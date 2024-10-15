В Киеве ПВО работает по "Шахедам", - КМВА
В Киеве силы противовоздушной обороны работают по российским ударным беспилотникам. Объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает КГВА, информирует Цензор.НЕТ.
"В столице работает ПВО", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Ранее об угрозе "Шахедов" для Киева предупреждали Воздушные силы.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о вражеских БпЛА над Троещиной.
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Станом на 07.00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА.
Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється.
Понад 20 БпЛА знаходяться в повітряному просторі України. Бойова робота триває.
Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку рф.