення про одностайність у прийнятті рішень і можливість блокувати прийняття рішення однією країною. А, окрім того, ретельно виписати процедури виключення країн, які не виконують вимоги статутів, або у разі, якщо їх політичні рішення не відповідають загальним інтересам країн, які є членами НАТО або ЄС.
показать весь комментарий
07.10.2024 07:22 Ответить
Блокіратор недобитий.
показать весь комментарий
07.10.2024 07:25 Ответить
нам очень избирательно преподавали в школе историю второй мировой,и старательно умалчивалось про союзников германии - венгрию,словакию,болгарию,румынию,финляндию,австрию,хорватию,испанию,лнр(локотская народная республика).
показать весь комментарий
07.10.2024 07:28 Ответить
Бракованний спермотозоїд.
показать весь комментарий
07.10.2024 07:30 Ответить
Мал клоп, но вонюч.
показать весь комментарий
07.10.2024 07:32 Ответить
Недобиток.
показать весь комментарий
07.10.2024 07:35 Ответить
фицо-пуйлицо истинный рашашвайник !
показать весь комментарий
07.10.2024 07:35 Ответить
Фіцо - рашистсько фашистський недобіток.
показать весь комментарий
07.10.2024 07:37 Ответить
Це як потужно треба бути на підсосі у пуйла?!
показать весь комментарий
07.10.2024 07:39 Ответить
все тауи минуле Угорщини та Словаччини тягне у минуле до диктаторів
показать весь комментарий
07.10.2024 07:39 Ответить
У словаків є ще письменники?🤔
показать весь комментарий
07.10.2024 07:39 Ответить
Виглядом - вилитий Захарченко. Сподіваюсь, і кінець такий же буде
показать весь комментарий
07.10.2024 07:39 Ответить
п і д о р а с
показать весь комментарий
07.10.2024 07:41 Ответить
Зате територією України проходять нафто і газо проводи в Словачину і Угорщину даючи рашистам заробляти понад 12 мільярдів євро ,ось така зелено єрмаківська дипломатія.
показать весь комментарий
07.10.2024 07:42 Ответить
Фицо наверное тоже агант фсб. Если нет то он больной на голову. Все будет УКРАИНА!
показать весь комментарий
07.10.2024 14:31 Ответить
 
 