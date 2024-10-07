РУС
Новости
В Раде предлагают разрешить мужчинам обновить данные в ТЦК и уплатить штраф со скидкой, - законопроект

У Раді пропонують добровільно оновити дані у ТЦК, заплативши половину штрафу

В Верховной Раде предлагают разрешить обновить данные в ТЦК гражданам, которые этого еще не сделали, заплатив 50% штрафа.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект №12093 зарегистрирован в парламенте.

Так, согласно пояснительной записке, целью проекта закона является совершенствование порядка привлечения лиц к административной
ответственности за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета, в том числе путем возможности самостоятельного обращения лица в органы ТЦК и СП и добровольной уплаты наложенного штрафа в размере 50% от минимального определенного статьей размера.

"Ключевая проблема, которую предлагается решить - предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК и СП для уточнения персональных данных, оплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50 % от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера", - отметили авторы законопроекта.

Следовательно, граждане, которые не уточнили данные без уважительных причин, оплатят 50% минимальной санкции статьи (8500 грн) путем
самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения взыскания через Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста

Топ комментарии
+31
Т.е. те, кто не захотел обновить бесплатно, сейчас побегут за 8500 грн???
07.10.2024 12:47
+18
О, уже и скидку предлогают. Дойдет до того что государство еще предложит доплачивать тем кто решит все таки обновить данные. Я же говорил что только лохи спешат жить по законам государства.
07.10.2024 12:47
+17
Суто комерційний проект, не знайшовши підтримки споживача, починає шукати новий ціновий рівень?
07.10.2024 12:49
і куди підуть ті мільярди? на мільйон дронів?
07.10.2024 12:44
На ліжко з купою грошей як у керівниці обласного МСЕК!🤬
07.10.2024 13:03
О, уже и скидку предлогают. Дойдет до того что государство еще предложит доплачивать тем кто решит все таки обновить данные. Я же говорил что только лохи спешат жить по законам государства.
07.10.2024 12:47
А накопичувальна ситема буде діяти? Оновив дані за три роки - отримав кеш - задонатив ЗСУ Схема геніальна, як швейцарський годинник!
07.10.2024 13:19
07.10.2024 13:51
Т.е. те, кто не захотел обновить бесплатно, сейчас побегут за 8500 грн???
07.10.2024 12:47
Теж не зрозумів цього приколу.
07.10.2024 13:59
Как в старом анекдоте про еврея партизана и листовки?
07.10.2024 12:47
А 25% коли буде?
07.10.2024 12:47
так що всі реєстри ще не об'єднані для тцк?
07.10.2024 12:48
треба було просто поновити оновлення данних як пропонувала ЕС.взагалі то агент ермак добре працює через сирка розвалює армію та здає территорії.одна надія на Бога що кацапи перегризуться між собою.
07.10.2024 12:48
Чого їм гризтися? Що є два Путіна?
показать весь комментарий
увідішь
07.10.2024 13:29
А може, нарешті спочатку держава щось зробить для людей, вперше за 30+ років?
Наприклад заплатить людям за оновлення данних, бо всі ці довгі роки державі було начхати на людей, де вони, в якому стані і як виживають.
07.10.2024 12:48
Заплатити людям за оновлення даних це як отримати гроші за добровільний геноцид у майбутньому. Дуже типово для вкраїнчиків. Дайте гривню сьогодні і пофіг що буде завтра. Якби в ЗСУ кожен був на своєму місці, особовий склад берігся, оборонні лінії будувались як треба, ВПК розвивалось як треба. Гроші не в кармани і на марафони, а у ВПК і на достойну виплату військовим, вчасні і нормальні ротації запровадити. От тоді не треба було б ніяких дибільних подачок виплачувати за оновлення данних. Бо на таке тільки ідіот поведеться. Не кажучи вже про оцей цирк з 50% штрафу.
07.10.2024 13:01
Чи отримувати гроші, то вже кожному окремо вирішувати. Я пишу про те, що іноді могла б і держава щось дати людині.
07.10.2024 13:15 Ответить
Вже навирішували...
07.10.2024 13:33 Ответить
30 з гаком років нічого не робили для простих людей, то й не
07.10.2024 13:06
Суто комерційний проект, не знайшовши підтримки споживача, починає шукати новий ціновий рівень?
07.10.2024 12:49
В АТБ зазвичай клеють знижки на продукти, строк придатності котрих вже закінчується, або вони неправильно зберігались і вже повонюють...
07.10.2024 12:52
нагадує приказку: з мертвою вівці хоч жмут вовни
07.10.2024 12:53
цікаво а хто і за скільки буде підтверджувати ПОВАЖНІСТЬ причини
07.10.2024 12:54 Ответить
Думаю это не секретные данные, инициаторы такой глубокой мысли. Сайт ВР Украины.
Іонушас Сергій Костянтинович (IX скликання), Павлюк Максим Васильович (IX скликання), Бакумов Олександр Сергійович (IX скликання), Неклюдов Владлен Михайлович (IX скликання), Захарченко Володимир Васильович (IX скликання), Дануца Олександр Анатолійович (IX скликання), Бужанський Максим Аркадійович (IX скликання), Медяник В'ячеслав Анатолійович (IX скликання), Арешонков Володимир Юрійович (IX скликання), Мінько Сергій Анатолійович (IX скликання), Галушко Микола Леонідович (IX скликання), Тарарін Микола Олександрович (IX скликання), Ватрас Володимир Антонович (IX скликання), Горобець Олександр Сергійович (IX скликання), Фролов Павло Валерійович (IX скликання), Кравчук Євгенія Михайлівна (IX скликання), Зуб Валерій Олексійович (IX скликання), Тарасенко Тарас Петрович (IX скликання)
07.10.2024 12:55
Хто всі ці пройдисвіти, хто їх обрав? Жодного знайомого прізвища, окрім буженіни.
07.10.2024 13:04 Ответить
хто ж їх обрав, так...

