Войска РФ 55 раз пытались прорвать украинскую оборону на Кураховском направлении, - Генштаб
За прошедшие сутки, 18 октября 2024 года, на фронте состоялось 202 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты, а также нанес 64 авиационных удара, в частности сбросил 91 управляемую авиабомбу. Кроме этого, осуществил более трех с половиной тысяч обстрелов, из них 78 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1400 дронов-камикадзе.
Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Александровка и Локня Сумской области; Пискуновка, Переездное, Звановка, Иванополье, Торецк, Зверево, Вознесенка, Курахово, Александрополь, Кураховка, Песчаное, Покровск и Шахтерское Донецкой области; Алисовка Харьковской области; Ольговка Херсонской области.
Удары по врагу
Три удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны, причем поражены три пушки на огневых позициях и еще один важный объект оккупантов.
В общем, напоминается, что потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1380 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили восемь танков, 19 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 78 БпЛА оперативно-тактического уровня, три крылатые ракеты, 38 автомобилей и 25 единиц специальной техники оккупантов.
Обстановка на Харьковщине
Как отмечается, на Харьковском направлении враг четыре раза проводил наступательные действия в районе Волчанска.
Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 23. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Голубовки, Синьковки, Новоосиново, Степной Новоселовки, Песчаного, Колесниковки, Вишневого и Лозовой.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Дружелюбовки, Тернов, Макеевки и Торского.
Три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Предтечино и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируемая. Враг действовал при поддержке авиации - бил КАБами в районе Никифоровки.
При поддержке бомбардировочной авиации враг семь раз атаковал в районах Торецка и Делиевки на Торецком направлении.
"Тридцать пять атак за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку Романовки, Селидово, Проминь и Михайловки", - говорится в сообщении.
Также в Генштабе отмечают, что Силы обороны продолжают сдерживать окцпантов на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Желанное Второе, Новодмитровка, Горняк, Новоселидовка, Кураховка, Георгиевка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Константиновка оккупанты 55 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.
Обстановка на Юге
Десять атак противника остановили наши защитники в районе Новоукраинки и Богоявленки Времевского направления.
На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Новоданиловки.
Шесть тщетных попыток захватить позиции наших защитников за минувшие сутки совершил противник на Приднепровском направлении.
Обстановка на Севере
Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской областью войска РФ сохраняют военное присутствие, проводят разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.
"Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 36 авиаударов, применив 54 управляемые авиабомбы; к тому же россияне совершили более 200 обстрелов", - отмечают в Генштабе.
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@ "Запорізький напрямок.
У районі балки Грушова противник просунувся на глибину до 350 метрів уздовж лісосмуги біля третього ставка. У цьому ж районі ЗСУ завдали вогневого ураження касетним *********** по мотоциклетній штурмовій групі супротивника.
📍47.758274, 36.660799
Курахівський напрямок.
У районі Гострого противник продовжує атаки у напрямку залізничної платформи «Гостре» і в районі Острівського у напрямку північно-східного району Курахового, що стоїть окремо від інших районів міста.
На південь від Георгіївки противник просунувся вздовж ряду лісосмуг на ділянці шириною до 2.6 км на глибину до 850 метрів.
Під Катеринівкою російські маневрені групи продовжують накати на південно-східну та східну околиці населеного пункту.
Торецький напрямок.
На північній околиці Нелепівки ЗСУ знищили бронемашину противника під час спроби підтягнути додаткові сили
📍48.367585, 37.816492
і атакували російську позицію у будинку на південній околиці Щербинівки, куди раніше увійшла маневрена група противника.
📍48.368098, 37.816461
Результат бою на уточненні.
У східній частині Торецька бойові зіткнення продовжуються у напрямку вулиці Героїв праці та зміщуються у напрямку вулиці Мирна в районі Т-подібних перехресть з вулицями Територіальної оборони та Героїв праці, де дроноводи ЗСУ атакували російську позицію в одному з будинків.
📍48.398012, 37.86454
Часівярський напрямок.
Противник просунувся в районі Кліщіївки на ділянці завширшки до 3.55 км. на глибину до 900 метрів.
Курська область.
На захід і на південний захід від Руской Конопельки російські війська за підтримки бронетехніки зробили спробу просунутися в напрямку ферми. ЗСУ зупинили супротивника в районі залізничного переїзду.
📍51.174222, 35.379054
📍51.185212, 35.384048
У Кореньовському районі зберігається висока інтенсивність бойових дій у районі Любимовки, Зеленого Шляху, Новоівановки та Крем'яного."
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https://substack.com/home/post/p-150353856