В Киевской области работала ПВО: обломки беспилотника упали на частный дом, произошел пожар (обновлено). ФОТО

В ночь на 16 октября российские агрессоры атаковали Киевскую область беспилотниками. В результате падения обломков вражеского беспилотника загорелся частный жилой дом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Здание частично разрушено. Спасатели оперативно потушили пожар", - говорится в сообщении.



Погибших и травмированных нет, добавили в ГСЧС.

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По информации Кравченко, попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено.

"В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из садовых обществ произошло возгорание частного дома. Пожар ликвидирован. Здание потерпело значительные разрушения. Также сгорел находившийся рядом автомобиль. Поврежден еще один дом, хозяйственные помещения и забор", - добавил Кравченко.







