УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5458 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 660 17

Нацгвардійці з ПТРК "Стугна" атакували малу штурмову групу окупантів на Лимансько-Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Українська "Стугна-П" розправилася із ворожою піхотою. Бійці протитанкових ракетних комплексів бригади оперативного призначення Національної Гвардії "Рубіж" влучним пострілом рознесли малу штурмову групу окупантів на Лимансько-Куп'янському напрямку. Після влучення — двоє окупантів "200" та 1 - "300".

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 68 ОЄБр ліквідували російського загарбника дроном-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) знищення (7477) Національна гвардія (1564) ПТРК (95)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Вартість пострілу "Стугни" тисячі долярів, вартість лаптя нуль, якесь марнотратство.
показати весь коментар
12.10.2024 17:34
+5
то піди застрель кацапа сам.

дорого, звісно - 10 тис. у.є. за кацапську тушку
але ж у ЗЄлічки ручонки не стоять налагодити виробництво мінометів
показати весь коментар
12.10.2024 17:48
+4
Заявлено: "3 росіян - 1 стугна".
Максимум - двоє, бо один досить прудко для 300-го тікає.
показати весь коментар
12.10.2024 17:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заявлено: "3 росіян - 1 стугна".
Максимум - двоє, бо один досить прудко для 300-го тікає.
показати весь коментар
12.10.2024 17:27 Відповісти
10 тис. у.є. за кацапську тушку

а що робити ?
показати весь коментар
12.10.2024 17:45 Відповісти
І великий ризик що по позиції прилетить кідарська отвєтка.
показати весь коментар
12.10.2024 17:51 Відповісти
Кацапські блогери пишуть, що збито за 50 км. від лінії фронту літак Су-34 з фабом на борту...
показати весь коментар
12.10.2024 17:30 Відповісти
Вот Стугна полетела и ага...
Билеты на кабздона раздала
Хлопали рашисты четырьмя конечностями
Летев над Украиною
Разобраным Буратиною.

(заранне прошу эстетов простить за такую поэзию)
показати весь коментар
12.10.2024 17:31 Відповісти
Вартість пострілу "Стугни" тисячі долярів, вартість лаптя нуль, якесь марнотратство.
показати весь коментар
12.10.2024 17:34 Відповісти
то піди застрель кацапа сам.

дорого, звісно - 10 тис. у.є. за кацапську тушку
але ж у ЗЄлічки ручонки не стоять налагодити виробництво мінометів
показати весь коментар
12.10.2024 17:48 Відповісти
Голова я вже 9- рік в війську.
І взагалі до чого тут миномет??????
показати весь коментар
12.10.2024 17:53 Відповісти
Не знаю, що там з минометами, а от мін для них точно не вистачає.
показати весь коментар
12.10.2024 19:29 Відповісти
Вартість ракети складає від 20 тис. доларів США.
показати весь коментар
12.10.2024 19:28 Відповісти
Да. В 2022-початок 23го.В нас я й не зустрічав осколочних до Стугни, тільки кумулятивні і то «на вагу золота»
показати весь коментар
12.10.2024 18:00 Відповісти
Було таке що і Стугни не було, 2 РПГ-7В на ВОП.
показати весь коментар
12.10.2024 18:03 Відповісти
Панове, витрачати постріл Стугни на чотирьох підарів це однозначно марнотратство, ви ще б по них з хаймарсу жахнули. Я звичайно радий за Нацгвардійців що є Стугна, є БК до неї...
Якщо вони так на *****... йдуть по відкритій місцевості то може краще б було по них з АГС, браунінга чи Дашки? Якщо є Стугна то і всілякого дріб'язку вдосталь! ФПВ завдяки волонтерам теж в наявності?!!
Чого тільки Стугна, з танку по них для відосіка...Є ж там якась танкова оперативна бригада Нацгвардії...
показати весь коментар
12.10.2024 21:26 Відповісти
а чому не Атакамсом? у нас же дофіга ракет.
показати весь коментар
13.10.2024 19:37 Відповісти
 
 