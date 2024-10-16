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Україна знову в групі найбільш економічно невільних країн світу

Україна повернулася до найменш економічно вільних країн

Україна погіршила свої позиції за ключовими компонентами економічної свободи та знову опинилася у групі найбільш економічно невільних країн світу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

"Україна в оновленому рейтингу посіяла 150-те місце серед 165 країн і територій порівняно зі 113-м торік", -  повідомляється у звіті "Економічна свобода у світі" канадського Інституту Фрейзера.

Таке падіння є результатом того, що рейтинг вперше враховує дані, зібрані після початку повномасштабного вторгнення.

Поруч з Україною в кінці рейтингової таблиці опинилися такі країни, як Ємен, Лівія, Іран, Аргентина, Мʼянма, Алжир, Сирія, Судан, Зімбабве та Венесуела.

Оцінки України за ключовими компонентами економічної свободи:

  • Розмір уряду: погіршення із 7,29 до 5,83.
  • Правова система та права власності: погіршення із 4,58 до 4,37.
  • Доступ до надійних грошей: погіршення із 6,39 до 4,68.
  • Свобода міжнародної торгівлі: погіршення із 6,68 до 6,05.
  • Регулювання ринку праці та бізнесу: погіршення з 5,37 до 4,67.

Також повідомляється, що Гонконг очолив рейтинг, потіснивши Сингапур на другу позицію. За ними традиційно слідують Швейцарія, Нова Зеландія та США. Також у першому квартилі вже багато років перебувають країни Балтії – Естонія, Латвія та Литва.

Зазначається, що середній світовий показник економічної свободи продовжує знижуватися.

Рівень глобальної економічної свободи досяг свого піка у 2019 році, але протягом наступних трьох років він знизився, що є безпрецедентним за понад 25 років вимірювання економічної свободи.

Автор: 

рейтинг (1663) Україна (5952) економіка (933)


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Топ коментарі
+11
Рівень глобальної економічної свободи досяг свого піка у 2019 році.

Але ж "нікагда нє жілі так плоха, как прі Парашєнкє"
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16.10.2024 15:07
+10
Браво, Зєбєні, зробили всіх разом.
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16.10.2024 15:10
+10
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16.10.2024 15:20
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Як же це могло статися?
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16.10.2024 14:59 Відповісти
А кта жє єта сдєлал?!
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16.10.2024 15:05 Відповісти
Це все ІПСО! (с) Гетьманцев.
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16.10.2024 15:01 Відповісти
Невільники - історія робить кульбіт?
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16.10.2024 15:02 Відповісти
Странный и тупой рейтинг . В Украине война .
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16.10.2024 15:04 Відповісти
Не думаю . Они и до войны неплохо себя чувствовали .
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16.10.2024 15:24 Відповісти
Рівень глобальної економічної свободи досяг свого піка у 2019 році.

Але ж "нікагда нє жілі так плоха, как прі Парашєнкє"
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16.10.2024 15:07 Відповісти
"Прі Парашенкі" Гєтманцева і його зграю до економіки держави на гарматний постріл не допускали. 😊 А свинарчуки так красти або не вміли, або встидалися.
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16.10.2024 15:56 Відповісти
Слово "глобальної" вас бачу взагалі не смутив, Україна тут взагалі ніяким боком.
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16.10.2024 16:54 Відповісти
Як ви можете сумніватися в потужності найзеленішого лідера **********!?
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16.10.2024 19:17 Відповісти
Так, лідер Всесвіту на чолі країни
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16.10.2024 19:40 Відповісти
Браво, Зєбєні, зробили всіх разом.
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16.10.2024 15:10 Відповісти
Зробили економіку разом. ?3% ми вам завдячуємо, без вас ми би і під час війни могли вільно розвиватися, хоча якби не ваш вибір, то можливо і повномасштабного вторгнення не було 24.02.2022 року.
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16.10.2024 15:13 Відповісти
Підвищення податків заднім числом робила Греція в період кризи і Аргентина, в обох випадках не дало додаткових надходжень на довготерміновий період тільки короткочасно.

Зростання податкового навантаження не збільшувало надходження до бюджету, оскільки багатьом підприємствам і громадянам ставало важче виконувати свої зобов'язання.
Податкові зміни з ретроактивним підвищенням податків часто сприймалися як додатковий тягар на бізнес, що посилювало кризу довіри до уряду.
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16.10.2024 15:14 Відповісти
Це ви ще рейтинг" клептократичних автократій не бачили!
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16.10.2024 15:14 Відповісти
Економічно, політично, ідеологічно, гендерно. Фашистська диктатура, коротше.
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16.10.2024 15:17 Відповісти
Про гендерно - докладніше.
У нас ЛГБТ поки що екстремістським рухом не визнане.
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16.10.2024 16:26 Відповісти
Ну хоть паржалі не?
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16.10.2024 15:18 Відповісти
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16.10.2024 15:20 Відповісти
Рада збільшила штрафи за незаконний обіг деревини, збирання горіхів, грибів та ягід.

