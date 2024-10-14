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Новости Война
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В Мариуполе зафиксировали большое перебрасывание войск РФ на фронт: колонны двигались на Времевское направление

У Маріуполі зафіксували велике перекидання військ РФ

13 октября во временно оккупированном Мариуполе состоялась большая переброска живой силы российских захватчиков. Грузовики врага двигались двумя колоннами на Времевское направление.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Опять более 20 грузовиков двигались организованными двумя колоннами по маршруту Россия - Новоазовск - Мариуполь - Никольское - Розовско-Пологовская агломерация или Времевское направление", - отметил он.

По словам Андрющенко, особенность этой переброски - отсутствие тактических маркировок на грузовиках, что, вероятно, свидетельствует о подготовке новой наступательной операции, место которой россияне не определили до сих пор.

"Это будет зависеть от готовности наших Сил Обороны", - добавил он.

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Автор: 

Мариуполь (5724) оккупация (10187) техника (1746) Андрющенко Петр (584)


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Топ комментарии
+7
На Донбассе кацы уверено продвигаются в перед, на Запорожском
направлении тоже продвигаются в перед, Запорожье и Днепр под
большой угрозой. А, что делает зелёная власть, фортификации не строят,
людей бусифицируют, заставляя насильно идти умирать за этих воров и
убиц украинской нации. Вот и получается , что с одной стороны нас убивает раша а с другой власть такая же прокацапская, которую выбрал
народ Украины в 2019 году В итоге, Зеля и его воровитая свора сделали все, чтобы отделить власть от народа, тем самым обворовывая и запугивая людей, настроил простой народ против этой власти.
Богатый ни когда воевать не будет, воевать, а значит умирать не понимая за что будет простой работящий народ.
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14.10.2024 10:49
+6
хороші дороги збудував зелений ******** за наші гроші!! либонь, кацапи задоволені...
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14.10.2024 11:52
+4
На запорізькому напрямку будуть наступати, до бабки не ходи...
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14.10.2024 10:03
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На запорізькому напрямку будуть наступати, до бабки не ходи...
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14.10.2024 10:03 Ответить
Ты прям на пороге меня остановил!
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14.10.2024 12:41 Ответить
ЖАХЛИВО!!!
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14.10.2024 10:07 Ответить
А ракетами разбомбить слабо было эти колоны,чи не на часі?
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14.10.2024 10:10 Ответить
Геніально. Як ми не додумались розбомбить всих і вся?
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14.10.2024 10:12 Ответить
Наші роїб* ть !!!
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14.10.2024 10:10 Ответить
Наступ восени? Виглядає абсурдно.
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14.10.2024 10:10 Ответить
як говорила Марі Берлінська 60-70 відсотків наступального потенціалу треба розбивати за 100 км до лінії фронту, а тільки 40 відсотків на самій лінії..., але це не наш метод..., й територія начебто наша, а все одно чомусь не можна стріляти далекобійною зброєю...
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14.10.2024 10:26 Ответить
На Донбассе кацы уверено продвигаются в перед, на Запорожском
направлении тоже продвигаются в перед, Запорожье и Днепр под
большой угрозой. А, что делает зелёная власть, фортификации не строят,
людей бусифицируют, заставляя насильно идти умирать за этих воров и
убиц украинской нации. Вот и получается , что с одной стороны нас убивает раша а с другой власть такая же прокацапская, которую выбрал
народ Украины в 2019 году В итоге, Зеля и его воровитая свора сделали все, чтобы отделить власть от народа, тем самым обворовывая и запугивая людей, настроил простой народ против этой власти.
Богатый ни когда воевать не будет, воевать, а значит умирать не понимая за что будет простой работящий народ.
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14.10.2024 10:49 Ответить
В куда ?
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14.10.2024 14:59 Ответить
хороші дороги збудував зелений ******** за наші гроші!! либонь, кацапи задоволені...
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14.10.2024 11:52 Ответить
 
 