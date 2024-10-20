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Новости Война
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Российские войска продвинулись в Донецкой и Харьковской областях, - DeepState

Российские оккупационные войска имеют продвижение на востоке - в Донецкой и Харьковской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает аналитический проект DeepState.

Враг продвинулся в Кругляковке Харьковской области, а также - в Максимильяновке Донецкой области.

Карта

Кроме того, противник продвинулся возле Петропавловки на Харьковщине и Часова Яра, Горняка, Новоселидовки, Воздвиженки, Желанного Второго и Зоряного Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток на фронте произошло 71 боевое столкновение. Наибольшая активность врага фиксируется на Кураховском, Купянском и Покровском направлениях - Генштаб

DeepState оновив карти
DeepState оновив карти
DeepState оновив карти

Автор: 

Харьковщина (5577) Донецкая область (9978) боевые действия (4304)


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Топ комментарии
+31
Ти, мразота кацапська, навіть не знаєш хронологію подій 2014 року.
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20.10.2024 08:04 Ответить
+26
Відразу видно, що не була в Україні, принаймні з 2014 року. Мені не важко пригадати російській пропагандистці, або боту подоляцькому, що частина Донецької і Лугінської областей окупувала російська окупаційна влада під прапорами "ДНР" і "ЛНР" ще в березні 2014 року, відразу після окупації Криму, коли президентом був янукович. Інавгурація президента Порошенка відбулася 07.06.2014 року. А майданівці пішли захищати Україну не по чиїмось наказу, а по зову серця, але цього кацапським шлюхам ніколи не зрозуміти. "Армія, мова, віра", це те, з чим Порошенко йшов в президенти і він свого досяг, навіть при тому, що в Україні було 73%. Крім всього він закріпив в Конституції рух в ЄС І НАТО, а також отримав безвіз з ЄС і асоціацію з ЄС, а не з московією. Про "котли" після Маріуполя краще закрити свої смердячі роти, без вас цього б ніколи не сталося.
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20.10.2024 08:53 Ответить
+18
Кацапсько-подоляцька брехухо, інавгурація Президента Порошенка відбулася 07.06.2014 року, якого вибрав український народ на демократичних і чесних виборах. Хочу зауважити, що вибрали його ще в першому турі, бо укакалися, точніше злякалися. Порошенко платив і платить найбільші податки в бюджет України, то Боневтік Херпідович показував свої підприємства збитковими і не платив податки, у нього відшукали іноземні журналісти 41 мільйон доларів США в офшорах, а що стосується Лондона, так пів України втекли до ЄС, щоб спасти своє життя і життя своїх дітей, бо асфальтом Боневтік їх не захистив і шашликами не нагодував, а сам чотирижди відкосив від мобілізації. На відміну від нього старший син Порошенко служив в АТО, живе в Україні і очолює велике підприємство, яке платитьо податки до бюджету. Менший син навчається у виші за кордоном, бо ще не призивного віку. Ще у Президента Порошенко є дві дочки, то Ви хочете і їх призвати? А товстомордих "квартальців" "тамбовських вовків" " коль котлєт" не баєажте призвати в ЗСУ?Те, що створив тут Боневтік Херпідович Потужний видно тільки по одній голові МСЕК Хмельницького - Крупі і всій областній прокуратурі Хмельницького, які оформили собі інвалідні пенсії і додатково отримують з бюджету по 40 тисяч до зарплати, грабуючи і так скудний український бюджет. Такі прокурори і МСЕКи по всій Україні. А ще видно, що Потужний не додав ЗЩСУ жодної гривні, 3,6 мільярдів направив риговській команді в ОП і на інвалідну прокуратуру і не забувся про свій піарний марафон.
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20.10.2024 09:14 Ответить
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Ти, мразота кацапська, навіть не знаєш хронологію подій 2014 року.
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20.10.2024 08:04 Ответить
Ну як можна на біле казати чорне? Порошенко був міністром 6 місяців українського уряду, а якщо так ботиха пододяка переймається за команду януковича, то весь оіфіс президента Зеленського складають слуги януковича: єрмак, татаров, шурма, смірнов, демченко та інші, а урядом керує менеджер олігарха Ахметова, який був гаманцем партії "регіонів". До речі, у Верховній Раді створилася негласна коаліція "слуг" і ОПЗЖ. Це якраз те, про що Ви тут тупо брешите.
