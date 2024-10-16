Наслідки ворожого удару по промпідприємству на Тернопільщині. ФОТОрепортаж

Під час нічної атаки війська РФ завдали удару по одному з промислових об'єктів Тернопільщини, виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, до ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників і 12 одиниць спецтехніки ДСНС і 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки.

Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати.

Загиблих і травмованих немає.















Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 16 жовтня ворог атакував Тернопільщину, була пожежа на промисловому об’єкті.

Загалом, за даними Повітряних сил, сили ППО збили 51 ударний дрон з 136, ще 60 локаційно втрачені. Понад 20 безпілотників перебувають у повітрі.