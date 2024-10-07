Блокуватиму вступ України до НАТО, доки буду на посаді, - Фіцо
Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що згоден з членством України в Європейському Союзі, але вступ її до НАТО буде блокувати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише словацьке ЗМІ Pravda.
"Поки я буду прем’єр-міністром Словацької Республіки, я керуватиму депутатами, яких я, як голова партії [Smer], тримаю під політичним контролем, щоб вони ніколи не погоджувалися на українське членство в НАТО", – заявив політик.
За його словами, приєднання України до Альянсу нібито "було б добре тільки як основа для третьої світової війни".
