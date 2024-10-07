УКР
Блокуватиму вступ України до НАТО, доки буду на посаді, - Фіцо

роберт,фіцо

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що згоден з членством України в Європейському Союзі, але вступ її до НАТО буде блокувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише словацьке ЗМІ  Pravda.

"Поки я буду прем’єр-міністром Словацької Республіки, я керуватиму депутатами, яких я, як голова партії [Smer], тримаю під політичним контролем, щоб вони ніколи не погоджувалися на українське членство в НАТО", – заявив політик.

За його словами, приєднання України до Альянсу нібито "було б добре тільки як основа для третьої світової війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа підтримує вбивство слов’ян на війні в Україні, однак цей конфлікт не можна вирішити військовим шляхом, - Фіцо

НАТО (6723) Україна (6064) Євросоюз (14013) Фіцо Роберт (244)
+14
у кожній країні відповідно до її розміру є своє *****.
показати весь коментар
07.10.2024 07:14
+10
Шкода, що не дострелили
показати весь коментар
07.10.2024 07:04
+5
То ТЮ на тебе, гандон дірявий!
показати весь коментар
07.10.2024 06:59
Окуїти
показати весь коментар
07.10.2024 06:58
То ТЮ на тебе, гандон дірявий!
показати весь коментар
07.10.2024 06:59
Шкода, що не дострелили
показати весь коментар
07.10.2024 07:04
Як говорит"ся в сімї не без урода,а буває й двох.
показати весь коментар
07.10.2024 07:06
не здивуюсь, якщо словаки після фіцо оберуть котлєбу.
показати весь коментар
07.10.2024 07:18
Теж мені Кащій Безсмертний знайшовся. А як ЄС грошей не дасть?
показати весь коментар
07.10.2024 07:08
А баба Яга против
показати весь коментар
07.10.2024 07:41
таки дострелять…
показати весь коментар
07.10.2024 07:12
у кожній країні відповідно до її розміру є своє *****.
показати весь коментар
07.10.2024 07:14
Якщо в біографії він або партійним совком був , або його кармани відчули кацапській вуглеводні
показати весь коментар
07.10.2024 07:17
або дострелять або орки разом із залишками українців окупують Словаччину.
показати весь коментар
07.10.2024 07:20
І НАТО і ЄС треба терміново змінювати застарілу нормативну базу і виключити положення про одностайність у прийнятті рішень і можливість блокувати прийняття рішення однією країною. А, окрім того, ретельно виписати процедури виключення країн, які не виконують вимоги статутів, або у разі, якщо їх політичні рішення не відповідають загальним інтересам країн, які є членами НАТО або ЄС.
показати весь коментар
07.10.2024 07:22
Блокіратор недобитий.
показати весь коментар
07.10.2024 07:25
нам очень избирательно преподавали в школе историю второй мировой,и старательно умалчивалось про союзников германии - венгрию,словакию,болгарию,румынию,финляндию,австрию,хорватию,испанию,лнр(локотская народная республика).
показати весь коментар
07.10.2024 07:28
Бракованний спермотозоїд.
показати весь коментар
07.10.2024 07:30
Мал клоп, но вонюч.
показати весь коментар
07.10.2024 07:32
Недобиток.
показати весь коментар
07.10.2024 07:35
фицо-пуйлицо истинный рашашвайник !
показати весь коментар
07.10.2024 07:35
Фіцо - рашистсько фашистський недобіток.
показати весь коментар
07.10.2024 07:37
Це як потужно треба бути на підсосі у пуйла?!
показати весь коментар
07.10.2024 07:39
все тауи минуле Угорщини та Словаччини тягне у минуле до диктаторів
показати весь коментар
07.10.2024 07:39
У словаків є ще письменники?🤔
показати весь коментар
07.10.2024 07:39
Виглядом - вилитий Захарченко. Сподіваюсь, і кінець такий же буде
показати весь коментар
07.10.2024 07:39
п і д о р а с
показати весь коментар
07.10.2024 07:41
Зате територією України проходять нафто і газо проводи в Словачину і Угорщину даючи рашистам заробляти понад 12 мільярдів євро ,ось така зелено єрмаківська дипломатія.
показати весь коментар
07.10.2024 07:42
Фицо наверное тоже агант фсб. Если нет то он больной на голову. Все будет УКРАИНА!
показати весь коментар
07.10.2024 14:31
 
 