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Новини Війна
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У Києві ППО працює по "шахедах", - КМВА

шахед,шахеди

У Києві сили протиповітряної оборони працюють по російським ударним безпілотникам. Оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"В столиці працює ППО", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Раніше про загрозу "шахедів" для Києва попереджали Повітряні сили.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про ворожі БпЛА над Троєщиною.

Також читайте: Україну атакують російські "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

Київ (19636) ППО (3262) повітряна тривога (932) Шахед (1136)


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кацапнячі уроди.
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15.10.2024 23:34 Відповісти
"РосійськИХ ударнИХ безпілотникАХ", буде правильно, якщо українською. Якщо російською - тоді, так, "справді - по "российскИМ ударнЫМ беспилонтикАМ".
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16.10.2024 07:00 Відповісти
136 ударних БпЛА цієї ночі запустила русня, - ПС

Станом на 07.00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА.

Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється.

Понад 20 БпЛА знаходяться в повітряному просторі України. Бойова робота триває.

Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку рф.
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16.10.2024 07:50 Відповісти
 
 