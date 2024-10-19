С начала суток на фронте произошло 71 боевое столкновение. Наибольшая активность врага фиксируется на Кураховском, Купянском и Покровском направлениях - Генштаб

Ситуация на фронте характеризуется особой активностью врага на Кураховском, Купянском и Покровском направлениях. Всего с начала суток произошло 71 боевое столкновение

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16:00 19 октября, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по территории Украины

От террористических атак вражеской артиллерии пострадала Сеньковка Черниговской области, на Шостку враг сбросил четыре авиабомбы, к сожалению, есть погибшие и раненые.

Ситуация на Харьковщине

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты шесть раз штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Старицы и Волчанска. В настоящее время в четырех локациях продолжаются боевые столкновения.

На Купянском направлении противник девять раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой, пять боестолкновений продолжается. Украинские воины продолжают стойко держать оборону.

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Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила пять атак на позиции украинцев в районах Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки. Бои продолжаются.

На Краматорском направлении захватчики осуществляли штурмовые действия позиций нашего войска вблизи Андреевки и Ступочек. Атаки врага отражены.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил атаку в направлении Александро-Шультино, сбросил управляемые авиационные бомбы на Торецк и Катериновку.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили восемь попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча и Селидово. Силы обороны сдерживают натиск, и в настоящее время отбили пять атак противника, три атаки - еще продолжается. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Звездного, Новодмитровки, Желанного Второго, Горняка, Георгиевки, Мксимильяновки, Антоновки и Катериновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отбито семь из 21 атаки оккупационной армии. Идут ожесточенные бои.

Обстановка на Юге

На Времовском направлении противник, при поддержке авиации, дважды шел на штурм позиций наших подразделений неподалеку Новоукраинки и Богоявленки. Продолжается два боестолкновения. Вражеская авиация нанесла удар управляемой авиационной бомбой по Богоявленке.

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На Ореховском направлении украинскими подразделениями отражены две попытки оккупантов атаковать наши позиции вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении захватчик не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, так за сегодня им было осуществлено пять атакующих действий, в настоящее время одно боестолкновение продолжается.

Удары РФ по Курской области

По данным Генштаба, российские войска нанесли 24 авиационных удара по территории Курской области, применив 34 КАБ.

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