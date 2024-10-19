Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 677 180 осіб (+1380 за добу), 9035 танків, 19 548 артсистем, 18 072 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 677 180 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 19.10.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 677180 (+1380) осіб,
танків - 9035 (+8) од,
бойових броньованих машин - 18072 (+19) од,
артилерійських систем - 19548 (+15) од,
РСЗВ - 1232 (+0) од,
засоби ППО - 978 (+0) од,
літаків - 369(+0) од,
гелікоптерів - 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17230 (+78),
крилаті ракети - 2623 (+3),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 26946 (+38) од,
спеціальна техніка - 3473 (+25)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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105! одиниць техніки та 1380! чумардосів за день.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 55000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 677 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел, та таке місто як Тольятті, населення якого за 3 роки зменшилось на 17 000 рил.
22 / 23 / 24
16 672 / 23 055 / 39 557
загалом з початку війни 79 284 - на наступному тижні ювілей
В тебе логістика "закульгала" і втратила один порядок 2 673, хоча на сьогодні 26 946.
Ну і як привід для чарчини (окрім суботи) -
60 тисяч чумардосів з початку осені
в Україні на майдані повинно бути чисто і без смороду