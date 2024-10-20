Российские войска продвинулись в Донецкой и Харьковской областях, - DeepState
Российские оккупационные войска имеют продвижение на востоке - в Донецкой и Харьковской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает аналитический проект DeepState.
Враг продвинулся в Кругляковке Харьковской области, а также - в Максимильяновке Донецкой области.
Кроме того, противник продвинулся возле Петропавловки на Харьковщине и Часова Яра, Горняка, Новоселидовки, Воздвиженки, Желанного Второго и Зоряного Донецкой области.
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А ти я бачу знаток служби сина Порошенка, мабуть служив десь поруч, чи сидів під спідницею матері чи дружини?
тюрмибану,чи по амністії випустили ?
Але якщо дадуть дозвіл то це участь у війні, тому що потрібно залучати американських спецалістів для обслуговування геоінформаційної системи без якої ракети неефективні, це стосується і британських та німецьких ракет.
Та необхідні ракети для ударів по складах та та заводах в раші, якщо реально так взяти то в штатах і немає чим бити на 500-700 км хіба томагавки але вони морского базування і для їх пусків потрібно щоб американці заносили маршрут. Те саме і бритів стосується.
Треба свій Грім2 розвивати він може теоретично і на 700 км, не знаю з чим там проблема його ще за Петро фактично зупинили після виходу Саудитів з проекту, вони до речів підкупили наших чиновників і вкрали технічну документацію, хоча нах... вона їм якщо самі вони не збираються виробляти.
А в 19 році з приходом Абрамавичуса, якого до речі захід поставив для реформ в оборонпромі то він скоротив цю програму для так званої оптимізації.
Проект комплексу було 2013, а у буклетах( наи папері, просмто картинка ракети), які виставлялися на міжнародних виставках озброєнь, оперативно-тактичний ракетний комплекс назвали «Грім». Випробування дослідного зразка були проведені у 2016 році. 5 серпня 2016 польський ресурс Defence-24, з посиланням на власні джерела, повідомив, що замовником випробувань став іноземний замовник - Саудівська Аравія. Джерело повідомляло, що комплекс може здійснювати запуск як одноступінчату балістичну ракету тактичного радіуса дії, так і крилату ракету за проєктом "Коршун 2". Дальність дії експортної версії балістичної ракети мала становити 280 км, а призначеної для Збройних сил України - 450 км. 25 серпня 2016 у газеті «Конструктор» (№ 16/969), яку видає конструкторське бюро «Південне», було оприлюднене фото збирання прототипу-ходового екземпляру самохідної пускової установки оперативно-тактичного ракетного комплексу «Грім». 12 квітня 2017 генеральний конструктор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов повідомив, що комплекс «Грім» перебуває на стадії остаточного доведення ракети. 17 травня 2017 в мережі вперше з'явилося фото самохідної пускової установки комплексу. За наявними даними, шасі виготовляє ХКБМ. 6 грудня 2017 року директор Павлоградського хімічного заводу повідомив, що «Грім» знаходиться на завершальній стадії розробки та протягом року перейде на етап випробувань на полігоні. За його словами, були майже завершені випробування системи управління та переміщення ракет, гідравліки, механіки та усього, що пов'язано із транспортуванням. 2 січня 2018 року були опубліковані фото транспортно-пускової установки комплексу без маскувального чохла, а також фото випробувань двигуна ракети на стенді. В серпні 2018 року низка інформаційних агентств повідомили, що оновлений варіант українського оперативно-тактичного комплексу «Сапсан» буде показано 24 серпня в Києві на військовому параді на честь Дня Незалежності України. В жовтні 2018 року на виставці "Зброя та безпека 2018» Конструкторське бюро «Південне» показало демонстраційні ролики про польові випробування шасі бойової машини, випробування демонстратора бойової частини, а також збирання конструкторського макета бойової ракети. 19 жовтня 2018 року стало відомо про те, що завершено випробування головок самонаведення для ракети комплексу. Всього розроблено 4 типи головок. У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. У жовтні 2019 року повідомлялося, що за 6 років роботи над комплексом фахівці з ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» і КБ «Південне» зібрали для нього щонайменше 12 ракетних двигунів, а далі було припинено фінансування проекту, по відношенню до директора Павлогроадського заводу Шимана порушена кримінальна справа і замість наступних проектів ракети, він займався проектом тексту по захисту себе і свого проекту в судах.
продовжуємо
Крейсер "Україна" продадуть, частину підприємств "Укроборонпрому" ліквідують, а борги з заробітної плати виплатять. Про це та інше гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW про його майбутні дії на новій посаді.
З 12 червня 2019 року - член Наглядової ради, згодом - керівник з 1 вересня 2019 до 6 жовтня 2020
Ми дійшли висновку, що при Президенстві Порошенка створили три ракетних комплекса "Нептун" наземного базування, "Вільха" різних модефікацій і "Сапсан-Грісм 2", навіть попри якісь судові дії. Я не пишу про "Вербу", "Стугну", про САУ "Богдана", міномет и"Молот" , безпілотники "Фурію", "Лелеку"та інші проекти, які успішно розвивалися до 2019 року. Напишіть які ракети і які нові зразки озброєння створили при Зеленському. Дуже цікаво. Про нові асфальтоукладчики, бітумовозки і катки не пишіть, напишіть виключно про зброю.
Ще нагадаю пану, що ракетами "Нептун"( не "Беня" чи "Зеля" чи "квартал") втопили російську "Москву" в Чорному морі, ракетами "Вільха" зкпинили висадку десанту в Миколаївській області і біля Одеси, а ракетою "Сапсан-Грім 2" вдарили по аеродрому в Саках, де знищили більше десятка ворожих літаків.
Але є досягнення і при президенстві Зеленського, тільки про них чомусь замовчують, а потрібно писати, щоб нарід 73% про них знали і пишалися. Звичайно про "вагнерівців" писати не буду про них всі знають, тим більше, що зі слів єрмака її не було, а от про передачу кацапам більше ста моторів на ******* літаки і гелікоптери у 2020 році, якими вони вбивають військових, зтирають з лиця землі наші міста і села, написати прийдеться. То що то було, коли богуслаєв продавав потужні мотори з України кацапам?
тим часом москалі знову на Херсон націлились. та й на Запоріжжя також, але ж ц не є "стратегічно важливі пункти"!