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Наслідки ворожого удару по промпідприємству на Тернопільщині. ФОТОрепортаж

Під час нічної атаки війська РФ завдали удару по одному з промислових об'єктів Тернопільщини, виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, до ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників і 12 одиниць спецтехніки ДСНС і 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки.

Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати.

Загиблих і травмованих немає.

Наслідки удару по Тернопільщині
Наслідки удару по Тернопільщині
Наслідки удару по Тернопільщині
Наслідки удару по Тернопільщині
Наслідки удару по Тернопільщині
Наслідки удару по Тернопільщині
Наслідки удару по Тернопільщині

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 16 жовтня ворог атакував Тернопільщину, була пожежа на промисловому об’єкті.

Загалом, за даними Повітряних сил, сили ППО збили 51 ударний дрон з 136, ще 60 локаційно втрачені. Понад 20 безпілотників перебувають у повітрі.

Автор: 

обстріл (29037) ДСНС (5142) Шахед (1136) Тернопільська область (600)


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От і промисловість під час віини - немає захисту
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16.10.2024 08:38 Відповісти
Кращий захист промисловості- удари у відповідь по містах на россії. Нинішня влада цього робити не буде нажаль.
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16.10.2024 11:57 Відповісти
 
 