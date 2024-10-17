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Новини Відео Війна
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Троє окупантів на околицях Селідово підриваються на мінах. ВIДЕО

Троє російських штурмовиків на околицях Селідово на Донеччині підриваються на мінах, встановлених силами інженерно-саперних підрозділів 15-ї бригади Національної гвардії "Кара-Даг".

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Нацгвардійці з ПТРК "Стугна" атакували малу штурмову групу окупантів на Лимансько-Куп’янському напрямку. ВIДЕО

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Донецька область (8781) Національна гвардія (1564)


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Підірвалося і далі повзе. Настільки жадібні до чужої землі.

Мабуть їх ще речовинами накачують, щоб біль не відчували.
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17.10.2024 22:35 Відповісти
Смерть кацапам!
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17.10.2024 22:37 Відповісти
хробаки *****….
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17.10.2024 22:42 Відповісти
Та то навмисно підриваються, щоб бут схожим на героя:
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17.10.2024 22:54 Відповісти
Иван Полусвинов стал полной Свиньёй 😁
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17.10.2024 23:53 Відповісти
НЄ*уй шастать.
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17.10.2024 23:48 Відповісти
Таргани
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17.10.2024 23:50 Відповісти
Один "хароший" і два квадробера
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18.10.2024 07:28 Відповісти
 
 