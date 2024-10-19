Від початку доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення. Найбільша активність ворога фіксується на Курахівському, Куп’янському та Покровському напрямках, - Генштаб

Ситуація на фронті характеризується особливою активністю ворога на Курахівському, Куп’янському та Покровському напрямках. Загалом від початку доби відбулося 71 бойове зіткнення

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 19 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ території України

Від терористичних атак ворожої артилерії постраждала Сеньківка Чернігівської області, на Шостку ворог скинув чотири авіабомби, на жаль, є загиблі та поранені.

Ситуація на Харківщині

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти шість разів штурмували оборонні рубежі українського війська в районі Стариці та Вовчанська. На цей час в чотирьох локаціях тривають бойові зіткнення.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової, п’ять боєзіткнень триває. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

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Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців в районах Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки. Бої тривають.

На Краматорському напрямку загарбники здійснювали штурмові дії позицій нашого війська поблизу Андріївки та Ступочок. Атаки ворога відбито.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив атаку в напрямку Олександро-Шультиного, скинув керовані авіаційні бомби на Торецьк та Катеринівку.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вісім спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя та Селидового. Сили оборони стримують натиск, та на даний час відбили п’ять атак противника, три атаки – ще триває. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Мксимільянівки, Антонівки та Катеринівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбито сім з 21 атаки окупаційної армії. Точаться запеклі бої.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку противник, за підтримки авіації, двічі йшов на штурм позицій наших підрозділів неподалік Новоукраїнки та Богоявленки. Триває два боєзіткнення. Ворожа авіація завдала удару керованою авіаційною бомбою по Богоявленці.

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На Оріхівському напрямку українськими підрозділами відбито дві спроби окупантів атакувати наші позиції поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку загарбник не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій, так за сьогодні ним було здійснено п’ять атакувальних дій, на даний час одне боєзіткнення продовжується.

Удари РФ по Курській області

За даними Генштабу, російські війська завдали 24 авіаційні удари по території Курської області, застосувавши 34 КАБ.

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