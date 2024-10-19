Войска РФ 55 раз пытались прорвать украинскую оборону на Кураховском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки, 18 октября 2024 года, на фронте состоялось 202 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты, а также нанес 64 авиационных удара, в частности сбросил 91 управляемую авиабомбу. Кроме этого, осуществил более трех с половиной тысяч обстрелов, из них 78 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1400 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Александровка и Локня Сумской области; Пискуновка, Переездное, Звановка, Иванополье, Торецк, Зверево, Вознесенка, Курахово, Александрополь, Кураховка, Песчаное, Покровск и Шахтерское Донецкой области; Алисовка Харьковской области; Ольговка Херсонской области.

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Удары по врагу

Три удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны, причем поражены три пушки на огневых позициях и еще один важный объект оккупантов.

В общем, напоминается, что потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1380 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили восемь танков, 19 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 78 БпЛА оперативно-тактического уровня, три крылатые ракеты, 38 автомобилей и 25 единиц специальной техники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении враг четыре раза проводил наступательные действия в районе Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 23. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Голубовки, Синьковки, Новоосиново, Степной Новоселовки, Песчаного, Колесниковки, Вишневого и Лозовой.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Дружелюбовки, Тернов, Макеевки и Торского.

Три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Предтечино и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируемая. Враг действовал при поддержке авиации - бил КАБами в районе Никифоровки.

При поддержке бомбардировочной авиации враг семь раз атаковал в районах Торецка и Делиевки на Торецком направлении.

"Тридцать пять атак за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку Романовки, Селидово, Проминь и Михайловки", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе отмечают, что Силы обороны продолжают сдерживать окцпантов на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Желанное Второе, Новодмитровка, Горняк, Новоселидовка, Кураховка, Георгиевка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Константиновка оккупанты 55 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

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Обстановка на Юге

Десять атак противника остановили наши защитники в районе Новоукраинки и Богоявленки Времевского направления.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Новоданиловки.

Шесть тщетных попыток захватить позиции наших защитников за минувшие сутки совершил противник на Приднепровском направлении.

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Обстановка на Севере

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью войска РФ сохраняют военное присутствие, проводят разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

"Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 36 авиаударов, применив 54 управляемые авиабомбы; к тому же россияне совершили более 200 обстрелов", - отмечают в Генштабе.