В Мариуполе зафиксировали большое перебрасывание войск РФ на фронт: колонны двигались на Времевское направление

13 октября во временно оккупированном Мариуполе состоялась большая переброска живой силы российских захватчиков. Грузовики врага двигались двумя колоннами на Времевское направление.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Опять более 20 грузовиков двигались организованными двумя колоннами по маршруту Россия - Новоазовск - Мариуполь - Никольское - Розовско-Пологовская агломерация или Времевское направление", - отметил он.

По словам Андрющенко, особенность этой переброски - отсутствие тактических маркировок на грузовиках, что, вероятно, свидетельствует о подготовке новой наступательной операции, место которой россияне не определили до сих пор.

"Это будет зависеть от готовности наших Сил Обороны", - добавил он.

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