Трое оккупантов в окрестностях Селидово подрываются на минах. ВИДЕО
Трое российских штурмовиков в окрестностях Селидово Донецкой области подрываются на минах, установленных силами инженерно-саперных подразделений 15-й бригады Национальной гвардии "Кара-Даг".
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Мабуть їх ще речовинами накачують, щоб біль не відчували.