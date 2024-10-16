Наслідки ворожого удару по промпідприємству на Тернопільщині. ФОТОрепортаж
Під час нічної атаки війська РФ завдали удару по одному з промислових об'єктів Тернопільщини, виникла масштабна пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, до ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників і 12 одиниць спецтехніки ДСНС і 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки.
Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати.
Загиблих і травмованих немає.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 16 жовтня ворог атакував Тернопільщину, була пожежа на промисловому об’єкті.
Загалом, за даними Повітряних сил, сили ППО збили 51 ударний дрон з 136, ще 60 локаційно втрачені. Понад 20 безпілотників перебувають у повітрі.
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Валентин Коваль #587289
показати весь коментар16.10.2024 08:38 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Jolli Rabbit
показати весь коментар16.10.2024 11:57 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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