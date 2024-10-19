Силы обороны отбросили врага в Кругляковке, войска РФ продвинулись возле Клещиевки, Максимилиановки и Угледара, - DeepState

Силы обороны имеют успехи возле Кругляковки на Харьковщине, войска РФ продолжают продвигаться на Донетчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

"Карта обновлена! Силы Обороны отбросили врага в Кругляковке (село в Купянском районе Харьковской области). Враг продвинулся возле Клещиевки (село в Бахмутском районе Донецкой области), Максимильяновки (село в Покровском районе Донецкой области) и Угледара (город в Волновахском районе Донецкой области)", - говорится в сообщении.

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Кругляковка



Клещеевка



Максимильяновка



Угледар

Ранее в DeepState информировали, что враг продолжает штурмовые действия в направлении Курахово и прорвался к центру Максимильяновки.