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20.10.2024 08:57 Ответить
Таня, ти або проплачене, або хворе на голову!
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20.10.2024 09:00 Ответить
Відразу видно, що не була в Україні, принаймні з 2014 року. Мені не важко пригадати російській пропагандистці, або боту подоляцькому, що частина Донецької і Лугінської областей окупувала російська окупаційна влада під прапорами "ДНР" і "ЛНР" ще в березні 2014 року, відразу після окупації Криму, коли президентом був янукович. Інавгурація президента Порошенка відбулася 07.06.2014 року. А майданівці пішли захищати Україну не по чиїмось наказу, а по зову серця, але цього кацапським шлюхам ніколи не зрозуміти. "Армія, мова, віра", це те, з чим Порошенко йшов в президенти і він свого досяг, навіть при тому, що в Україні було 73%. Крім всього він закріпив в Конституції рух в ЄС І НАТО, а також отримав безвіз з ЄС і асоціацію з ЄС, а не з московією. Про "котли" після Маріуполя краще закрити свої смердячі роти, без вас цього б ніколи не сталося.
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20.10.2024 08:53 Ответить
Кацапсько-подоляцька брехухо, інавгурація Президента Порошенка відбулася 07.06.2014 року, якого вибрав український народ на демократичних і чесних виборах. Хочу зауважити, що вибрали його ще в першому турі, бо укакалися, точніше злякалися. Порошенко платив і платить найбільші податки в бюджет України, то Боневтік Херпідович показував свої підприємства збитковими і не платив податки, у нього відшукали іноземні журналісти 41 мільйон доларів США в офшорах, а що стосується Лондона, так пів України втекли до ЄС, щоб спасти своє життя і життя своїх дітей, бо асфальтом Боневтік їх не захистив і шашликами не нагодував, а сам чотирижди відкосив від мобілізації. На відміну від нього старший син Порошенко служив в АТО, живе в Україні і очолює велике підприємство, яке платитьо податки до бюджету. Менший син навчається у виші за кордоном, бо ще не призивного віку. Ще у Президента Порошенко є дві дочки, то Ви хочете і їх призвати? А товстомордих "квартальців" "тамбовських вовків" " коль котлєт" не баєажте призвати в ЗСУ?Те, що створив тут Боневтік Херпідович Потужний видно тільки по одній голові МСЕК Хмельницького - Крупі і всій областній прокуратурі Хмельницького, які оформили собі інвалідні пенсії і додатково отримують з бюджету по 40 тисяч до зарплати, грабуючи і так скудний український бюджет. Такі прокурори і МСЕКи по всій Україні. А ще видно, що Потужний не додав ЗЩСУ жодної гривні, 3,6 мільярдів направив риговській команді в ОП і на інвалідну прокуратуру і не забувся про свій піарний марафон.
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20.10.2024 09:14 Ответить
Цікаво Олексій служив. Щойно почалися вибори в ВР він пішов на вибори, через той самий округ, що й синок Януковича, цікаво де у війську місяць служать. Пам'ятаю як у вересні 2014 року Олексій дав інтерв'ю журналісці з ictv, вона питала ким він служив, Льошик відповів, що він командир міномету, десь через тиждень-два Порошенко старший на прес-конференції гордо заявляє, що його син командир гаубиці д-30, вже б брехали щось одне, а те як не могли найти людей з ким служив Льошик, то взагалі якийсь анекдот. Тепер Олексій великий начальник на заводі, а брат вчиться, то хто ж їхній бізнес від бурятів захистить? Діти Кулеби, Стефанчука, чи иншої слуго-ригівської мерзоти, чи чуваки наловлені як худоба на вулиці?
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20.10.2024 10:17 Ответить
Закидають боти і лизуни дуп зелених питаннями про синів Порошенка, змушуючи захищатися, писати їм, щось доводити...Син Порошенка Олесій служив в АТО, крапка. А де служив Боневтік Нетряпкович Потужний? Де служили і ким його малороська братва "Лисий", "Тамбовський вовк", пікалов, шифіри, єрмаки, татарови? Не відповідайте, ми знаємо, що "квартал" служитв на побігеньках у ворогів України, коли, як приклад у Горлівцуі давали їм концерти, "мочили "Пороха", "шатали владу", в той час, коли ці сепари і відверті вороги України різали, шматували і душили депутата Рибака за український прапор.
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20.10.2024 10:40 Ответить
Ти сракою не крути, а дай відповідь де служать у війську місяць, а потім шурують на вибори? Цікаво, що щойно згадаєш Порошенка боти записують у зедрочери. Мене однаково хвилює де служать з борделю 95 та з фабрики сивочолого Віллі Вонки.
