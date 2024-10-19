Общие боевые потери РФ с начала войны – около 677 180 человек (+1380 за сутки), 9035 танков, 19 548 артсистем, 18 072 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 677 180 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 677180 (+1380) человек,
танков - 9035 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 18072 (+19) ед,
артиллерийских систем - 19548 (+15) ед,
РСЗО - 1232 (+0) ед,
средства ППО - 978 (+0) ед,
самолетов - 369(+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 17230 (+78),
крылатые ракеты - 2623 (+3),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 26946 (+38) ед,
специальная техника - 3473 (+25)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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105! одиниць техніки та 1380! чумардосів за день.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 55000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 677 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел, та таке місто як Тольятті, населення якого за 3 роки зменшилось на 17 000 рил.
22 / 23 / 24
16 672 / 23 055 / 39 557
загалом з початку війни 79 284 - на наступному тижні ювілей
В тебе логістика "закульгала" і втратила один порядок 2 673, хоча на сьогодні 26 946.
Ну і як привід для чарчини (окрім суботи) -
60 тисяч чумардосів з початку осені
в Україні на майдані повинно бути чисто і без смороду