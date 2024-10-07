В Раде предлагают разрешить мужчинам обновить данные в ТЦК и уплатить штраф со скидкой, - законопроект

В Верховной Раде предлагают разрешить обновить данные в ТЦК гражданам, которые этого еще не сделали, заплатив 50% штрафа.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект №12093 зарегистрирован в парламенте.

Так, согласно пояснительной записке, целью проекта закона является совершенствование порядка привлечения лиц к административной

ответственности за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета, в том числе путем возможности самостоятельного обращения лица в органы ТЦК и СП и добровольной уплаты наложенного штрафа в размере 50% от минимального определенного статьей размера.

"Ключевая проблема, которую предлагается решить - предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК и СП для уточнения персональных данных, оплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50 % от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера", - отметили авторы законопроекта.

Следовательно, граждане, которые не уточнили данные без уважительных причин, оплатят 50% минимальной санкции статьи (8500 грн) путем

самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения взыскания через Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста

