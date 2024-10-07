УКР
9 637 52

У Раді пропонують дозволити чоловікам оновити дані в ТЦК і сплатити штраф зі знижкою, - законопроєкт

У Верховній Раді пропонують дозволити оновити дані у ТЦК громадянам, які цього ще не зробили, заплативши 50% штрафу.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт №12093 зареєстровано у парламенті.

Так, згідно із пояснювальною запискою, метою проєкту закону є удосконалення порядку притягнення осіб до адміністративної
відповідальності за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, у тому числі шляхом можливості самостійного звернення особи до органів ТЦК та СП та добровільної сплатити накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімального визначеного статтею розміру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські суди скасовують 88% штрафів від ТЦК, – "Опендатабот"

"Ключова проблема, яку пропонується розв’язати – надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50 % від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру", - зазначили автори законопроєкту.

Відтак, громадяни, які не уточнили дані без поважних причин, сплатять 50% мінімальної санкції статті (8500 грн) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військовозобов’язаного, призовника, резервіста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лікарки діагностичного центру в Житомирі вилучили понад 4 мільйони гривень. Вона видавала фіктивні довідки ухилянтам. ФОТО

Автор: 

ВР (15185) мобілізація (3199) штраф (1914) ТЦК та СП (777)
+31
Т.е. те, кто не захотел обновить бесплатно, сейчас побегут за 8500 грн???
показати весь коментар
07.10.2024 12:47 Відповісти
+18
О, уже и скидку предлогают. Дойдет до того что государство еще предложит доплачивать тем кто решит все таки обновить данные. Я же говорил что только лохи спешат жить по законам государства.
показати весь коментар
07.10.2024 12:47 Відповісти
+17
Суто комерційний проект, не знайшовши підтримки споживача, починає шукати новий ціновий рівень?
показати весь коментар
07.10.2024 12:49 Відповісти
і куди підуть ті мільярди? на мільйон дронів?
показати весь коментар
07.10.2024 12:44 Відповісти
На ліжко з купою грошей як у керівниці обласного МСЕК!🤬
показати весь коментар
07.10.2024 13:03 Відповісти
07.10.2024 12:47 Відповісти
А накопичувальна ситема буде діяти? Оновив дані за три роки - отримав кеш - задонатив ЗСУ Схема геніальна, як швейцарський годинник!
показати весь коментар
07.10.2024 13:19 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 13:51 Відповісти
07.10.2024 12:47 Відповісти
Теж не зрозумів цього приколу.
показати весь коментар
07.10.2024 13:59 Відповісти
Как в старом анекдоте про еврея партизана и листовки?
показати весь коментар
07.10.2024 12:47 Відповісти
А 25% коли буде?
показати весь коментар
07.10.2024 12:47 Відповісти
так що всі реєстри ще не об'єднані для тцк?
показати весь коментар
07.10.2024 12:48 Відповісти
треба було просто поновити оновлення данних як пропонувала ЕС.взагалі то агент ермак добре працює через сирка розвалює армію та здає территорії.одна надія на Бога що кацапи перегризуться між собою.
показати весь коментар
07.10.2024 12:48 Відповісти
Чого їм гризтися? Що є два Путіна?
показати весь коментар
07.10.2024 13:26 Відповісти
увідішь
показати весь коментар
07.10.2024 13:29 Відповісти
А може, нарешті спочатку держава щось зробить для людей, вперше за 30+ років?
Наприклад заплатить людям за оновлення данних, бо всі ці довгі роки державі було начхати на людей, де вони, в якому стані і як виживають.
показати весь коментар
07.10.2024 12:48 Відповісти
Заплатити людям за оновлення даних це як отримати гроші за добровільний геноцид у майбутньому. Дуже типово для вкраїнчиків. Дайте гривню сьогодні і пофіг що буде завтра. Якби в ЗСУ кожен був на своєму місці, особовий склад берігся, оборонні лінії будувались як треба, ВПК розвивалось як треба. Гроші не в кармани і на марафони, а у ВПК і на достойну виплату військовим, вчасні і нормальні ротації запровадити. От тоді не треба було б ніяких дибільних подачок виплачувати за оновлення данних. Бо на таке тільки ідіот поведеться. Не кажучи вже про оцей цирк з 50% штрафу.
показати весь коментар
07.10.2024 13:01 Відповісти
Чи отримувати гроші, то вже кожному окремо вирішувати. Я пишу про те, що іноді могла б і держава щось дати людині.
показати весь коментар
07.10.2024 13:15 Відповісти
Вже навирішували...
показати весь коментар
07.10.2024 13:33 Відповісти
30 з гаком років нічого не робили для простих людей, то й не
показати весь коментар
07.10.2024 13:06 Відповісти
07.10.2024 12:49 Відповісти
В АТБ зазвичай клеють знижки на продукти, строк придатності котрих вже закінчується, або вони неправильно зберігались і вже повонюють...
показати весь коментар
07.10.2024 12:52 Відповісти
нагадує приказку: з мертвою вівці хоч жмут вовни
показати весь коментар
07.10.2024 12:53 Відповісти
цікаво а хто і за скільки буде підтверджувати ПОВАЖНІСТЬ причини
показати весь коментар
07.10.2024 12:54 Відповісти
Думаю это не секретные данные, инициаторы такой глубокой мысли. Сайт ВР Украины.
Іонушас Сергій Костянтинович (IX скликання), Павлюк Максим Васильович (IX скликання), Бакумов Олександр Сергійович (IX скликання), Неклюдов Владлен Михайлович (IX скликання), Захарченко Володимир Васильович (IX скликання), Дануца Олександр Анатолійович (IX скликання), Бужанський Максим Аркадійович (IX скликання), Медяник В'ячеслав Анатолійович (IX скликання), Арешонков Володимир Юрійович (IX скликання), Мінько Сергій Анатолійович (IX скликання), Галушко Микола Леонідович (IX скликання), Тарарін Микола Олександрович (IX скликання), Ватрас Володимир Антонович (IX скликання), Горобець Олександр Сергійович (IX скликання), Фролов Павло Валерійович (IX скликання), Кравчук Євгенія Михайлівна (IX скликання), Зуб Валерій Олексійович (IX скликання), Тарасенко Тарас Петрович (IX скликання)
показати весь коментар
07.10.2024 12:55 Відповісти
Хто всі ці пройдисвіти, хто їх обрав? Жодного знайомого прізвища, окрім буженіни.
показати весь коментар
07.10.2024 13:04 Відповісти
хто ж їх обрав, так...

