У Раді пропонують дозволити чоловікам оновити дані в ТЦК і сплатити штраф зі знижкою, - законопроєкт
У Верховній Раді пропонують дозволити оновити дані у ТЦК громадянам, які цього ще не зробили, заплативши 50% штрафу.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт №12093 зареєстровано у парламенті.
Так, згідно із пояснювальною запискою, метою проєкту закону є удосконалення порядку притягнення осіб до адміністративної
відповідальності за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, у тому числі шляхом можливості самостійного звернення особи до органів ТЦК та СП та добровільної сплатити накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімального визначеного статтею розміру.
"Ключова проблема, яку пропонується розв’язати – надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50 % від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру", - зазначили автори законопроєкту.
Відтак, громадяни, які не уточнили дані без поважних причин, сплатять 50% мінімальної санкції статті (8500 грн) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військовозобов’язаного, призовника, резервіста.
Наприклад заплатить людям за оновлення данних, бо всі ці довгі роки державі було начхати на людей, де вони, в якому стані і як виживають.
Іонушас Сергій Костянтинович (IX скликання), Павлюк Максим Васильович (IX скликання), Бакумов Олександр Сергійович (IX скликання), Неклюдов Владлен Михайлович (IX скликання), Захарченко Володимир Васильович (IX скликання), Дануца Олександр Анатолійович (IX скликання), Бужанський Максим Аркадійович (IX скликання), Медяник В'ячеслав Анатолійович (IX скликання), Арешонков Володимир Юрійович (IX скликання), Мінько Сергій Анатолійович (IX скликання), Галушко Микола Леонідович (IX скликання), Тарарін Микола Олександрович (IX скликання), Ватрас Володимир Антонович (IX скликання), Горобець Олександр Сергійович (IX скликання), Фролов Павло Валерійович (IX скликання), Кравчук Євгенія Михайлівна (IX скликання), Зуб Валерій Олексійович (IX скликання), Тарасенко Тарас Петрович (IX скликання)
хто ж цих уй0бків обрав?
Хоча вони й самі придумкуваті.
"Кредит для олати штрафу! Тільки в Дії! є-Дія!"
тіпа сам собі штраф повинен виписати? цікаво
https://www.youtube.com/watch?v=mCnrPSiGmGE Ось жива людина вживу розповідає про стан справ .
мабуть, в історії України, та й світу, ще не було такої дегенеративної Ради
Більше 80% справ про накладення штрафу виграють ті самі громадяни. А все тому, через недолуго прописаний закон. І геніальне рішення, давайте зменшимо суму, тоді громадяни будуть менше оскаржувати штраф. Тоді питання наступне, якщо завдання було в тому числі наповнити бюджет, то може суму потрібно було прописувати відразу меншу і громадяни рідше би йшли до суду?