Росіяни минулої доби завдали ударів по 9 населених пунктах Запорізької області
Протягом 17 жовтня ворог завдав 234 удари по Роботиному, Лобковому, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Малинівці, Новомиколаївці та Левадному.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 3 авіаційних удари по Роботиному.
118 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.
8 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку, Новоандріївку та Роботине.
105 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Новомиколаївки.
"Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.
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