РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12376 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 660 17

Нацгвардейцы из ПТРК "Стугна" атаковали малую штурмовую группу оккупантов на Лиманско-Купянском направлении. ВИДЕО

Украинская "Стугна-П" расправилась с вражеской пехотой. Бойцы противотанковых ракетных комплексов бригады оперативного назначения Национальной Гвардии "Рубеж" точным выстрелом разнесли малую штурмовую группу оккупантов на Лиманско-Купянском направлении. После попадания - двое оккупантов "200" и 1 - "300".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 68 ОЕБр ликвидировали российского захватчика дроном-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) уничтожение (7165) Национальная гвардия (2153) ПТРК (92)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Вартість пострілу "Стугни" тисячі долярів, вартість лаптя нуль, якесь марнотратство.
показать весь комментарий
12.10.2024 17:34
+5
то піди застрель кацапа сам.

дорого, звісно - 10 тис. у.є. за кацапську тушку
але ж у ЗЄлічки ручонки не стоять налагодити виробництво мінометів
показать весь комментарий
12.10.2024 17:48
+4
Заявлено: "3 росіян - 1 стугна".
Максимум - двоє, бо один досить прудко для 300-го тікає.
показать весь комментарий
12.10.2024 17:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заявлено: "3 росіян - 1 стугна".
Максимум - двоє, бо один досить прудко для 300-го тікає.
показать весь комментарий
12.10.2024 17:27 Ответить
10 тис. у.є. за кацапську тушку

а що робити ?
показать весь комментарий
12.10.2024 17:45 Ответить
І великий ризик що по позиції прилетить кідарська отвєтка.
показать весь комментарий
12.10.2024 17:51 Ответить
Кацапські блогери пишуть, що збито за 50 км. від лінії фронту літак Су-34 з фабом на борту...
показать весь комментарий
12.10.2024 17:30 Ответить
Вот Стугна полетела и ага...
Билеты на кабздона раздала
Хлопали рашисты четырьмя конечностями
Летев над Украиною
Разобраным Буратиною.

(заранне прошу эстетов простить за такую поэзию)
показать весь комментарий
12.10.2024 17:31 Ответить
Вартість пострілу "Стугни" тисячі долярів, вартість лаптя нуль, якесь марнотратство.
показать весь комментарий
12.10.2024 17:34 Ответить
то піди застрель кацапа сам.

дорого, звісно - 10 тис. у.є. за кацапську тушку
але ж у ЗЄлічки ручонки не стоять налагодити виробництво мінометів
показать весь комментарий
12.10.2024 17:48 Ответить
Голова я вже 9- рік в війську.
І взагалі до чого тут миномет??????
показать весь комментарий
12.10.2024 17:53 Ответить
Не знаю, що там з минометами, а от мін для них точно не вистачає.
показать весь комментарий
12.10.2024 19:29 Ответить
Вартість ракети складає від 20 тис. доларів США.
показать весь комментарий
12.10.2024 19:28 Ответить
Да. В 2022-початок 23го.В нас я й не зустрічав осколочних до Стугни, тільки кумулятивні і то «на вагу золота»
показать весь комментарий
12.10.2024 18:00 Ответить
Було таке що і Стугни не було, 2 РПГ-7В на ВОП.
показать весь комментарий
12.10.2024 18:03 Ответить
Панове, витрачати постріл Стугни на чотирьох підарів це однозначно марнотратство, ви ще б по них з хаймарсу жахнули. Я звичайно радий за Нацгвардійців що є Стугна, є БК до неї...
Якщо вони так на *****... йдуть по відкритій місцевості то може краще б було по них з АГС, браунінга чи Дашки? Якщо є Стугна то і всілякого дріб'язку вдосталь! ФПВ завдяки волонтерам теж в наявності?!!
Чого тільки Стугна, з танку по них для відосіка...Є ж там якась танкова оперативна бригада Нацгвардії...
показать весь комментарий
12.10.2024 21:26 Ответить
а чому не Атакамсом? у нас же дофіга ракет.
показать весь комментарий
13.10.2024 19:37 Ответить
 
 