хто ж цих уй0бків обрав?
показати весь коментар
07.10.2024 13:35 Відповісти
****** зелені клоуни... а далі за оновлення пропонуватиме кешбек?!
показати весь коментар
07.10.2024 12:56 Відповісти
Не підказуйте!
Хоча вони й самі придумкуваті.

"Кредит для олати штрафу! Тільки в Дії! є-Дія!"
показати весь коментар
07.10.2024 13:14 Відповісти
ФСБ вимагає від д'єрмака більш повну інформацію по резервістах
показати весь коментар
07.10.2024 13:00 Відповісти
Він хіба ще не дав ?
показати весь коментар
07.10.2024 13:37 Відповісти
А може ці штрафи повинні сплатити зі знайдених мільонів доларів керівниці МСЕК, та інших казнокрадів від влади?
показати весь коментар
07.10.2024 13:01 Відповісти
Якісь *******.
показати весь коментар
07.10.2024 13:07 Відповісти
"шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет"

тіпа сам собі штраф повинен виписати? цікаво
показати весь коментар
07.10.2024 13:08 Відповісти
може доплачувать будуть?
показати весь коментар
07.10.2024 13:09 Відповісти
звичайно. скидка 50% на амуніцію
показати весь коментар
07.10.2024 13:14 Відповісти
А чому не доплачувати за явку? Чі лотерею зробити? Кожний десятий отримуе мотоцикл, кожній сотий машину, а тисячний квартиру у Киеві.
показати весь коментар
07.10.2024 13:10 Відповісти
Лучше просто блочить карты, права, подавать по ускоренной программе в розшук, делать открытую базу. И пусть сидят в каком то селе в погребе ))))
показати весь коментар
07.10.2024 13:11 Відповісти
А ще депортувати із Європки тих, хто дані не оновив і напряму в окоп під Покровськ. Тоді взагалі чудово буде!)))
показати весь коментар
07.10.2024 13:14 Відповісти
Цей персонаж вчора мені розказував, що він в Києві сидить і все оновив, навіть сам просився у військо, але не взяли. А прапорець німецький, бо в нього старлінк. Цікаво чи багато часу він витратив на таку казочку.
показати весь коментар
07.10.2024 13:19 Відповісти
В Києві і під Старлінком, коли зараз у цьому жодної потреби немає, звучить правдоподібно. Думаю це звичайний 3.14здунець, який якимось дивом втік через кордон і тепер зловтішається із людей, які живуть в Україні, бо він себе вважає кращим і щиро бажає всім іншим біди і злиднів.
показати весь коментар
07.10.2024 13:27 Відповісти
Краще б навели порядок серед вже мобілізованих. Кому і за що держава платить?
https://www.youtube.com/watch?v=mCnrPSiGmGE Ось жива людина вживу розповідає про стан справ .
показати весь коментар
07.10.2024 13:20 Відповісти
ви доплачувати повинні
показати весь коментар
07.10.2024 13:26 Відповісти
Тільки зеленські наркомани змогли піймати такий глюк.
показати весь коментар
07.10.2024 13:30 Відповісти
так, але ж смішно вийшло
показати весь коментар
07.10.2024 13:36 Відповісти
Мило та мотузку також свою приносити чи видадуть? )))
показати весь коментар
07.10.2024 13:31 Відповісти
розібрало на сміх

мабуть, в історії України, та й світу, ще не було такої дегенеративної Ради
показати весь коментар
07.10.2024 13:37 Відповісти
Всіх українських чиновників, які не приймали участь у військових діях, на довічне з конфіскацією. Тоді буде надія на якийсь успіх у війні з рашою
показати весь коментар
07.10.2024 13:56 Відповісти
Відтак, громадяни, які не уточнили дані без поважних причин, сплатять 50% мінімальної санкції статті (8500 грн) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військовозобов'язаного, призовника, резервіста. (с)

Більше 80% справ про накладення штрафу виграють ті самі громадяни. А все тому, через недолуго прописаний закон. І геніальне рішення, давайте зменшимо суму, тоді громадяни будуть менше оскаржувати штраф. Тоді питання наступне, якщо завдання було в тому числі наповнити бюджет, то може суму потрібно було прописувати відразу меншу і громадяни рідше би йшли до суду?
показати весь коментар
07.10.2024 14:15 Відповісти
Типу через суд всі ті штрафи здерти не вийшло, вирішили прямо в тцк розводити 😂 потужно
показати весь коментар
07.10.2024 15:02 Відповісти
схоже щось пішло не так як планували і терміново треба виправити косяк
показати весь коментар
07.10.2024 20:35 Відповісти
 
 