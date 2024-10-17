Троє окупантів на околицях Селідово підриваються на мінах. ВIДЕО
Троє російських штурмовиків на околицях Селідово на Донеччині підриваються на мінах, встановлених силами інженерно-саперних підрозділів 15-ї бригади Національної гвардії "Кара-Даг".
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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Мабуть їх ще речовинами накачують, щоб біль не відчували.