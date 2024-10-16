Україна знову в групі найбільш економічно невільних країн світу
Україна погіршила свої позиції за ключовими компонентами економічної свободи та знову опинилася у групі найбільш економічно невільних країн світу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
"Україна в оновленому рейтингу посіяла 150-те місце серед 165 країн і територій порівняно зі 113-м торік", - повідомляється у звіті "Економічна свобода у світі" канадського Інституту Фрейзера.
Таке падіння є результатом того, що рейтинг вперше враховує дані, зібрані після початку повномасштабного вторгнення.
Поруч з Україною в кінці рейтингової таблиці опинилися такі країни, як Ємен, Лівія, Іран, Аргентина, Мʼянма, Алжир, Сирія, Судан, Зімбабве та Венесуела.
Оцінки України за ключовими компонентами економічної свободи:
- Розмір уряду: погіршення із 7,29 до 5,83.
- Правова система та права власності: погіршення із 4,58 до 4,37.
- Доступ до надійних грошей: погіршення із 6,39 до 4,68.
- Свобода міжнародної торгівлі: погіршення із 6,68 до 6,05.
- Регулювання ринку праці та бізнесу: погіршення з 5,37 до 4,67.
Також повідомляється, що Гонконг очолив рейтинг, потіснивши Сингапур на другу позицію. За ними традиційно слідують Швейцарія, Нова Зеландія та США. Також у першому квартилі вже багато років перебувають країни Балтії – Естонія, Латвія та Литва.
Зазначається, що середній світовий показник економічної свободи продовжує знижуватися.
Рівень глобальної економічної свободи досяг свого піка у 2019 році, але протягом наступних трьох років він знизився, що є безпрецедентним за понад 25 років вимірювання економічної свободи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але ж "нікагда нє жілі так плоха, как прі Парашєнкє"
Зростання податкового навантаження не збільшувало надходження до бюджету, оскільки багатьом підприємствам і громадянам ставало важче виконувати свої зобов'язання.
Податкові зміни з ретроактивним підвищенням податків часто сприймалися як додатковий тягар на бізнес, що посилювало кризу довіри до уряду.
У нас ЛГБТ поки що екстремістським рухом не визнане.
Штраф за самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід тепер становитиме від 425 до 850 грн.
https://tsn.ua/tags/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Верховна Рада 10 жовтня ухвалила законопроєкт №9665, який посилює кримінальну та адміністративну відповідальність за незаконний обіг деревини та збільшує штрафи за незаконне збирання природних ресурсів.Про це повідомила пресслужба https://www.rada.gov.ua/news/razom/254495.html Апарату Верховної Ради .
Законопроєктом https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1954539 №9665 парламент посилив відповідальність за самовільне сінокосіння і випасання худоби на землях державного лісового фонду, не вкритих лісом. Також - за заготівлю очерету, самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід. Раніше штраф за таке порушення сягав від 17 до 21 грн, а тепер становить від 425 до 850 грн.
Скільки в нас закордон вже втекло? Скільки на війні гине? А ціни, тарифи... А давайте ще й за ягоди будемо штрафувати... А що, чиновникам треба ж чогось довольствіє підняти, їм ж мало! А люди? А то їх проблеми...
До речі, мова саме про економіку, а вона без людей чогось не того...
Куди написати щоб їх оштрафували?
"Бо я все ж доктор юридичних наук і я точно знаю, що це порушення. Тобто так робити не треба.
Але якщо зняти питання про конституційність або неконституційність, то закон конституційний. "
https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/dataset?geozone=world&countries=UKR&page=dataset&filter=1&min-year=2014&max-year=2022&sort-field=year&sort-reversed=0&date-type=range Місце України по роках
136 2014
144 2015
139 2016
140 2017
133 2018
120 2019 <- 30 серп. 2019 р. - Очолив комітет Данило Гетманцев від партії "Слуга народу"
109 2020
113 2021
150 2022
Як кажуть "Результат на табло"