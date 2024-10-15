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Новости Война
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В Киеве ПВО работает по "Шахедам", - КМВА

шахед,шахеди

В Киеве силы противовоздушной обороны работают по российским ударным беспилотникам. Объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает КГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В столице работает ПВО", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Ранее об угрозе "Шахедов" для Киева предупреждали Воздушные силы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о вражеских БпЛА над Троещиной.

Автор: 

Киев (25665) ПВО (2824) воздушная тревога (805) Шахед (1141)


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кацапнячі уроди.
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15.10.2024 23:34 Ответить
"РосійськИХ ударнИХ безпілотникАХ", буде правильно, якщо українською. Якщо російською - тоді, так, "справді - по "российскИМ ударнЫМ беспилонтикАМ".
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16.10.2024 07:00 Ответить
136 ударних БпЛА цієї ночі запустила русня, - ПС

Станом на 07.00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА.

Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється.

Понад 20 БпЛА знаходяться в повітряному просторі України. Бойова робота триває.

Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку рф.
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16.10.2024 07:50 Ответить
 
 