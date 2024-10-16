Украина снова в группе наиболее экономически несвободных стран мира
Украина ухудшила свои позиции по ключевым компонентам экономической свободы и снова оказалась в группе наиболее экономически несвободных стран мира.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
"Украина в обновленном рейтинге заняла 150-е место среди 165 стран и территорий по сравнению со 113-м в прошлом году", - сообщается в отчете "Экономическая свобода в мире" канадского Института Фрейзера.
Такое падение является результатом того, что рейтинг впервые учитывает данные, собранные после начала полномасштабного вторжения.
Рядом с Украиной в конце рейтинговой таблицы оказались такие страны, как Йемен, Ливия, Иран, Аргентина, Мьянма, Алжир, Сирия, Судан, Зимбабве и Венесуэла.
Оценки Украины по ключевым компонентам экономической свободы:
- Размер правительства: ухудшение с 7,29 до 5,83.
- Правовая система и права собственности: ухудшение с 4,58 до 4,37.
- Доступ к надежным деньгам: ухудшение с 6,39 до 4,68.
- Свобода международной торговли: ухудшение с 6,68 до 6,05.
- Регулирование рынка труда и бизнеса: ухудшение с 5,37 до 4,67.
Также сообщается, что Гонконг возглавил рейтинг, потеснив Сингапур на вторую позицию. За ними традиционно следуют Швейцария, Новая Зеландия и США. Также в первом квартиле уже много лет находятся страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва.
Отмечается, что средний мировой показатель экономической свободы продолжает снижаться.
Уровень глобальной экономической свободы достиг своего пика в 2019 году, но в течение следующих трех лет он снизился, что является беспрецедентным за более чем 25 лет измерения экономической свободы.
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Але ж "нікагда нє жілі так плоха, как прі Парашєнкє"
Зростання податкового навантаження не збільшувало надходження до бюджету, оскільки багатьом підприємствам і громадянам ставало важче виконувати свої зобов'язання.
Податкові зміни з ретроактивним підвищенням податків часто сприймалися як додатковий тягар на бізнес, що посилювало кризу довіри до уряду.
У нас ЛГБТ поки що екстремістським рухом не визнане.
Штраф за самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід тепер становитиме від 425 до 850 грн.
https://tsn.ua/tags/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Верховна Рада 10 жовтня ухвалила законопроєкт №9665, який посилює кримінальну та адміністративну відповідальність за незаконний обіг деревини та збільшує штрафи за незаконне збирання природних ресурсів.Про це повідомила пресслужба https://www.rada.gov.ua/news/razom/254495.html Апарату Верховної Ради .
Законопроєктом https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1954539 №9665 парламент посилив відповідальність за самовільне сінокосіння і випасання худоби на землях державного лісового фонду, не вкритих лісом. Також - за заготівлю очерету, самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід. Раніше штраф за таке порушення сягав від 17 до 21 грн, а тепер становить від 425 до 850 грн.
Скільки в нас закордон вже втекло? Скільки на війні гине? А ціни, тарифи... А давайте ще й за ягоди будемо штрафувати... А що, чиновникам треба ж чогось довольствіє підняти, їм ж мало! А люди? А то їх проблеми...
До речі, мова саме про економіку, а вона без людей чогось не того...
Куди написати щоб їх оштрафували?
"Бо я все ж доктор юридичних наук і я точно знаю, що це порушення. Тобто так робити не треба.
Але якщо зняти питання про конституційність або неконституційність, то закон конституційний. "
https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/dataset?geozone=world&countries=UKR&page=dataset&filter=1&min-year=2014&max-year=2022&sort-field=year&sort-reversed=0&date-type=range Місце України по роках
136 2014
144 2015
139 2016
140 2017
133 2018
120 2019 <- 30 серп. 2019 р. - Очолив комітет Данило Гетманцев від партії "Слуга народу"
109 2020
113 2021
150 2022
Як кажуть "Результат на табло"