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Украина снова в группе наиболее экономически несвободных стран мира

Україна повернулася до найменш економічно вільних країн

Украина ухудшила свои позиции по ключевым компонентам экономической свободы и снова оказалась в группе наиболее экономически несвободных стран мира.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Украина в обновленном рейтинге заняла 150-е место среди 165 стран и территорий по сравнению со 113-м в прошлом году", - сообщается в отчете "Экономическая свобода в мире" канадского Института Фрейзера.

Такое падение является результатом того, что рейтинг впервые учитывает данные, собранные после начала полномасштабного вторжения.

Рядом с Украиной в конце рейтинговой таблицы оказались такие страны, как Йемен, Ливия, Иран, Аргентина, Мьянма, Алжир, Сирия, Судан, Зимбабве и Венесуэла.

Оценки Украины по ключевым компонентам экономической свободы:

  • Размер правительства: ухудшение с 7,29 до 5,83.
  • Правовая система и права собственности: ухудшение с 4,58 до 4,37.
  • Доступ к надежным деньгам: ухудшение с 6,39 до 4,68.
  • Свобода международной торговли: ухудшение с 6,68 до 6,05.
  • Регулирование рынка труда и бизнеса: ухудшение с 5,37 до 4,67.

Также сообщается, что Гонконг возглавил рейтинг, потеснив Сингапур на вторую позицию. За ними традиционно следуют Швейцария, Новая Зеландия и США. Также в первом квартиле уже много лет находятся страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва.

Отмечается, что средний мировой показатель экономической свободы продолжает снижаться.

Уровень глобальной экономической свободы достиг своего пика в 2019 году, но в течение следующих трех лет он снизился, что является беспрецедентным за более чем 25 лет измерения экономической свободы.

Автор: 

рейтинг (1642) Украина (45006) экономика (3883)


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Топ комментарии
+11
Рівень глобальної економічної свободи досяг свого піка у 2019 році.

Але ж "нікагда нє жілі так плоха, как прі Парашєнкє"
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16.10.2024 15:07
+10
Браво, Зєбєні, зробили всіх разом.
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16.10.2024 15:10
+10
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16.10.2024 15:20
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Як же це могло статися?
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16.10.2024 14:59 Ответить
А кта жє єта сдєлал?!
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16.10.2024 15:05 Ответить
Це все ІПСО! (с) Гетьманцев.
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16.10.2024 15:01 Ответить
Невільники - історія робить кульбіт?
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16.10.2024 15:02 Ответить
Странный и тупой рейтинг . В Украине война .
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16.10.2024 15:04 Ответить
Не думаю . Они и до войны неплохо себя чувствовали .
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16.10.2024 15:24 Ответить
Рівень глобальної економічної свободи досяг свого піка у 2019 році.

Але ж "нікагда нє жілі так плоха, как прі Парашєнкє"
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16.10.2024 15:07 Ответить
"Прі Парашенкі" Гєтманцева і його зграю до економіки держави на гарматний постріл не допускали. 😊 А свинарчуки так красти або не вміли, або встидалися.
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16.10.2024 15:56 Ответить
Слово "глобальної" вас бачу взагалі не смутив, Україна тут взагалі ніяким боком.
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16.10.2024 16:54 Ответить
Як ви можете сумніватися в потужності найзеленішого лідера **********!?
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16.10.2024 19:17 Ответить
Так, лідер Всесвіту на чолі країни
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16.10.2024 19:40 Ответить
Браво, Зєбєні, зробили всіх разом.
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16.10.2024 15:10 Ответить
Зробили економіку разом. ?3% ми вам завдячуємо, без вас ми би і під час війни могли вільно розвиватися, хоча якби не ваш вибір, то можливо і повномасштабного вторгнення не було 24.02.2022 року.
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16.10.2024 15:13 Ответить
Підвищення податків заднім числом робила Греція в період кризи і Аргентина, в обох випадках не дало додаткових надходжень на довготерміновий період тільки короткочасно.

Зростання податкового навантаження не збільшувало надходження до бюджету, оскільки багатьом підприємствам і громадянам ставало важче виконувати свої зобов'язання.
Податкові зміни з ретроактивним підвищенням податків часто сприймалися як додатковий тягар на бізнес, що посилювало кризу довіри до уряду.
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16.10.2024 15:14 Ответить
Це ви ще рейтинг" клептократичних автократій не бачили!
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16.10.2024 15:14 Ответить
Економічно, політично, ідеологічно, гендерно. Фашистська диктатура, коротше.
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16.10.2024 15:17 Ответить
Про гендерно - докладніше.
У нас ЛГБТ поки що екстремістським рухом не визнане.
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16.10.2024 16:26 Ответить
Ну хоть паржалі не?
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16.10.2024 15:18 Ответить
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16.10.2024 15:20 Ответить
Рада збільшила штрафи за незаконний обіг деревини, збирання горіхів, грибів та ягід.

