Россияне за минувшие сутки нанесли удары по 9 населенным пунктам Запорожской области

В течение 17 октября враг нанес 234 удара по Работино, Лобково, Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Малиновке, Новониколаевке и Левадному.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Войска РФ осуществили 3 авиационных удара по Работино.

118 БПЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.

8 обстрелов из РСЗО накрыли Лобково, Новоданиловку, Новоандреевку и Работино.

105 артобстрелов нанесено по территории Лобково, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Новониколаевки.

"Поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - добавил Федоров.