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Новости Война
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Успешные операции Сил обороны на вражеской территории – ключ к реализации "Плана победы", - Зеленский. ВИДЕО

ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ на Курщині, - комендатура

Украина продолжит операции в определенных районах территории Российской Федерации.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на заседании ВР, представляя свой "План победы", информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря Курской операции мы увидели, что Путин не имеет достаточной силы, чтобы держаться, когда мы давим действительно крепко. Поэтому ключом к реализации 2-го пункта "Плана победы" является успешное продолжение операции Сил обороны в определенных районах вражеской территории, чтобы не допустить буферных зон на нашей земле", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если "План победы" поддержат, мы можем завершить войну не позже следующего года, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) Курск (1140) План победы (85)


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Топ комментарии
+7
"...Путін не має достатньої сили, щоб триматися, коли ми тиснемо справді міцно." Джерело:

А здача населених пунктів на Донбасі за цей же час як вписується в цю тезу? 🤔
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16.10.2024 12:40
+6
Ключ к успіху на фронті- уряд народної довіри.
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16.10.2024 12:50
+5
Яке ж воно тупе.Це ще не "дно",а знизу вже стукають..
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16.10.2024 12:41
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16.10.2024 12:40 Ответить
"...Путін не має достатньої сили, щоб триматися, коли ми тиснемо справді міцно." Джерело:

