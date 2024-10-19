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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 677 180 осіб (+1380 за добу), 9035 танків, 19 548 артсистем, 18 072 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 677 180 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 19.10.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 677180 (+1380) осіб,

танків - 9035 (+8) од,

бойових броньованих машин - 18072 (+19) од,

артилерійських систем - 19548 (+15) од,

РСЗВ - 1232 (+0) од,

засоби ППО - 978 (+0) од,

літаків - 369(+0) од,

гелікоптерів - 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17230 (+78),

крилаті ракети - 2623 (+3),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 26946 (+38) од,

спеціальна техніка - 3473 (+25)

Також дивіться: Росіянин зафільмував наслідки невдалого штурму: "Вот наш танк подбитый, экипаж убежал". ВIДЕО

втрати військ РФ

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17816) Генштаб ЗС (6767) ліквідація (4075) знищення (7551)


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Топ коментарі
+18
Минув 3895 день москальсько-української війни.
105! одиниць техніки та 1380! чумардосів за день.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 55000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 677 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел, та таке місто як Тольятті, населення якого за 3 роки зменшилось на 17 000 рил.
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19.10.2024 09:04 Відповісти
+17
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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19.10.2024 08:33 Відповісти
+9
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19.10.2024 09:05 Відповісти
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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19.10.2024 08:33 Відповісти
🙏🙏🙏❤️
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19.10.2024 10:16 Відповісти
Лізе і лізе покидь мокшанська...
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19.10.2024 08:35 Відповісти
У 2010 р. мокшанами називали себе лише 4767 осіб.
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19.10.2024 08:42 Відповісти
Так то називали... А по суті ...
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19.10.2024 08:58 Відповісти
Мордвой-мокша
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19.10.2024 09:21 Відповісти
А ще ця планетарна дірка від унітаза Руссю себе вважає - і яке це має відношення до реальності?
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19.10.2024 09:09 Відповісти
Блін. У них колись оте залізо закінчиться?
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19.10.2024 08:53 Відповісти
Минув 3895 день москальсько-української війни.
105! одиниць техніки та 1380! чумардосів за день.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 55000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 677 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел, та таке місто як Тольятті, населення якого за 3 роки зменшилось на 17 000 рил.
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19.10.2024 09:04 Відповісти
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19.10.2024 09:05 Відповісти
Щось ти з наземкою намудрив.
22 / 23 / 24
16 672 / 23 055 / 39 557
загалом з початку війни 79 284 - на наступному тижні ювілей
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19.10.2024 09:40 Відповісти
Зрозумів.
В тебе логістика "закульгала" і втратила один порядок 2 673, хоча на сьогодні 26 946.

Ну і як привід для чарчини (окрім суботи) -
60 тисяч чумардосів з початку осені
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19.10.2024 11:08 Відповісти
Буває, зір підводить ))
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19.10.2024 21:58 Відповісти
Сидить ботоксний обнульониш сракою на корейських гарматнях, а гармат вже нема, щоб стріляти - от засада. Проте завжди є, якщо не парабелум з одним набоєм, так добрі друзі за спиною з мотузкою напоготові.
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19.10.2024 09:04 Відповісти
Все ближче і ближче той день коли хло буде повішений на майдані і висітиме там щонайменше рік обглоданий круками
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19.10.2024 10:22 Відповісти
куйла неодмінно повісити на красній площі - хай там смердить та лякає кацапів
в Україні на майдані повинно бути чисто і без смороду
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19.10.2024 12:29 Відповісти
Окопуються підери...спеціальна техніка - 3473 (+25) Джерело:
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19.10.2024 11:42 Відповісти
Жопорукие спецтехнику для утилизации подтянули?
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19.10.2024 11:43 Відповісти
 
 