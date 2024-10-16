В Киевской области работала ПВО: обломки беспилотника упали на частный дом, произошел пожар (обновлено). ФОТО
В ночь на 16 октября российские агрессоры атаковали Киевскую область беспилотниками. В результате падения обломков вражеского беспилотника загорелся частный жилой дом
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
"Здание частично разрушено. Спасатели оперативно потушили пожар", - говорится в сообщении.
Погибших и травмированных нет, добавили в ГСЧС.
По информации Кравченко, попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено.
"В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из садовых обществ произошло возгорание частного дома. Пожар ликвидирован. Здание потерпело значительные разрушения. Также сгорел находившийся рядом автомобиль. Поврежден еще один дом, хозяйственные помещения и забор", - добавил Кравченко.
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