А здача населених пунктів на Донбасі за цей же час як вписується в цю тезу? 🤔
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16.10.2024 12:40 Ответить
Яке ж воно тупе.Це ще не "дно",а знизу вже стукають..
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16.10.2024 12:41 Ответить
Так захоплені теріторії у Курській області лише стрімко усихають, ти про що верзеш? Який успіх?
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16.10.2024 12:42 Ответить
Руснявий контрнаступ почався 10 вересня.
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16.10.2024 13:08 Ответить
І шо?
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16.10.2024 13:11 Ответить
Те, що бачимо на мапі, на прикметник "стрімко" не тягне від слова зовсім.
Крайні два оновлення діпстейту - без змін на курвщині.
Хоча там відстані - пішки за день пройти.
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16.10.2024 13:14 Ответить
Чверть від захопленого - то не стрімко? Якби чверть України захопили - то не стрімко?
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16.10.2024 13:57 Ответить
Захоплювали все оте днів сім. "Звільнили" за місяць "контрнаступлєнія" лише п'яту частину.
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16.10.2024 14:18 Ответить
"Захоплювали" коли там ніхто не захищав, повертають коли там кращі бригади ЗСУ.
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16.10.2024 15:19 Ответить
Стрімко повертають? Вже Суджу звільнили?
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16.10.2024 15:22 Ответить
На 25-30% відбили єдиний успіх України за 2 роки. Зводять нанівець план пердомоги Зеленого нарка.
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16.10.2024 15:27 Ответить
Тобто наступ таки не стрімкий.
А пункт з курвськом - не єдиний у плані перемоги.
Та й взагалі там нічого не сказано було про обмін територіями.
Може, читав неуважно?
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16.10.2024 15:29 Ответить
Стрімкий по міркам цієї війни. Україна втрачає єдине своє "досягнення" і невідворотнь його втратить остаточно.
Я нічого не казав про обмін, а про те що пунктом із плану дебіломоги про Курську область незабаром можна буде підтертися, і лише.
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16.10.2024 15:33 Ответить
Стрімкий по міркам цієї війни. - це про окупацію Півдня. Тоді було реально стрімко.
А ще - про звільнення Харківщини. Тоді теж було стрімко.
Все що далі - тягучка в обидва боки.
То може покажете мені той пункт про курвську волость в незламному плані потужної перемоги? Я ж сліпий, не бачу.
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16.10.2024 15:36 Ответить
То була маневрова війна. Зараз позиційна. І пройоб швидкий як для неї, ще свіжи усмішки і потужні радощі від вторгнення на Курщину, як вже все посипалось.
Ти новину хоча б прочитав?
Успішні операції Сил оборони на ворожій території - ключ до реалізації "Плану перемоги"
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16.10.2024 15:55 Ответить
Посипалось - це вже про маневрову.
Поки що не посипалось. Русня тисне, витискає. І не дивно, у них в усьому в рази перевага.
І все-таки, в самому плані є пункт про курвщину, про обмін територіями?
Бо зєля ще сказав, що мільйон державних дронів вже поставлені у війська.
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16.10.2024 16:03 Ответить
Ну тоді потім посипеться, а зараз лише стабільно програш і поразки.
Я не знаю що там є, спробуй розібратись у словесному поносі нарика сам.
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16.10.2024 16:07 Ответить
От коли посиплеться, тоді й буде ваш зоряний час.
Тобто в плані про курвщину нічого не сказано. Що сказав нарік, мені плювати. Це на папері не записано, підпису немає.
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16.10.2024 16:12 Ответить
Ваш зоряний час буде коли украндійців як бізонів перемочать.
Та сказано, баран. Я ж тобі кажу, я не збираюсь розбирати словесні конструкції блазня, де в одних курський обосрамс є, в інших немає, в третіх взагалі не зрозуміло.
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16.10.2024 16:25 Ответить
Ні, саме ваш зоряний. Вєлікая побєда вєлікой родіни, как-нікак.
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16.10.2024 16:27 Ответить
Не скалься, юродлівий.
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16.10.2024 16:31 Ответить
Дивно, вам не подобається, коли вашу родіну вєлікой називають? Заради цього ж оце все і робиться, хіба ні? За мірками росії, тієї України там - плюнути й розтерти. Але ж треба доказать.
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16.10.2024 16:33 Ответить
З чого ти, чувирло, вирішило, що я маю відношення до тої родини?
Факти будуть, або ти піздaбол?
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16.10.2024 16:35 Ответить
Які можуть бути факти щодо аноніма з глузливим ніком червневої реєстрації?
Але ж ваше плем'я відчутно здалека.
Хоча, ви для нього ніколи своїм не станете.
Все будете як соловиний помьот. Поки за росію корчиться - сміються, як що не так - ату єго, жіда пархатого.
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16.10.2024 16:38 Ответить
А до того що інші акаунти були забанені, твій тупорилий мозок не здатний додуматися?
Тобто вже не кацап, а жид, і це ти оприділив по ніку? Яка ж ти фашня ******.
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16.10.2024 16:44 Ответить
Ага, ось і виліз на білий світ старий знайомий.
Кортить чергового ніку позбутись? Ну, нехай щастить.
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16.10.2024 16:48 Ответить
Який ще знайомий? Я з таким як ти на одному гектарі срати не сяду, людожер.
Своїми кляузами не намагайся запугувати.
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16.10.2024 16:51 Ответить
Ох, як же ж далеко вам до вєлікороссов, як далеко...
Думав, наступна ваша ітерація буде ближче, Але ні.
Що поробиш, такая уж порода. Гєни пальцєм нє раздавішь.
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16.10.2024 16:53 Ответить
Ну якщо ти фашня і в тебе все генами вимірюється, то в мене для тебе погані новини... історично і культурно в тебе все погано закінчиться, як завжди.
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16.10.2024 16:59 Ответить
Ну хто б сумнівався в намірах народа-побєдітєля фашізма.
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16.10.2024 17:00 Ответить
Дурнику, ти настільки тупа сциклива мавпа, що навіть не здатне осягнути написане.
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16.10.2024 17:02 Ответить
Та не пащекуйте, чудово ви все зрозуміли.
Це ж приємно, хіба ні?
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16.10.2024 17:04 Ответить
Ключ к успіху на фронті- уряд народної довіри.
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16.10.2024 12:50 Ответить
Без рабіновіча - мінус 20% довіри.
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16.10.2024 13:09 Ответить
"как ето?.." От, жалко пацана.
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16.10.2024 12:56 Ответить
Сук@, скрізь провали, а воно таке позитивне і брехливе.
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16.10.2024 12:56 Ответить
м-да, бачив і сложніший випадок,
але той не був нічим президентом...
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16.10.2024 14:00 Ответить
Піди сам все виправ розумник))
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16.10.2024 16:43 Ответить
 
 