Во время визита Байдена в Берлин он и лидеры Британии, Франции и Германии обсудят ситуацию в Украине, - Белый дом

Во время поездки в Берлин президент США Джо Байден встретится с лидерами Великобритании, Франции и Германии, они, в частности, для обсуждения ситуации в Украине.

Об этом сказал в среду журналистам во время телефонного пресс-брифинга высокопоставленный представитель администрации США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В рамках встречи "Четверки" - Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии - лидеры стран будут иметь возможность обсудить насущные глобальные проблемы, включая ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке",- рассказал представитель администрации.

В этом контексте он напомнил о телефонном разговоре президентов Байдена и Зеленского в среду, перед визитом президента США в Германию, а также о решении главы Белого дома выделить дополнительный пакет оборонной помощи Украине.

"Поэтому, я не сомневаюсь, что ситуация на поле боя в Украине, траектория войны, а также то, как союзники могут лучше поддержать Украину, станут темами разговора (лидеров "Четверки" - Ред.)",- добавил он.

В то же время он не уточнил, в каком формате будут проходить переговоры глав государств четырех стран.

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