На фронте произошло 138 боестолкновений, 50 из них – на Кураховском направлении, - Генштаб

С начала суток субботы, 19 октября, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 138 боевых столкновений. Самая горячая ситуация - на Кураховском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных (три ракеты) и 57 авиационных (97 КАБ) ударов. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 607 дронов-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг шесть раз атаковал оборонительные рубежи воинов ВСУ неподалеку Старицы и Волчанска. По имеющейся информации, потери врага на данном направлении составили 74 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено две единицы автомобильной техники и 25 БПЛА. Также нашими воинами повреждены два автомобиля оккупантов.

На Купянском направлении противник 16 раз проводил штурмы в районах Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Украинские защитники отбили все атаки врага. Также захватчики нанесли авиационный удар по Купянску.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики десять раз атаковали позиции украинцев неподалеку Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки. Силы обороны дали жесткий отпор россиянам, однако одно боестолкновение продолжается до сих пор. Под ударами вражеской авиации оказались Новоегоровка и Терны.

На Северском направлении враг активных действий не проводил, однако наносил удары управляемыми авиабомбами по Северску и Резниковке, осуществлял обстрелы позиций наших войск.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательные действия россиян вблизи Андреевки, Предтечино и Ступочек, ситуация контролируемая.

На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали силы обороны у Торецка, Щербиновки и в направлении Александро-Шультино, два боестолкновения продолжаются. Захватническая армия активно применяла авиацию в течение дня, так были нанесены удары по районам Торецка и Катериновки.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 24 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Променя и Селидово. Семь атак до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 214 оккупантов, 97 из них - безвозвратно. Также уничтожены автомобиль, четыре мотоцикла и противотанковый ракетный комплекс врага.

Горячее всего сегодня на Кураховском направлении. Враг, при поддержке авиации, 50 раз атаковал наши позиции вблизи Звездного, Новодмитровки, Желанного Второго, Горняка, Георгиевки, Мксимильяновки, Антоновки и Катериновки. По уточненной информации, до сих пор продолжается 17 боестолкновений.

На Времевском направлении захватчики осуществили четыре наступательные действия неподалеку Новоукраинки и Богоявленки, все атаки отражены украинскими воинами.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении враг пытался продвинуться вблизи Малой Токмачки. Украинские защитники отбили два вражеских штурма. Оккупант нанес авиационный удар по Запорожью, пострадали гражданские жители областного центра.

На Приднепровском направлении россияне шесть раз потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев.

В Генштабе добавили, что украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.