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20.10.2024 10:52 Ответить
Дупою крутите Ви пане. Порошенка син служив у ЗСУ і пан якщо хоч один день служив в армії, то має знати, що міномет вид арптилерийської зброї, призначений для навісного обстрілу укритих цілей, а також для руйнування польових укріплень. Одним словом це артилерія і сьогодні служив мінометником, завтра керував гарматою. А ким служив Боневтік і ким і де служили ВИ?
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20.10.2024 11:10 Ответить
Ага, отже відповіді я так і не дочекаюсь як можна "відслужити" місяць у війську і звалити з нього, а переведення стрілок мене не цікавить, і тим паче не цікавить спроба натягнути сову на глобус відмазуючи брехню про міномет та гаубицю. Зедрочери та муфлони Віллі Вонки одне одного варті.
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20.10.2024 11:34 Ответить
Навчися читати. Син Президента Порошенка проходив службу в АТО в артилерійському підрозділі. А я не дочекався відповіді від тебе, де проходив службу Найвєлічайший Лідор ********** - Боневтік Наполеонович Нетряпка і де проходили службу його братки по цеху "95 кварталу"? В якому підрозділі хоч місяць служити татаров, єрмак, арахамія, коля котлєта та інші? Не шукай тролляка подоляцький, немає таких данних, бо вони не служили і не збираються служити, вони мародерили, обsирали Україну і будуть це робити все своє життя.
А ти я бачу знаток служби сина Порошенка, мабуть служив десь поруч, чи сидів під спідницею матері чи дружини?
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20.10.2024 18:31 Ответить
Це ти навчився читати, чи мізки десь собі знайди, бо я вже кілька разів поставив одне й теж питання і все, що я бачу це верещання потерпілого, жодної відповіді, лише переведення стрілок "а що там у янелоха" та перехід на особистості. Ти я бачу служив під прутнем у Льошика, що знаєш де він був, а от журналісти рік не могли знайти тих з кім він служив і де він служив. Про що можна говорити з чмом яке не може дати відповідь на просте питання та хамить?
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21.10.2024 21:51 Ответить
Можна! Але це не той аргумент, як можна завадити було війні загалом, було 4 роки
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20.10.2024 19:00 Ответить
ще ліпєцку фабрику забула і жмуруку абнімаю деркача,який зараз депутатом на болотах став.Ну,скажи про це,я ж знаю ти хочеш сказатиТанюша,давай поки тебе не заблочили ))
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20.10.2024 09:19 Ответить
Ти втекла з тюрми бану,чи по амністії випустили ?
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23.10.2024 23:34 Ответить
Я так розумію, що логіка ботихи єрмака-подоляка натякає, що сьогодні пан Зеленський припинив всі "конвої" на окуповані теритиорії? Не везульть ракети, не везуть снаряди і сіни і терористів?
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20.10.2024 08:59 Ответить
Чи буде колись день коли вони не просунулись? - де вже ті "довгі" ракети*
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20.10.2024 08:06 Ответить
Сильно!
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20.10.2024 08:59 Ответить
Ось дадуть дозвіл бити ракети на 400 км - тоді орки перестануть перти та почнуть відступати.
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20.10.2024 08:48 Ответить
До виборів ніхто не дасть, після Трамп точно не дасть. Гаріс якщо буде продовжувати політику Обами то також, хіба рішиться на незалежні дії.
Але якщо дадуть дозвіл то це участь у війні, тому що потрібно залучати американських спецалістів для обслуговування геоінформаційної системи без якої ракети неефективні, це стосується і британських та німецьких ракет.
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20.10.2024 10:06 Ответить
На марафоні цього не кажуть, мабуть пишаються "Планом Перемоги" з яким носиться по світу Боневтік Херпідович, втрачаючи кожного дня території і найкращих синів та дочок. Він або не розуміє, що творить, або робить це навмисне, косячи під дурачка.
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20.10.2024 09:02 Ответить
Щоб змінити ситуацію необхідна авіація з ракетами на 150-200 км, поки рішення по Ф16 блок 50 відклали до виборів, це явно видно.
Та необхідні ракети для ударів по складах та та заводах в раші, якщо реально так взяти то в штатах і немає чим бити на 500-700 км хіба томагавки але вони морского базування і для їх пусків потрібно щоб американці заносили маршрут. Те саме і бритів стосується.