Штраф за самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід тепер становитиме від 425 до 850 грн.



https://tsn.ua/tags/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Верховна Рада 10 жовтня ухвалила законопроєкт №9665, який посилює кримінальну та адміністративну відповідальність за незаконний обіг деревини та збільшує штрафи за незаконне збирання природних ресурсів.Про це повідомила пресслужба https://www.rada.gov.ua/news/razom/254495.html Апарату Верховної Ради .
Законопроєктом https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1954539 №9665 парламент посилив відповідальність за самовільне сінокосіння і випасання худоби на землях державного лісового фонду, не вкритих лісом. Також - за заготівлю очерету, самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід. Раніше штраф за таке порушення сягав від 17 до 21 грн, а тепер становить від 425 до 850 грн.
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16.10.2024 15:29 Відповісти
Цей закон і так і був, ви закон читали?
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16.10.2024 15:38 Відповісти
З такими сумами штрафів?! Хоча й сам закон то дикість, за збір грибів, ягід чи сінокоси чи випасання худоби штрафувати. До речі, по селах вже ні худоби, ні людей, практично нема. А тих, хто залишився? А давайте штрафами!
Скільки в нас закордон вже втекло? Скільки на війні гине? А ціни, тарифи... А давайте ще й за ягоди будемо штрафувати... А що, чиновникам треба ж чогось довольствіє підняти, їм ж мало! А люди? А то їх проблеми...
До речі, мова саме про економіку, а вона без людей чогось не того...
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16.10.2024 15:53 Відповісти
Підтерлися Конституцією?
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16.10.2024 15:51 Відповісти
Знов це іпсошники, у нас всьо потужно! Уіііі Уіііі
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16.10.2024 15:34 Відповісти
А в нашому районі проміж будинків ростуть горіхи, ворони, білки і бабусі ходять і збирають!
Куди написати щоб їх оштрафували?
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16.10.2024 15:58 Відповісти
В "Спотрлото" !!!
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16.10.2024 19:11 Відповісти
"https://www.epravda.com.ua/publications/2024/10/15/720572/ Я професіонал з ухвалення непопулярних рішень у цій країні ": Гетманцев про підвищення податків та детінізацію

"Бо я все ж доктор юридичних наук і я точно знаю, що це порушення. Тобто так робити не треба.
Але якщо зняти питання про конституційність або неконституційність, то закон конституційний. "

https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/dataset?geozone=world&countries=UKR&page=dataset&filter=1&min-year=2014&max-year=2022&sort-field=year&sort-reversed=0&date-type=range Місце України по роках
136 2014
144 2015
139 2016
140 2017
133 2018
120 2019 <- 30 серп. 2019 р. - Очолив комітет Данило Гетманцев від партії "Слуга народу"
109 2020
113 2021
150 2022

Як кажуть "Результат на табло"

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16.10.2024 16:03 Відповісти
Не бачу реальних перспектив в Україні для молоді. Якби був молодим то за будь яку ціну негайно б виїхав з країни до Канади, Австралії або Нової Зеландії. "Зелені" профани методично і тупо добивають економіку та культуру. З кожним днем перебування зелених жидобільшовиків при владі стан всіх параметрів лише погіршується. Вони нахабно крали до війни, крадуть під час війни і будуть красти після війни. Вони просто нічого більше не вміють і не хочуть. Ми мріємо про закінчення війни, але навіть після перемоги у війні завдяки допомозі світової спільноти, за зелених упирів буде ще гірше ніж до війни, бо сюди повернеться зголоднілий "батальон Монако". І тоді "виживші ухилянти" та ветерани разом позаздрять "мертвим захисникам". Кажуть "війна все спише". Брехня. Ну от як списати безкарність колаборантів, зрадників, корупціонерів, мародерів яких під час війни мали б повбивати? А їх бережуть на державному рівні. Мабуть для "світлого майбутнього" і реєстрації в цифровому гетто "Дії". У нас вже найвище оподаткування в світі. Ви думаєте податки зменшать? Ні! Збільшать "на відбудову" і компенсацію "батальону Монако"...
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16.10.2024 16:33 Відповісти
Я, вже далеко не молодий громадянин та і то розмірковую, як і куди дриснуть з країни.
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16.10.2024 17:36 Відповісти
Я ваш однодумець...
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16.10.2024 19:14 Відповісти
Найшвидше адаптується молодь у віці 16-18. Достатньо одного року на "перепрошивку мізків". З віку 24-27 період адаптації розтягується на 20 років, а емігранти після 40 ніколи не асимілюються і до кінця життя відчувають себе чужими не зважаючи на соціальний та майновий стан. Я жив у 12 країнах Вчився. Потім працював. Повернувся. Зараз мені за 60 і починати життя за кордоном зараз вже пізно. Та й не хочеться. Наїздився. Раю не має ніде, але тут я звичайний громадянин доки незалежна Україна існує, а не якийсь там "безпритульний" паразит-безхатько.
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16.10.2024 22:57 Відповісти
Пока зелень оккупировала страну-прорыва не будет совершенно...эти дегенераты,даже с такой беспрецедентной фин.помощью умудрились все просрать и похерить
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16.10.2024 18:15 Відповісти
 
 