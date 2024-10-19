Общие боевые потери РФ с начала войны – около 677 180 человек (+1380 за сутки), 9035 танков, 19 548 артсистем, 18 072 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 677 180 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 677180 (+1380) человек,

танков - 9035 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 18072 (+19) ед,

артиллерийских систем - 19548 (+15) ед,

РСЗО - 1232 (+0) ед,

средства ППО - 978 (+0) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17230 (+78),

крылатые ракеты - 2623 (+3),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 26946 (+38) ед,

специальная техника - 3473 (+25)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.