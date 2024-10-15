У Києві ППО працює по "шахедах", - КМВА
У Києві сили протиповітряної оборони працюють по російським ударним безпілотникам. Оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє КМВА, інформує Цензор.НЕТ.
"В столиці працює ППО", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Раніше про загрозу "шахедів" для Києва попереджали Повітряні сили.
Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про ворожі БпЛА над Троєщиною.
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Станом на 07.00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА.
Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється.
Понад 20 БпЛА знаходяться в повітряному просторі України. Бойова робота триває.
Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку рф.