В Киеве не работала станция метро "Дорогожичи" из-за угрозы подтопления. ВИДЕО (обновлено)
В Киеве из-за подтопления подземного перехода станцию метро "Дорогожичи" закрыли на вход и выход, движение транспорта ограничено.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что возле станции метро "Дорогожичи" прорвало городскую сеть водоснабжения, и как следствие вода затопила подземный переход, где расположен вход на станцию.
Из-за этого поезда следуют мимо станции без остановки.
Троллейбусы №16 и 35 участок с прорывом объезжают по соседней (до ул. Ильенко) - улице Дорогожицкой.
В КГГА добавили, что движение транспорта по улице Юрия Ильенко, возле станции метро "Дорогожичи", ограничено в обоих направлениях. Проводятся работы по откачке воды и работают коммунальные службы.
Обновленная информация
Позже в КГГА сообщили, что по состоянию на 14.30 станция метро "Дорогожичи" возобновила работу в обычном режиме.
