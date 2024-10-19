На фронті відбулося 138 боєзіткнень, 50 з них – на Курахівському напрямку, - Генштаб

Від початку доби суботи, 19 жовтня, станом на 22:00, на фронті відбулося 138 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація - на Курахівському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Російські загарбники завдали по території України два ракетні (три ракети) та 57 авіаційних (97 КАБ) ударів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 607 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку ворог шість разів атакував оборонні рубежі воїнів ЗСУ неподалік Стариці та Вовчанська. За наявною інформацією, втрати ворога на даному напрямку склали 74 військовослужбовця вбитими та пораненими, знищено дві одиниці автомобільної техніки та 25 БпЛА. Також нашими воїнами пошкоджено два автомобілі окупантів.

На Куп’янському напрямку противник 16 разів проводив штурми у районах Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової. Українські захисники відбили всі атаки ворога. Також загарбники завдали авіаційного удару по Куп’янську.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку впродовж доби російські загарбники десять разів атакували позиції українців неподалік Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки. Сили оборони дали жорстку відсіч росіянам, проте одне боєзіткнення триває досі. Під ударами ворожої авіації опинились Новоєгорівка та Терни.

На Сіверському напрямку ворог активних дій не проводив, проте завдавав ударів керованими авіабомбами по Сіверську та Різниківці, здійснював обстріли позицій наших військ.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три наступальні дії росіян поблизу Андріївки, Предтечиного та Ступочок, ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували сили оборони біля Торецька, Щербинівки та в напрямку Олександро-Шультине, два боєзіткнення тривають. Загарбницька армія активно застосовувала авіацію протягом дня, так було завдано ударів по районах Торецька та Катеринівки.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 24 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівки, Променя та Селидового. Сім атак досі тривають.

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 214 окупантів, 97 з них - безповоротно. Також знищено автомобіль, чотири мотоцикли та протитанковий ракетний комплекс ворога.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку. Ворог, за підтримки авіації, 50 разів атакував наші позиції поблизу Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Мксимільянівки, Антонівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, досі точиться 17 боєзіткнень.

На Времівському напрямку загарбники здійснили чотири наступальні дії неподалік Новоукраїнки та Богоявленки, всі атаки відбиті українськими воїнами.

Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутись поблизу Малої Токмачки. Українські захисники відбили два ворожих штурми. Окупант завдав авіаційного удару по Запоріжжю, постраждали цивільні жителі обласного центру.

На Придніпровському напрямку росіяни шість разів зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.

У Генштабі додали, що українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.