Треба свій Грім2 розвивати він може теоретично і на 700 км, не знаю з чим там проблема його ще за Петро фактично зупинили після виходу Саудитів з проекту, вони до речів підкупили наших чиновників і вкрали технічну документацію, хоча нах... вона їм якщо самі вони не збираються виробляти.
А в 19 році з приходом Абрамавичуса, якого до речі захід поставив для реформ в оборонпромі то він скоротив цю програму для так званої оптимізації.
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20.10.2024 10:15 Ответить
Все ніби правильно написав пан , але як завжди до правди добавив відлсотки брехні, перекрутивши все на вигоду зелеботам. Не так все було. Я приведу цитали із вікіпедії, яка зхвичайно порізана, виправлена на кость влади Потужного, але головні деталі маються. Якщо не важко, дочитайте і задумайтеся, хто і навіщо знищив ракетний комплект "Сапсан-Грім 2".

Проект комплексу було 2013, а у буклетах( наи папері, просмто картинка ракети), які виставлялися на міжнародних виставках озброєнь, оперативно-тактичний ракетний комплекс назвали «Грім». Випробування дослідного зразка були проведені у 2016 році. 5 серпня 2016 польський ресурс Defence-24, з посиланням на власні джерела, повідомив, що замовником випробувань став іноземний замовник - Саудівська Аравія. Джерело повідомляло, що комплекс може здійснювати запуск як одноступінчату балістичну ракету тактичного радіуса дії, так і крилату ракету за проєктом "Коршун 2". Дальність дії експортної версії балістичної ракети мала становити 280 км, а призначеної для Збройних сил України - 450 км. 25 серпня 2016 у газеті «Конструктор» (№ 16/969), яку видає конструкторське бюро «Південне», було оприлюднене фото збирання прототипу-ходового екземпляру самохідної пускової установки оперативно-тактичного ракетного комплексу «Грім». 12 квітня 2017 генеральний конструктор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов повідомив, що комплекс «Грім» перебуває на стадії остаточного доведення ракети. 17 травня 2017 в мережі вперше з'явилося фото самохідної пускової установки комплексу. За наявними даними, шасі виготовляє ХКБМ. 6 грудня 2017 року директор Павлоградського хімічного заводу повідомив, що «Грім» знаходиться на завершальній стадії розробки та протягом року перейде на етап випробувань на полігоні. За його словами, були майже завершені випробування системи управління та переміщення ракет, гідравліки, механіки та усього, що пов'язано із транспортуванням. 2 січня 2018 року були опубліковані фото транспортно-пускової установки комплексу без маскувального чохла, а також фото випробувань двигуна ракети на стенді. В серпні 2018 року низка інформаційних агентств повідомили, що оновлений варіант українського оперативно-тактичного комплексу «Сапсан» буде показано 24 серпня в Києві на військовому параді на честь Дня Незалежності України. В жовтні 2018 року на виставці "Зброя та безпека 2018» Конструкторське бюро «Південне» показало демонстраційні ролики про польові випробування шасі бойової машини, випробування демонстратора бойової частини, а також збирання конструкторського макета бойової ракети. 19 жовтня 2018 року стало відомо про те, що завершено випробування головок самонаведення для ракети комплексу. Всього розроблено 4 типи головок. У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. У жовтні 2019 року повідомлялося, що за 6 років роботи над комплексом фахівці з ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» і КБ «Південне» зібрали для нього щонайменше 12 ракетних двигунів, а далі було припинено фінансування проекту, по відношенню до директора Павлогроадського заводу Шимана порушена кримінальна справа і замість наступних проектів ракети, він займався проектом тексту по захисту себе і свого проекту в судах.
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20.10.2024 11:04 Ответить
14 травня 2018 року стало відомо, що суд наклав арешт на вилучене в 2017 році майно у трьох співробітників компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD «Хартрон» (директор з наукової роботи, генеральний директор, директор з фінансово-економічних питань). А саме: 4 одиниці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF волоконно-оптичних гіроскопів моделі SFOS501 і технічна документація по окремих агрегатах ОТРК «Грім», що були передані замовнику - Саудівській Аравії, з порушенням законодавства України.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2#cite_note-16 [16]
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20.10.2024 11:38 Ответить
Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус та старший радник президента США з питань оборонно-промислового об'єднання України Дональд Вінтер обговорили аудит та зміни, які нове керівництво внесе у роботу підприємства.

продовжуємо
Крейсер "Україна" продадуть, частину підприємств "Укроборонпрому" ліквідують, а борги з заробітної плати виплатять. Про це та інше гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW про його майбутні дії на новій посаді.

