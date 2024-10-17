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Трое оккупантов в окрестностях Селидово подрываются на минах. ВИДЕО

Трое российских штурмовиков в окрестностях Селидово Донецкой области подрываются на минах, установленных силами инженерно-саперных подразделений 15-й бригады Национальной гвардии "Кара-Даг".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Донецкая область (9950) Национальная гвардия (2153)


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Підірвалося і далі повзе. Настільки жадібні до чужої землі.

Мабуть їх ще речовинами накачують, щоб біль не відчували.
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17.10.2024 22:35 Ответить
Смерть кацапам!
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17.10.2024 22:37 Ответить
хробаки *****….
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17.10.2024 22:42 Ответить
Та то навмисно підриваються, щоб бут схожим на героя:
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17.10.2024 22:54 Ответить
Иван Полусвинов стал полной Свиньёй 😁
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17.10.2024 23:53 Ответить
НЄ*уй шастать.
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17.10.2024 23:48 Ответить
Таргани
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17.10.2024 23:50 Ответить
Один "хароший" і два квадробера
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18.10.2024 07:28 Ответить
 
 