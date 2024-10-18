За сутки на фронте произошло 210 боевых столкновений. Почти 100 из них – на Покровском и Кураховском направлениях, – Генштаб ВСУ

Ситуация на фронте остается напряженной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 62 авиаудара, в частности, сбросил 113 КАБ. Кроме этого, совершил более 4060 обстрелов, из них 125 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около 1450 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Мирополье, Писаревка, Старый Салтов, Ямполовка, Торское, Лиман, Твердохлебово, Северск, Звановка, Часов Яр, Курахово, Антоновка, Великая Новоселка, Щербиновка, Торецк, Переездное, Великая Новоселка, Зеленое Поле, Тимировка.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг семь раз безуспешно штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло 19 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Вишневого и Надежды.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Дружелюбовки, Катериновки, Новомихайловки, Новосадового, Невского, Торского, Серебрянки, Кременной и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз в районах Григорьевки, Миньковки, Часова Яра и Ивановского.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в сторону Торецка, Нелиповки и вблизи Щербиновки.

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На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Проминь, Сухой Яр, Новоторецкое, Михайловка, Лисовка, Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенных пунктов Проминь и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Катериновки, Антоновки и Георгиевки. Кроме этого, враг атаковал вблизи Измайловки, Новодмитровки, Курахово, Горняка, Константиновки, Зоряного, Острого и Водяного.

На Времевском направлении противник совершил 11 штурмов наших позиций в районах Угледара и Левадного.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении нашими защитниками отражена атака врага вблизи Новоандреевки.

Пять раз безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 31 авиудар 58 КАБами по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одну другую важную цель противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1530 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 51 боевую бронированную машину, 23 артиллерийские системы, 48 БпЛА оперативно-тактического уровня, 93 автомобиля и 2 единицы специальной техники.

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