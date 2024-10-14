В Мариуполе зафиксировали большое перебрасывание войск РФ на фронт: колонны двигались на Времевское направление
13 октября во временно оккупированном Мариуполе состоялась большая переброска живой силы российских захватчиков. Грузовики врага двигались двумя колоннами на Времевское направление.
Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Опять более 20 грузовиков двигались организованными двумя колоннами по маршруту Россия - Новоазовск - Мариуполь - Никольское - Розовско-Пологовская агломерация или Времевское направление", - отметил он.
По словам Андрющенко, особенность этой переброски - отсутствие тактических маркировок на грузовиках, что, вероятно, свидетельствует о подготовке новой наступательной операции, место которой россияне не определили до сих пор.
"Это будет зависеть от готовности наших Сил Обороны", - добавил он.
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направлении тоже продвигаются в перед, Запорожье и Днепр под
большой угрозой. А, что делает зелёная власть, фортификации не строят,
людей бусифицируют, заставляя насильно идти умирать за этих воров и
убиц украинской нации. Вот и получается , что с одной стороны нас убивает раша а с другой власть такая же прокацапская, которую выбрал
народ Украины в 2019 году В итоге, Зеля и его воровитая свора сделали все, чтобы отделить власть от народа, тем самым обворовывая и запугивая людей, настроил простой народ против этой власти.
Богатый ни когда воевать не будет, воевать, а значит умирать не понимая за что будет простой работящий народ.