хто ж цих уй0бків обрав?
07.10.2024 13:35 Ответить
****** зелені клоуни... а далі за оновлення пропонуватиме кешбек?!
07.10.2024 12:56 Ответить
Не підказуйте!
Хоча вони й самі придумкуваті.

"Кредит для олати штрафу! Тільки в Дії! є-Дія!"
07.10.2024 13:14
ФСБ вимагає від д'єрмака більш повну інформацію по резервістах
07.10.2024 13:00 Ответить
Він хіба ще не дав ?
07.10.2024 13:37 Ответить
А може ці штрафи повинні сплатити зі знайдених мільонів доларів керівниці МСЕК, та інших казнокрадів від влади?
07.10.2024 13:01 Ответить
Якісь *******.
07.10.2024 13:07 Ответить
"шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет"

тіпа сам собі штраф повинен виписати? цікаво

тіпа сам собі штраф повинен виписати? цікаво
07.10.2024 13:08 Ответить
може доплачувать будуть?
07.10.2024 13:09 Ответить
звичайно. скидка 50% на амуніцію
07.10.2024 13:14 Ответить
А чому не доплачувати за явку? Чі лотерею зробити? Кожний десятий отримуе мотоцикл, кожній сотий машину, а тисячний квартиру у Киеві.
07.10.2024 13:10 Ответить
Лучше просто блочить карты, права, подавать по ускоренной программе в розшук, делать открытую базу. И пусть сидят в каком то селе в погребе ))))
07.10.2024 13:11 Ответить
А ще депортувати із Європки тих, хто дані не оновив і напряму в окоп під Покровськ. Тоді взагалі чудово буде!)))
07.10.2024 13:14 Ответить
Цей персонаж вчора мені розказував, що він в Києві сидить і все оновив, навіть сам просився у військо, але не взяли. А прапорець німецький, бо в нього старлінк. Цікаво чи багато часу він витратив на таку казочку.
07.10.2024 13:19 Ответить
В Києві і під Старлінком, коли зараз у цьому жодної потреби немає, звучить правдоподібно. Думаю це звичайний 3.14здунець, який якимось дивом втік через кордон і тепер зловтішається із людей, які живуть в Україні, бо він себе вважає кращим і щиро бажає всім іншим біди і злиднів.
07.10.2024 13:27 Ответить
Краще б навели порядок серед вже мобілізованих. Кому і за що держава платить?
https://www.youtube.com/watch?v=mCnrPSiGmGE Ось жива людина вживу розповідає про стан справ .
07.10.2024 13:20 Ответить
ви доплачувати повинні
07.10.2024 13:26 Ответить
Тільки зеленські наркомани змогли піймати такий глюк.
07.10.2024 13:30 Ответить
так, але ж смішно вийшло
07.10.2024 13:36 Ответить
Мило та мотузку також свою приносити чи видадуть? )))
07.10.2024 13:31 Ответить
розібрало на сміх

мабуть, в історії України, та й світу, ще не було такої дегенеративної Ради
07.10.2024 13:37 Ответить
Всіх українських чиновників, які не приймали участь у військових діях, на довічне з конфіскацією. Тоді буде надія на якийсь успіх у війні з рашою
07.10.2024 13:56 Ответить
Відтак, громадяни, які не уточнили дані без поважних причин, сплатять 50% мінімальної санкції статті (8500 грн) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військовозобов'язаного, призовника, резервіста. (с)

Більше 80% справ про накладення штрафу виграють ті самі громадяни. А все тому, через недолуго прописаний закон. І геніальне рішення, давайте зменшимо суму, тоді громадяни будуть менше оскаржувати штраф. Тоді питання наступне, якщо завдання було в тому числі наповнити бюджет, то може суму потрібно було прописувати відразу меншу і громадяни рідше би йшли до суду?
07.10.2024 14:15 Ответить
Типу через суд всі ті штрафи здерти не вийшло, вирішили прямо в тцк розводити 😂 потужно
07.10.2024 15:02 Ответить
схоже щось пішло не так як планували і терміново треба виправити косяк
07.10.2024 20:35 Ответить
 
 