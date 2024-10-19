Сили оборони відкинули ворога у Кругляківці, війська РФ просунулися біля Кліщіївки, Максимільянівки та Вугледару, - DeepState

Сили оборони мають успіхи біля Кругляківки на Харківщині, війська РФ продовжують просуватися на Донеччині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

"Мапу оновлено! Сили Оборони відкинули ворога у Кругляківці (село у Куп'янському районі Харківської області). Ворог просунувся біля Кліщіївки (село у Бахмутському районі Донецької області), Максимільянівки (село у Покровському районі Донецької області) та Вугледару (місто у Волноваському районі Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

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Кругляківка



Кліщіївка



Максимільянівка



Вугледар

Раніше у DeepState інформували, що ворог продовжує штурмові дії в напрямку Курахового та прорвався до центру Максимільянівки.