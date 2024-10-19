Війська РФ 55 разів намагалися прорвати українську оборону на Курахівському напрямку, - Генштаб
Упродовж минулої доби, 18 жовтня 2024 року, на фронті відбулось 202 бойові зіткнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удари по території України
За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари, застосувавши три ракети, а також завдав 64 авіаційних ударів, зокрема скинув 91 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив понад три з половиною тисячі обстрілів, з них 78 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень більш як 1400 дронів-камікадзе.
Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Олександрівка та Локня Сумської області; Пискунівка, Переїзне, Званівка, Іванопілля, Торецьк, Звірове, Вознесенка, Курахове, Олександропіль, Курахівка, Піщане, Покровськ та Шахтарське Донецької області; Алісівка Харківської області; Ольгівка Херсонської області.
Удари по ворогу
Три удари по районах зосередження особового складу й ОВТ противника завдали за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено три гармати на вогневих позиціях та ще один важливий об'єкт окупантів.
Загалом, нагадується, що втрати російських загарбників минулої доби становили 1380 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили вісім танків, 19 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 78 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 38 автомобілів та 25 одиниць спеціальної техніки окупантів.
Обстановка на Харківщині
Як зазначається, на Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні дії в районі Вовчанська.
Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 23. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Синьківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Піщаного, Колісниківки, Вишневого та Лозової.
Обстановка на Сході
За даними Генштабу, на Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Дружелюбівки, Тернів, Макіївки та Торського.
Три спроби загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру, Предтечиного та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації – бив КАБами у районі Никифорівки.
За підтримки бомбардувальної авіації ворог сім разів атакував у районах Торецька та Деліївки на Торецькому напрямку.
"Тридцять п'ять атак за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Романівки, Селидового, Променя та Михайлівки", - йдеться у повідомленні.
Також у Генштабі зазначають, що Сили оборони продовжують стримувати окцпантів на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Желанне Друге, Новодмитрівка, Гірник, Новоселидівка, Курахівка, Георгіївка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Костянтинівка окупанти 55 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
Обстановка на Півдні
Десять атак противника зупинили наші оборонці в районі Новоукраїнки та Богоявленки Времівського напрямку.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районах Новоданилівки.
Шість марних спроб захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив противник на Придніпровському напрямку.
Обстановка на Півночі
Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською областю війська РФ зберігають військову присутність, проводять розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.
"Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 36 авіаударів, застосувавши 54 керовані авіабомби; до того ж росіяни здійснили понад 200 обстрілів", - наголошують у Генштабі.
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@ "Запорізький напрямок.
У районі балки Грушова противник просунувся на глибину до 350 метрів уздовж лісосмуги біля третього ставка. У цьому ж районі ЗСУ завдали вогневого ураження касетним *********** по мотоциклетній штурмовій групі супротивника.
📍47.758274, 36.660799
Курахівський напрямок.
У районі Гострого противник продовжує атаки у напрямку залізничної платформи «Гостре» і в районі Острівського у напрямку північно-східного району Курахового, що стоїть окремо від інших районів міста.
На південь від Георгіївки противник просунувся вздовж ряду лісосмуг на ділянці шириною до 2.6 км на глибину до 850 метрів.
Під Катеринівкою російські маневрені групи продовжують накати на південно-східну та східну околиці населеного пункту.
Торецький напрямок.
На північній околиці Нелепівки ЗСУ знищили бронемашину противника під час спроби підтягнути додаткові сили
📍48.367585, 37.816492
і атакували російську позицію у будинку на південній околиці Щербинівки, куди раніше увійшла маневрена група противника.
📍48.368098, 37.816461
Результат бою на уточненні.
У східній частині Торецька бойові зіткнення продовжуються у напрямку вулиці Героїв праці та зміщуються у напрямку вулиці Мирна в районі Т-подібних перехресть з вулицями Територіальної оборони та Героїв праці, де дроноводи ЗСУ атакували російську позицію в одному з будинків.
📍48.398012, 37.86454
Часівярський напрямок.
Противник просунувся в районі Кліщіївки на ділянці завширшки до 3.55 км. на глибину до 900 метрів.
Курська область.
На захід і на південний захід від Руской Конопельки російські війська за підтримки бронетехніки зробили спробу просунутися в напрямку ферми. ЗСУ зупинили супротивника в районі залізничного переїзду.
📍51.174222, 35.379054
📍51.185212, 35.384048
У Кореньовському районі зберігається висока інтенсивність бойових дій у районі Любимовки, Зеленого Шляху, Новоівановки та Крем'яного."
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https://substack.com/home/post/p-150353856