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Новости
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Во время визита Байдена в Берлин он и лидеры Британии, Франции и Германии обсудят ситуацию в Украине, - Белый дом

Президент США Джо Байден

Во время поездки в Берлин президент США Джо Байден встретится с лидерами Великобритании, Франции и Германии, они, в частности, для обсуждения ситуации в Украине.

Об этом сказал в среду журналистам во время телефонного пресс-брифинга высокопоставленный представитель администрации США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В рамках встречи "Четверки" - Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии - лидеры стран будут иметь возможность обсудить насущные глобальные проблемы, включая ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке",- рассказал представитель администрации.

В этом контексте он напомнил о телефонном разговоре президентов Байдена и Зеленского в среду, перед визитом президента США в Германию, а также о решении главы Белого дома выделить дополнительный пакет оборонной помощи Украине.

"Поэтому, я не сомневаюсь, что ситуация на поле боя в Украине, траектория войны, а также то, как союзники могут лучше поддержать Украину, станут темами разговора (лидеров "Четверки" - Ред.)",- добавил он.

В то же время он не уточнил, в каком формате будут проходить переговоры глав государств четырех стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден поговорит с Зеленским и объявит новый пакет военной поддержки Украины, - Белый дом

Автор: 

Байден Джо (2795) Великобритания (5017) Германия (7063) США (27090) Франция (3540) Макрон Эмманюэль (1359) Шольц Олаф (912)


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Змагатимуться хто ПОТУЖНІШЕ до миру буде закликати.
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17.10.2024 00:25 Ответить
Цікаво побачити реакцію лідерів четвірки на вступ у війну проти України КНДР на боці Росії. Оце партнер! Оце приклад партнерства! Дозвіл бити вглиб РФ, як пане Байден, слабо!? Демократію захищати словесними цитатами - крах.
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17.10.2024 00:33 Ответить
нічого цікавого. Потужно занепокояться і обіср*ться. Що буде з нами, навіть думати не хочу.
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17.10.2024 01:22 Ответить
бубу потім повідомлять за результат, а може і ні.
персонаж палевний...
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17.10.2024 00:34 Ответить
а колись було - "нічого за Україну без України!"
ах да це було при "баризі"....
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17.10.2024 00:37 Ответить
19/перелом!
казли виборці - козел вибраний...
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17.10.2024 03:25 Ответить
Треба діяти більше а теревеиіти меише.
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17.10.2024 04:35 Ответить
Вже ця їзда до лампочки, всі чекатимуть на рішення нового президента. Цей списаний дідусь досиджує час.
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17.10.2024 04:47 Ответить
Если бы Камала отстранила Байдена от власти по состоянию здоровья - это её единственный шанс выиграть выборы у Трампа.
Абсолютно невменяемому Байдену это вряд ли можно объяснить. И вряд ли в его администрации остались вменяемые персонажи, кто это понимает...
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17.10.2024 09:19 Ответить
 
 