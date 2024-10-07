У Раді пропонують дозволити чоловікам оновити дані в ТЦК і сплатити штраф зі знижкою, - законопроєкт

У Верховній Раді пропонують дозволити оновити дані у ТЦК громадянам, які цього ще не зробили, заплативши 50% штрафу.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт №12093 зареєстровано у парламенті.

Так, згідно із пояснювальною запискою, метою проєкту закону є удосконалення порядку притягнення осіб до адміністративної

відповідальності за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, у тому числі шляхом можливості самостійного звернення особи до органів ТЦК та СП та добровільної сплатити накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімального визначеного статтею розміру.

"Ключова проблема, яку пропонується розв’язати – надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50 % від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру", - зазначили автори законопроєкту.

Відтак, громадяни, які не уточнили дані без поважних причин, сплатять 50% мінімальної санкції статті (8500 грн) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військовозобов’язаного, призовника, резервіста.

