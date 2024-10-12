Нацгвардійці з ПТРК "Стугна" атакували малу штурмову групу окупантів на Лимансько-Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Українська "Стугна-П" розправилася із ворожою піхотою. Бійці протитанкових ракетних комплексів бригади оперативного призначення Національної Гвардії "Рубіж" влучним пострілом рознесли малу штурмову групу окупантів на Лимансько-Куп'янському напрямку. Після влучення — двоє окупантів "200" та 1 - "300".

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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