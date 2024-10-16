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В Киевской области работала ПВО: обломки беспилотника упали на частный дом, произошел пожар (обновлено). ФОТО

ДСНС України про наслідки на Київщині

В ночь на 16 октября российские агрессоры атаковали Киевскую область беспилотниками. В результате падения обломков вражеского беспилотника загорелся частный жилой дом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Здание частично разрушено. Спасатели оперативно потушили пожар", - говорится в сообщении.

Погибших и травмированных нет, добавили в ГСЧС.

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По информации Кравченко, попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено.

"В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из садовых обществ произошло возгорание частного дома. Пожар ликвидирован. Здание потерпело значительные разрушения. Также сгорел находившийся рядом автомобиль. Поврежден еще один дом, хозяйственные помещения и забор", - добавил Кравченко.

Київщина: наслідки ворожої атаки 16 жовтня

Київщина: наслідки ворожої атаки 16 жовтня
Київщина: наслідки ворожої атаки 16 жовтня

Автор: 

Киевская область (4190) обстрел (27731) ПВО (2824)


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У ніс проти 16 жовтня російські агресори атакували Київську область

У ніс - це боляче!
)
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16.10.2024 10:11 Ответить
Пістец... Особливо якщо люди прості, не чиновники, які баксами матраци підбивають. Стільки грошей і сил вкладено в будинок, зараз відновлюй...
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16.10.2024 10:55 Ответить
 
 