З 12 червня 2019 року - член Наглядової ради, згодом - керівник з 1 вересня 2019 до 6 жовтня 2020
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20.10.2024 11:48 Ответить
Бачив, дочитав. Суд, а не Порошенко, наклав арешт, але ракету всеодно доробили. Не дали поставити на озброєння "орли" Зеленського, які порушили кримінальну справу проти Шимана, генерального директора заводу і тягали його по судах. Передали Саудівській Аравії її замовлений "виріб" і документацію на неї, з дальністю дії на 280 км. Я про це написав. А інший "виріб"(ракету) які добудували за гроші, які отримали від Саудовської Аравії з дальністю до 800 км., але Зеленський і його команда перестали фінансувати виробництво твердого палива... і зщвичайно ці проети.
Ми дійшли висновку, що при Президенстві Порошенка створили три ракетних комплекса "Нептун" наземного базування, "Вільха" різних модефікацій і "Сапсан-Грісм 2", навіть попри якісь судові дії. Я не пишу про "Вербу", "Стугну", про САУ "Богдана", міномет и"Молот" , безпілотники "Фурію", "Лелеку"та інші проекти, які успішно розвивалися до 2019 року. Напишіть які ракети і які нові зразки озброєння створили при Зеленському. Дуже цікаво. Про нові асфальтоукладчики, бітумовозки і катки не пишіть, напишіть виключно про зброю.
Ще нагадаю пану, що ракетами "Нептун"( не "Беня" чи "Зеля" чи "квартал") втопили російську "Москву" в Чорному морі, ракетами "Вільха" зкпинили висадку десанту в Миколаївській області і біля Одеси, а ракетою "Сапсан-Грім 2" вдарили по аеродрому в Саках, де знищили більше десятка ворожих літаків.
Але є досягнення і при президенстві Зеленського, тільки про них чомусь замовчують, а потрібно писати, щоб нарід 73% про них знали і пишалися. Звичайно про "вагнерівців" писати не буду про них всі знають, тим більше, що зі слів єрмака її не було, а от про передачу кацапам більше ста моторів на ******* літаки і гелікоптери у 2020 році, якими вони вбивають військових, зтирають з лиця землі наші міста і села, написати прийдеться. То що то було, коли богуслаєв продавав потужні мотори з України кацапам?
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20.10.2024 18:05 Ответить
Таке враження, що плани *****, поки, збігаються з планами янайвеличнійшого...
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20.10.2024 11:38 Ответить
стабілізація зеленого ******** поширилася й на харківську область? ну, нічого не скажеш - патужненько...
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20.10.2024 12:58 Ответить
---Осьо-сьо вам у відповідь!!! Ви нам :-- В НАТО--від гвинта.. А ми Вам : --ЯК аукнеться так і відгукнеться ! Бачите: змушені здавати та й здавати території... Та іще й . на додачу. оту вашу новітньо--класну зброю...Все законно .як передбачено ПЛАНОМ ПЕРЕМОГИ ( а **** нам. пацанам та іще й НЕ тутешнім...) Зрадницькі витівки кремлвських ЗЕ-сланців --Є очевидними ... Плач Україно...гірко плач за свій нерозважливо-дебільний вибір...(бо маємо спокутувати це життями власних дітей у ЗСУ. )
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20.10.2024 16:00 Ответить
ЗЄмразота здає все, шо Залужний почистив від кацапів. ВИМАГАЮ СТВОРЕННЯ УРЯДУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПОРЯТУНКУ І ПОВЕРНЕННЯ ЗАЛУЖНОГО!!!!
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20.10.2024 18:40 Ответить
Тільки розбанили за посилання на "Цензор" 2009-ого року, а тут якась епічна битва ботів. Тільки чомусь одну сторону стерли. Цензура на "Цензор"нет?
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20.10.2024 22:26 Ответить
Просто якийсь дикий сон. За 3 місяці здати півкраїни - озвучив план перемоги.... просто дичина. І є ж козловські, які в це вірять і боневтікають...
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20.10.2024 22:29 Ответить
вовусик-зеленусик допоможе і Харківську область до рф-ії приєднати. старається падлюка, аж футболку на грудях рве в кожному відосику!
тим часом москалі знову на Херсон націлились. та й на Запоріжжя також, але ж ц не є "стратегічно важливі пункти"!
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21.10.2024 00:12 Ответить
 
 