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Новини Війна
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Сили оборони відкинули ворога у Кругляківці, війська РФ просунулися біля Кліщіївки, Максимільянівки та Вугледару, - DeepState

Кругляківка карта

Сили оборони мають успіхи біля Кругляківки на Харківщині, війська РФ продовжують просуватися на Донеччині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

"Мапу оновлено! Сили Оборони відкинули ворога у Кругляківці (село у Куп'янському районі Харківської області). Ворог просунувся біля Кліщіївки (село у Бахмутському районі Донецької області), Максимільянівки (село у Покровському районі Донецької області) та Вугледару (місто у Волноваському районі Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

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Кругляківка карта
Кругляківка

Кліщіївка карта
Кліщіївка

Максимільянівка карта
Максимільянівка

Вугледар карта
Вугледар

Раніше у DeepState інформували, що ворог продовжує штурмові дії в напрямку Курахового та прорвався до центру Максимільянівки.

Автор: 

бойові дії (4061)


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Топ коментарі
+14
Приємна новина по Кругляківці, решта плачевно. Як на мою думку, то кацап призупинив свій наступ, накопичує зброю та резерви, щоб кинути все, що має під час виборів в США, коли там будуть прикуті до виборів. А наш носиться зі своїм "Планом перемоги", в якому немає ні перемоги, ні надії". До цього він майже зі всім світом підписав договори про співробітництво, потім "плани миру", разаз "план перемоги", які виглядщають гірше "Будапештського меморандуму". Але для 73% - це бальзам на душу по марафону. Краще б робив свою зброю, створив "Уряд національного спасіння" і всі фінанси направив на ЗСУ,ЄЖ зупин67ивши фінансування марафонів і своєї кодли в ОП тап інших структарах. Десь так.
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19.10.2024 08:03 Відповісти
+2
Скорее они не столько подтягивают резервы, сколько организуют логистику.
На самом деле малыми группами можно дойти и до Львова.
Но вопрос не в дойти, а в удержать. И когда не настроен подвоз всего - от людей и оружия, до медицины и еды - удержать захваченное трудно, если не сказать невозможно.
В последнее время они так делают постоянно - накат, потом пауза, потом опять накат и опять пауза.

Вряд-ли они привязывают своё наступление непосредственно к выборам. Скорее к переговорам, которые неизбежно произойдут, после выборов.
А вот между кем и на каких условиях - это уже другой вопрос.
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19.10.2024 15:59 Відповісти
+1
заходили, є відео
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19.10.2024 08:53 Відповісти
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Приємна новина по Кругляківці, решта плачевно. Як на мою думку, то кацап призупинив свій наступ, накопичує зброю та резерви, щоб кинути все, що має під час виборів в США, коли там будуть прикуті до виборів. А наш носиться зі своїм "Планом перемоги", в якому немає ні перемоги, ні надії". До цього він майже зі всім світом підписав договори про співробітництво, потім "плани миру", разаз "план перемоги", які виглядщають гірше "Будапештського меморандуму". Але для 73% - це бальзам на душу по марафону. Краще б робив свою зброю, створив "Уряд національного спасіння" і всі фінанси направив на ЗСУ,ЄЖ зупин67ивши фінансування марафонів і своєї кодли в ОП тап інших структарах. Десь так.
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19.10.2024 08:03 Відповісти
заходили, є відео
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19.10.2024 08:53 Відповісти
Та якось і з Кругляківкою не дуже приємно:

- по-перше, тільки зараз вперше дізнались, що вона взагалі була захоплена.

- по-друге, судячи по карті, там все на волосині і рятується в останній момент. Тобто питання чи втримаємо фактично не стоїть.
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19.10.2024 15:20 Відповісти
Скорее они не столько подтягивают резервы, сколько организуют логистику.
На самом деле малыми группами можно дойти и до Львова.
Но вопрос не в дойти, а в удержать. И когда не настроен подвоз всего - от людей и оружия, до медицины и еды - удержать захваченное трудно, если не сказать невозможно.
В последнее время они так делают постоянно - накат, потом пауза, потом опять накат и опять пауза.

Вряд-ли они привязывают своё наступление непосредственно к выборам. Скорее к переговорам, которые неизбежно произойдут, после выборов.
А вот между кем и на каких условиях - это уже другой вопрос.
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19.10.2024 15:59 Відповісти
Чим вам План Зеленського не подобається - вступ України до НАТО, захист повітря України зброєю, та далекобійні ракети для ударів по інфраструктурі та зброї у РФ? Чи мовою та вірою у допомогу від знесення пам`яток про Перемогу над Гітлером разом з Союзниками - такий план подобається?
Під батько Бандера, під таку мову та віру ( яку, може єдину католицьку?) - ні ЄС, ні НАТО ні рішуча допомога від сусідів чи США, де навіть офіційної мови не має , не кажучи вже про віру - Україні не світить, як і єдність країни тим більш кордони 91 року.
Уряд Єдності потрібен, а не уряд Спасіння. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих , як кажуть у Одесі...
Що побудували, та яку зброю виробляли, чи будівництвом хатиночок невеликих займалися , освоєнням виробництва кави та вишиванок у роки Незалежності та забороною мов?
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20.10.2024 12:49 Відповісти
Єднатися, на мій особистий погляд, треба під Гербом України - Тризубом Соколом Володимира, Хрестителя Русі у Дніпрі . Не віддавати Московії та кадир дону з кужегет тувою та улан уде танкістам з йошкар оли централа а ні Русь, а ні Перемогу 45 року! До Варягів звернутися, щоб допомогли порядок навести -) Саме Данія , Швеція, Фінляндія, Ісландія та Балтійські країни зараз найбільше Україну підтримують, Союзники! Такий шлях не тільки об'єднає Україну, але і створить суперечки у суспільстві РФ у правильності їх шляху до Ким Чен Іна, замість Вікна у Європу.
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20.10.2024 13:19 Відповісти
Том Купер
Что не так с Украиной и ее вооруженными силами? Ну, читайте здесь:
https://substack.com/home/post/p-150353856
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19.10.2024 10:40 Відповісти
Купер скотився до безодні найпохмурішого скептика - до рівня більда з його юліаном репке до рівня скацапленого арістовіча...
Це наслідок втрати аудиторії на каналі, коли Купера поперли з попереднього каналу за явну ахінею...
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19.10.2024 12:23 Відповісти
Якщо починається обливання брудом автора, а не зміст статті, то немає про говорити.
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19.10.2024 19:59 Відповісти
Чомусь Купера ніхто не вважає шизофреніком, окрім однієї особи.
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21.10.2024 12:19 Відповісти
Як це ніхто? Цілий твітер його забанив... до рівня sarcastosaurus-а
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21.10.2024 12:30 Відповісти
Ги....
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21.10.2024 12:40 Відповісти
це було 4 доби тому
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19.10.2024 11:43 Відповісти
відбили одну посадку.
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19.10.2024 16:07 Відповісти
Вже русня окупувала Круглляківку повністю і вже вийшла на водосховище...
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20.10.2024 00:45 Відповісти
 
 