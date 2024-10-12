Нацгвардейцы из ПТРК "Стугна" атаковали малую штурмовую группу оккупантов на Лиманско-Купянском направлении. ВИДЕО
Украинская "Стугна-П" расправилась с вражеской пехотой. Бойцы противотанковых ракетных комплексов бригады оперативного назначения Национальной Гвардии "Рубеж" точным выстрелом разнесли малую штурмовую группу оккупантов на Лиманско-Купянском направлении. После попадания - двое оккупантов "200" и 1 - "300".
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+5 Толя Онопрієнко
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Максимум - двоє, бо один досить прудко для 300-го тікає.
а що робити ?
Билеты на кабздона раздала
Хлопали рашисты четырьмя конечностями
Летев над Украиною
Разобраным Буратиною.
(заранне прошу эстетов простить за такую поэзию)
дорого, звісно - 10 тис. у.є. за кацапську тушку
але ж у ЗЄлічки ручонки не стоять налагодити виробництво мінометів
І взагалі до чого тут миномет??????
Якщо вони так на *****... йдуть по відкритій місцевості то може краще б було по них з АГС, браунінга чи Дашки? Якщо є Стугна то і всілякого дріб'язку вдосталь! ФПВ завдяки волонтерам теж в наявності?!!
Чого тільки Стугна, з танку по них для відосіка...Є ж там якась танкова оперативна бригада Нацгвардії...