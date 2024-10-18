С начала суток на фронте произошло 112 боестолкновений, горячее всего сейчас на Кураховском направлении, - Генштаб
В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 112. Горячее всего сейчас на Кураховском направлении. Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника в глубь украинской территории.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 18 октября, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по территории Украины
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Писаревка, Шалыгино, Большая Писаревка, Барановка, Беловоды, Чуйковка Сумской области; Тимофеевка Харьковской; Гута-Студенецкая Черниговской области. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по районам Песчаного и Покровска Донецкой области.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении противник при поддержке авиации совершил один штурм позиции наших подразделений в районе Волчанска.
На Купянском направлении российские оккупанты 12 раз атаковали Силы обороны в районах Голубовки, Синьковки, Новоосиново, Степной Новоселовки, Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Пять боестолкновений еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Дружелюбовки, Тернов, Макеевки и Торского. Семь боестолкновений завершились, еще одно - продолжается.
Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Часова Яра и Ступочек на Краматорском направлении. Украинские воины успешно отбили оба штурма своих позиций.
На Торецком направлении враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Делиевка и Торецк. По Иванополью оккупанты дважды ударили КАБами.
На Покровском направлении российские захватчики при поддержке авиации осуществили 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Романовки, Селидово, Луча и Михайловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 15 атак противника, одно боестолкновение - еще продолжается.
На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 38 раз в сторону населенных пунктов Желанное Второе, Новодмитровка, Горняк, Новоселидовка, Кураховка, Георгиевка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Константиновка. Двадцать две попытки оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении состоялось четыре вражеские атаки неподалеку Катериновки и Богоявленки. Три боя еще не завершились.
На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Новоданиловки.
Также четыре раза враг бесполезно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.
Ситуация в Курской области
Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли 12 ударов 25 КАБами по собственной территории.
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@ "Курська область.
Противник за підтримки бронетехніки спробував прорватись у напрямку Вікторівки. ЗСУ за підтримки танка знищили російську бронетехніку, частина російського десанту зуміла спішитись. Бойові зіткнення продовжуються.
📍51.325196, 35.181956
Куп'янський напрямок.
ЗСУ знищили техніку противника у північній частині Кругляківки на вулиці Куп'янській. На жаль, це свідчить про те, що російським військам вдалося увійти в населений пункт.
📍49.538629, 37.714741
Часів Яр.
Доповнюючи - у Жовтневому районі противник просунувся до вулиці Сєрова.
Курахівський напрямок.
У Максимільянівці додано уточнення на основі GEOINT позицій противника.
📍47.976204, 37.380096 "