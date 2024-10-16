Успешные операции Сил обороны на вражеской территории – ключ к реализации "Плана победы", - Зеленский. ВИДЕО

Украина продолжит операции в определенных районах территории Российской Федерации.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на заседании ВР, представляя свой "План победы", информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря Курской операции мы увидели, что Путин не имеет достаточной силы, чтобы держаться, когда мы давим действительно крепко. Поэтому ключом к реализации 2-го пункта "Плана победы" является успешное продолжение операции Сил обороны в определенных районах вражеской территории, чтобы не допустить буферных зон на нашей земле", - отметил глава государства.

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