В Раде предлагают разрешить мужчинам обновить данные в ТЦК и уплатить штраф со скидкой, - законопроект
В Верховной Раде предлагают разрешить обновить данные в ТЦК гражданам, которые этого еще не сделали, заплатив 50% штрафа.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект №12093 зарегистрирован в парламенте.
Так, согласно пояснительной записке, целью проекта закона является совершенствование порядка привлечения лиц к административной
ответственности за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета, в том числе путем возможности самостоятельного обращения лица в органы ТЦК и СП и добровольной уплаты наложенного штрафа в размере 50% от минимального определенного статьей размера.
"Ключевая проблема, которую предлагается решить - предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК и СП для уточнения персональных данных, оплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50 % от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера", - отметили авторы законопроекта.
Следовательно, граждане, которые не уточнили данные без уважительных причин, оплатят 50% минимальной санкции статьи (8500 грн) путем
самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения взыскания через Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наприклад заплатить людям за оновлення данних, бо всі ці довгі роки державі було начхати на людей, де вони, в якому стані і як виживають.
Іонушас Сергій Костянтинович (IX скликання), Павлюк Максим Васильович (IX скликання), Бакумов Олександр Сергійович (IX скликання), Неклюдов Владлен Михайлович (IX скликання), Захарченко Володимир Васильович (IX скликання), Дануца Олександр Анатолійович (IX скликання), Бужанський Максим Аркадійович (IX скликання), Медяник В'ячеслав Анатолійович (IX скликання), Арешонков Володимир Юрійович (IX скликання), Мінько Сергій Анатолійович (IX скликання), Галушко Микола Леонідович (IX скликання), Тарарін Микола Олександрович (IX скликання), Ватрас Володимир Антонович (IX скликання), Горобець Олександр Сергійович (IX скликання), Фролов Павло Валерійович (IX скликання), Кравчук Євгенія Михайлівна (IX скликання), Зуб Валерій Олексійович (IX скликання), Тарасенко Тарас Петрович (IX скликання)
хто ж цих уй0бків обрав?
Хоча вони й самі придумкуваті.
"Кредит для олати штрафу! Тільки в Дії! є-Дія!"
тіпа сам собі штраф повинен виписати? цікаво
https://www.youtube.com/watch?v=mCnrPSiGmGE Ось жива людина вживу розповідає про стан справ .
мабуть, в історії України, та й світу, ще не було такої дегенеративної Ради
Більше 80% справ про накладення штрафу виграють ті самі громадяни. А все тому, через недолуго прописаний закон. І геніальне рішення, давайте зменшимо суму, тоді громадяни будуть менше оскаржувати штраф. Тоді питання наступне, якщо завдання було в тому числі наповнити бюджет, то може суму потрібно було прописувати відразу меншу і громадяни рідше би йшли до суду?