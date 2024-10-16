Россияне дистанционно минируют дороги в Берислав и прибрежные зоны Херсона и Станислава, - ОВА

Россияне разбрасывают мины-лепестки на дороге к Бериславу, а также дистанционно минируют прибрежные зоны Херсона и Станислава

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил председатель пресс-офиса Херсонской ОВА, начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников.

"Россияне активно с дронов минируют дороги в Берислав, поэтому надо быть осторожными, особенно на въезде в город. Они разбрасывают мины-лепестки, а также дистанционно минируют прибрежные зоны Херсона и Станислава. За минувшие сутки обстреляно 15 населенных пунктов. Повреждены 9 частных домов и 1 многоквартирный", - подчеркнул Толоконников.

По словам главы пресс-офиса Херсонской ОВА, за 15 октября на Херсонщине из-за агрессии РФ пострадало 6 человек.

"Также есть повреждения инфраструктуры, в частности энергетической. Спасатели уже частично восстановили энергоснабжение", - добавил Толоконников.

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