Штраф за самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід тепер становитиме від 425 до 850 грн.



https://tsn.ua/tags/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Верховна Рада 10 жовтня ухвалила законопроєкт №9665, який посилює кримінальну та адміністративну відповідальність за незаконний обіг деревини та збільшує штрафи за незаконне збирання природних ресурсів.Про це повідомила пресслужба https://www.rada.gov.ua/news/razom/254495.html Апарату Верховної Ради .
Законопроєктом https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1954539 №9665 парламент посилив відповідальність за самовільне сінокосіння і випасання худоби на землях державного лісового фонду, не вкритих лісом. Також - за заготівлю очерету, самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід. Раніше штраф за таке порушення сягав від 17 до 21 грн, а тепер становить від 425 до 850 грн.
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16.10.2024 15:29 Ответить
Цей закон і так і був, ви закон читали?
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16.10.2024 15:38 Ответить
З такими сумами штрафів?! Хоча й сам закон то дикість, за збір грибів, ягід чи сінокоси чи випасання худоби штрафувати. До речі, по селах вже ні худоби, ні людей, практично нема. А тих, хто залишився? А давайте штрафами!
Скільки в нас закордон вже втекло? Скільки на війні гине? А ціни, тарифи... А давайте ще й за ягоди будемо штрафувати... А що, чиновникам треба ж чогось довольствіє підняти, їм ж мало! А люди? А то їх проблеми...
До речі, мова саме про економіку, а вона без людей чогось не того...
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16.10.2024 15:53 Ответить
Підтерлися Конституцією?
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16.10.2024 15:51 Ответить
Знов це іпсошники, у нас всьо потужно! Уіііі Уіііі
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16.10.2024 15:34 Ответить
А в нашому районі проміж будинків ростуть горіхи, ворони, білки і бабусі ходять і збирають!
Куди написати щоб їх оштрафували?
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16.10.2024 15:58 Ответить
В "Спотрлото" !!!
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16.10.2024 19:11 Ответить
"https://www.epravda.com.ua/publications/2024/10/15/720572/ Я професіонал з ухвалення непопулярних рішень у цій країні ": Гетманцев про підвищення податків та детінізацію

"Бо я все ж доктор юридичних наук і я точно знаю, що це порушення. Тобто так робити не треба.
Але якщо зняти питання про конституційність або неконституційність, то закон конституційний. "

https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/dataset?geozone=world&countries=UKR&page=dataset&filter=1&min-year=2014&max-year=2022&sort-field=year&sort-reversed=0&date-type=range Місце України по роках
136 2014
144 2015
139 2016
140 2017
133 2018
120 2019 <- 30 серп. 2019 р. - Очолив комітет Данило Гетманцев від партії "Слуга народу"
109 2020
113 2021
150 2022

Як кажуть "Результат на табло"

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16.10.2024 16:03 Ответить
Не бачу реальних перспектив в Україні для молоді. Якби був молодим то за будь яку ціну негайно б виїхав з країни до Канади, Австралії або Нової Зеландії. "Зелені" профани методично і тупо добивають економіку та культуру. З кожним днем перебування зелених жидобільшовиків при владі стан всіх параметрів лише погіршується. Вони нахабно крали до війни, крадуть під час війни і будуть красти після війни. Вони просто нічого більше не вміють і не хочуть. Ми мріємо про закінчення війни, але навіть після перемоги у війні завдяки допомозі світової спільноти, за зелених упирів буде ще гірше ніж до війни, бо сюди повернеться зголоднілий "батальон Монако". І тоді "виживші ухилянти" та ветерани разом позаздрять "мертвим захисникам". Кажуть "війна все спише". Брехня. Ну от як списати безкарність колаборантів, зрадників, корупціонерів, мародерів яких під час війни мали б повбивати? А їх бережуть на державному рівні. Мабуть для "світлого майбутнього" і реєстрації в цифровому гетто "Дії". У нас вже найвище оподаткування в світі. Ви думаєте податки зменшать? Ні! Збільшать "на відбудову" і компенсацію "батальону Монако"...
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16.10.2024 16:33 Ответить
Я, вже далеко не молодий громадянин та і то розмірковую, як і куди дриснуть з країни.
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16.10.2024 17:36 Ответить
Я ваш однодумець...
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16.10.2024 19:14 Ответить
Найшвидше адаптується молодь у віці 16-18. Достатньо одного року на "перепрошивку мізків". З віку 24-27 період адаптації розтягується на 20 років, а емігранти після 40 ніколи не асимілюються і до кінця життя відчувають себе чужими не зважаючи на соціальний та майновий стан. Я жив у 12 країнах Вчився. Потім працював. Повернувся. Зараз мені за 60 і починати життя за кордоном зараз вже пізно. Та й не хочеться. Наїздився. Раю не має ніде, але тут я звичайний громадянин доки незалежна Україна існує, а не якийсь там "безпритульний" паразит-безхатько.
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16.10.2024 22:57 Ответить
Пока зелень оккупировала страну-прорыва не будет совершенно...эти дегенераты,даже с такой беспрецедентной фин.помощью умудрились все просрать и похерить
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16.10.2024 18:15 Ответить
 
 