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Новости Война
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Силы обороны отбросили врага в Кругляковке, войска РФ продвинулись возле Клещиевки, Максимилиановки и Угледара, - DeepState

Кругляківка карта

Силы обороны имеют успехи возле Кругляковки на Харьковщине, войска РФ продолжают продвигаться на Донетчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

"Карта обновлена! Силы Обороны отбросили врага в Кругляковке (село в Купянском районе Харьковской области). Враг продвинулся возле Клещиевки (село в Бахмутском районе Донецкой области), Максимильяновки (село в Покровском районе Донецкой области) и Угледара (город в Волновахском районе Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Десантники 95-й бригады уничтожили 3 российских БТРа на Курщине. ВИДЕО

Кругляківка карта
Кругляковка

Кліщіївка карта
Клещеевка

Максимільянівка карта
Максимильяновка

Вугледар карта
Угледар

Ранее в DeepState информировали, что враг продолжает штурмовые действия в направлении Курахово и прорвался к центру Максимильяновки.

Автор: 

боевые действия (4304)


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Топ комментарии
+14
Приємна новина по Кругляківці, решта плачевно. Як на мою думку, то кацап призупинив свій наступ, накопичує зброю та резерви, щоб кинути все, що має під час виборів в США, коли там будуть прикуті до виборів. А наш носиться зі своїм "Планом перемоги", в якому немає ні перемоги, ні надії". До цього він майже зі всім світом підписав договори про співробітництво, потім "плани миру", разаз "план перемоги", які виглядщають гірше "Будапештського меморандуму". Але для 73% - це бальзам на душу по марафону. Краще б робив свою зброю, створив "Уряд національного спасіння" і всі фінанси направив на ЗСУ,ЄЖ зупин67ивши фінансування марафонів і своєї кодли в ОП тап інших структарах. Десь так.
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19.10.2024 08:03 Ответить
+2
Скорее они не столько подтягивают резервы, сколько организуют логистику.
На самом деле малыми группами можно дойти и до Львова.
Но вопрос не в дойти, а в удержать. И когда не настроен подвоз всего - от людей и оружия, до медицины и еды - удержать захваченное трудно, если не сказать невозможно.
В последнее время они так делают постоянно - накат, потом пауза, потом опять накат и опять пауза.

Вряд-ли они привязывают своё наступление непосредственно к выборам. Скорее к переговорам, которые неизбежно произойдут, после выборов.
А вот между кем и на каких условиях - это уже другой вопрос.
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19.10.2024 15:59 Ответить
+1
заходили, є відео
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19.10.2024 08:53 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Приємна новина по Кругляківці, решта плачевно. Як на мою думку, то кацап призупинив свій наступ, накопичує зброю та резерви, щоб кинути все, що має під час виборів в США, коли там будуть прикуті до виборів. А наш носиться зі своїм "Планом перемоги", в якому немає ні перемоги, ні надії". До цього він майже зі всім світом підписав договори про співробітництво, потім "плани миру", разаз "план перемоги", які виглядщають гірше "Будапештського меморандуму". Але для 73% - це бальзам на душу по марафону. Краще б робив свою зброю, створив "Уряд національного спасіння" і всі фінанси направив на ЗСУ,ЄЖ зупин67ивши фінансування марафонів і своєї кодли в ОП тап інших структарах. Десь так.
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19.10.2024 08:03 Ответить
заходили, є відео
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19.10.2024 08:53 Ответить
Та якось і з Кругляківкою не дуже приємно:

- по-перше, тільки зараз вперше дізнались, що вона взагалі була захоплена.

- по-друге, судячи по карті, там все на волосині і рятується в останній момент. Тобто питання чи втримаємо фактично не стоїть.
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19.10.2024 15:20 Ответить
Скорее они не столько подтягивают резервы, сколько организуют логистику.
На самом деле малыми группами можно дойти и до Львова.
Но вопрос не в дойти, а в удержать. И когда не настроен подвоз всего - от людей и оружия, до медицины и еды - удержать захваченное трудно, если не сказать невозможно.
В последнее время они так делают постоянно - накат, потом пауза, потом опять накат и опять пауза.

Вряд-ли они привязывают своё наступление непосредственно к выборам. Скорее к переговорам, которые неизбежно произойдут, после выборов.
А вот между кем и на каких условиях - это уже другой вопрос.
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19.10.2024 15:59 Ответить
Чим вам План Зеленського не подобається - вступ України до НАТО, захист повітря України зброєю, та далекобійні ракети для ударів по інфраструктурі та зброї у РФ? Чи мовою та вірою у допомогу від знесення пам`яток про Перемогу над Гітлером разом з Союзниками - такий план подобається?
Під батько Бандера, під таку мову та віру ( яку, може єдину католицьку?) - ні ЄС, ні НАТО ні рішуча допомога від сусідів чи США, де навіть офіційної мови не має , не кажучи вже про віру - Україні не світить, як і єдність країни тим більш кордони 91 року.
Уряд Єдності потрібен, а не уряд Спасіння. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих , як кажуть у Одесі...
Що побудували, та яку зброю виробляли, чи будівництвом хатиночок невеликих займалися , освоєнням виробництва кави та вишиванок у роки Незалежності та забороною мов?
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20.10.2024 12:49 Ответить
Єднатися, на мій особистий погляд, треба під Гербом України - Тризубом Соколом Володимира, Хрестителя Русі у Дніпрі . Не віддавати Московії та кадир дону з кужегет тувою та улан уде танкістам з йошкар оли централа а ні Русь, а ні Перемогу 45 року! До Варягів звернутися, щоб допомогли порядок навести -) Саме Данія , Швеція, Фінляндія, Ісландія та Балтійські країни зараз найбільше Україну підтримують, Союзники! Такий шлях не тільки об'єднає Україну, але і створить суперечки у суспільстві РФ у правильності їх шляху до Ким Чен Іна, замість Вікна у Європу.
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20.10.2024 13:19 Ответить
Том Купер
Что не так с Украиной и ее вооруженными силами? Ну, читайте здесь:
https://substack.com/home/post/p-150353856
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19.10.2024 10:40 Ответить
Купер скотився до безодні найпохмурішого скептика - до рівня більда з його юліаном репке до рівня скацапленого арістовіча...
Це наслідок втрати аудиторії на каналі, коли Купера поперли з попереднього каналу за явну ахінею...
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19.10.2024 12:23 Ответить
Якщо починається обливання брудом автора, а не зміст статті, то немає про говорити.
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19.10.2024 19:59 Ответить
Чомусь Купера ніхто не вважає шизофреніком, окрім однієї особи.
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21.10.2024 12:19 Ответить
Як це ніхто? Цілий твітер його забанив... до рівня sarcastosaurus-а
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21.10.2024 12:30 Ответить
Ги....
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21.10.2024 12:40 Ответить
це було 4 доби тому
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19.10.2024 11:43 Ответить
відбили одну посадку.
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19.10.2024 16:07 Ответить
Вже русня окупувала Круглляківку повністю і вже вийшла на водосховище...
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20.10.2024 00:45 Ответить
 
 