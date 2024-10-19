Силы обороны отбросили врага в Кругляковке, войска РФ продвинулись возле Клещиевки, Максимилиановки и Угледара, - DeepState
Силы обороны имеют успехи возле Кругляковки на Харьковщине, войска РФ продолжают продвигаться на Донетчине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.
"Карта обновлена! Силы Обороны отбросили врага в Кругляковке (село в Купянском районе Харьковской области). Враг продвинулся возле Клещиевки (село в Бахмутском районе Донецкой области), Максимильяновки (село в Покровском районе Донецкой области) и Угледара (город в Волновахском районе Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Ранее в DeepState информировали, что враг продолжает штурмовые действия в направлении Курахово и прорвался к центру Максимильяновки.
Топ комментарии
+14 Kozyuk
показать весь комментарий19.10.2024 08:03 Ответить Ссылка
+2 Alexandru Dumbrava
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+1 Эмирский бухарь
показать весь комментарий19.10.2024 08:53 Ответить Ссылка
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- по-перше, тільки зараз вперше дізнались, що вона взагалі була захоплена.
- по-друге, судячи по карті, там все на волосині і рятується в останній момент. Тобто питання чи втримаємо фактично не стоїть.
На самом деле малыми группами можно дойти и до Львова.
Но вопрос не в дойти, а в удержать. И когда не настроен подвоз всего - от людей и оружия, до медицины и еды - удержать захваченное трудно, если не сказать невозможно.
В последнее время они так делают постоянно - накат, потом пауза, потом опять накат и опять пауза.
Вряд-ли они привязывают своё наступление непосредственно к выборам. Скорее к переговорам, которые неизбежно произойдут, после выборов.
А вот между кем и на каких условиях - это уже другой вопрос.
Під батько Бандера, під таку мову та віру ( яку, може єдину католицьку?) - ні ЄС, ні НАТО ні рішуча допомога від сусідів чи США, де навіть офіційної мови не має , не кажучи вже про віру - Україні не світить, як і єдність країни тим більш кордони 91 року.
Уряд Єдності потрібен, а не уряд Спасіння. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих , як кажуть у Одесі...
Що побудували, та яку зброю виробляли, чи будівництвом хатиночок невеликих займалися , освоєнням виробництва кави та вишиванок у роки Незалежності та забороною мов?
Что не так с Украиной и ее вооруженными силами? Ну, читайте здесь:
https://substack.com/home/post/p-150353856
Це наслідок втрати аудиторії на каналі, коли Купера поперли з попереднього каналу за явну ахінею...