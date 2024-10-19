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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 677 180 человек (+1380 за сутки), 9035 танков, 19 548 артсистем, 18 072 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 677 180 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 677180 (+1380) человек,

танков - 9035 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 18072 (+19) ед,

артиллерийских систем - 19548 (+15) ед,

РСЗО - 1232 (+0) ед,

средства ППО - 978 (+0) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17230 (+78),

крылатые ракеты - 2623 (+3),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 26946 (+38) ед,

специальная техника - 3473 (+25)

Также смотрите: Россиянин снял последствия неудачного штурма: "Вот наш танк подбитый, экипаж убежал". ВИДЕО

втрати військ РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19650) Генштаб ВС (6461) ликвидация (3686) уничтожение (7229)


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Топ комментарии
+18
Минув 3895 день москальсько-української війни.
105! одиниць техніки та 1380! чумардосів за день.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 55000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 677 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел, та таке місто як Тольятті, населення якого за 3 роки зменшилось на 17 000 рил.
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19.10.2024 09:04 Ответить
+17
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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19.10.2024 08:33 Ответить
+9
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19.10.2024 09:05 Ответить
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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19.10.2024 08:33 Ответить
🙏🙏🙏❤️
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19.10.2024 10:16 Ответить
Лізе і лізе покидь мокшанська...
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19.10.2024 08:35 Ответить
У 2010 р. мокшанами називали себе лише 4767 осіб.
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19.10.2024 08:42 Ответить
Так то називали... А по суті ...
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19.10.2024 08:58 Ответить
Мордвой-мокша
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19.10.2024 09:21 Ответить
А ще ця планетарна дірка від унітаза Руссю себе вважає - і яке це має відношення до реальності?
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19.10.2024 09:09 Ответить
Блін. У них колись оте залізо закінчиться?
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19.10.2024 08:53 Ответить
Минув 3895 день москальсько-української війни.
105! одиниць техніки та 1380! чумардосів за день.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 55000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 677 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел, та таке місто як Тольятті, населення якого за 3 роки зменшилось на 17 000 рил.
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19.10.2024 09:04 Ответить
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19.10.2024 09:05 Ответить
Щось ти з наземкою намудрив.
22 / 23 / 24
16 672 / 23 055 / 39 557
загалом з початку війни 79 284 - на наступному тижні ювілей
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19.10.2024 09:40 Ответить
Зрозумів.
В тебе логістика "закульгала" і втратила один порядок 2 673, хоча на сьогодні 26 946.

Ну і як привід для чарчини (окрім суботи) -
60 тисяч чумардосів з початку осені
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19.10.2024 11:08 Ответить
Буває, зір підводить ))
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19.10.2024 21:58 Ответить
Сидить ботоксний обнульониш сракою на корейських гарматнях, а гармат вже нема, щоб стріляти - от засада. Проте завжди є, якщо не парабелум з одним набоєм, так добрі друзі за спиною з мотузкою напоготові.
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19.10.2024 09:04 Ответить
Все ближче і ближче той день коли хло буде повішений на майдані і висітиме там щонайменше рік обглоданий круками
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19.10.2024 10:22 Ответить
куйла неодмінно повісити на красній площі - хай там смердить та лякає кацапів
в Україні на майдані повинно бути чисто і без смороду
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19.10.2024 12:29 Ответить
Окопуються підери...спеціальна техніка - 3473 (+25) Джерело:
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19.10.2024 11:42 Ответить
Жопорукие спецтехнику для утилизации подтянули?
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19.10.2024 11:43 Ответить
 
 