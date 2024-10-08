РУС
В Киеве не работала станция метро "Дорогожичи" из-за угрозы подтопления. ВИДЕО (обновлено)

У Києві через підтоплення підземного переходу закрили станцію метро Дорогожичі

В Киеве из-за подтопления подземного перехода станцию метро "Дорогожичи" закрыли на вход и выход, движение транспорта ограничено.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что возле станции метро "Дорогожичи" прорвало городскую сеть водоснабжения, и как следствие вода затопила подземный переход, где расположен вход на станцию.

Из-за этого поезда следуют мимо станции без остановки.

Троллейбусы №16 и 35 участок с прорывом объезжают по соседней (до ул. Ильенко) - улице Дорогожицкой.

В КГГА добавили, что движение транспорта по улице Юрия Ильенко, возле станции метро "Дорогожичи", ограничено в обоих направлениях. Проводятся работы по откачке воды и работают коммунальные службы.

Обновленная информация

Позже в КГГА сообщили, что по состоянию на 14.30 станция метро "Дорогожичи" возобновила работу в обычном режиме.

Киев (26014) Метрополитен (1023)
