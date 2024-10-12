Нацгвардейцы из ПТРК "Стугна" атаковали малую штурмовую группу оккупантов на Лиманско-Купянском направлении. ВИДЕО

Украинская "Стугна-П" расправилась с вражеской пехотой. Бойцы противотанковых ракетных комплексов бригады оперативного назначения Национальной Гвардии "Рубеж" точным выстрелом разнесли малую штурмовую группу оккупантов на Лиманско-Купянском направлении. После попадания - двое оккупантов "200" и 1 - "300".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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