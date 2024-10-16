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Последствия вражеского удара по промпредприятию в Тернопольской области. ФОТОрепортаж

Во время ночной атаки войска РФ нанесли удар по одному из промышленных объектов Тернопольщины, возник масштабный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, к ликвидации последствий были привлечены 45 спасателей и 12 единиц спецтехники ГСЧС и 12 полицейских на 4 единицах специальной техники.

Пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать.

Погибших и травмированных нет.

Наслідки удару по Тернопільщині
Наслідки удару по Тернопільщині
Наслідки удару по Тернопільщині
Наслідки удару по Тернопільщині
Наслідки удару по Тернопільщині
Наслідки удару по Тернопільщині
Наслідки удару по Тернопільщині

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 16 октября враг атаковал Тернопольскую область, был пожар на промышленном объекте.

Всего, по данным Воздушных сил, силы ПВО сбили 51 ударный дрон из 136, еще 60 локально потеряны. Более 20 беспилотников находятся в воздухе.

Автор: 

обстрел (27731) ГСЧС (5003) Шахед (1141) Тернопольская область (738)


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От і промисловість під час віини - немає захисту
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16.10.2024 08:38 Ответить
Кращий захист промисловості- удари у відповідь по містах на россії. Нинішня влада цього робити не буде нажаль.
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16.10.2024 11:57 Ответить
 
 