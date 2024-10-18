С начала суток на фронте произошло 112 боестолкновений, горячее всего сейчас на Кураховском направлении, - Генштаб

В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 112. Горячее всего сейчас на Кураховском направлении. Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника в глубь украинской территории.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 18 октября, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по территории Украины

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Писаревка, Шалыгино, Большая Писаревка, Барановка, Беловоды, Чуйковка Сумской области; Тимофеевка Харьковской; Гута-Студенецкая Черниговской области. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по районам Песчаного и Покровска Донецкой области.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении противник при поддержке авиации совершил один штурм позиции наших подразделений в районе Волчанска.

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На Купянском направлении российские оккупанты 12 раз атаковали Силы обороны в районах Голубовки, Синьковки, Новоосиново, Степной Новоселовки, Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Пять боестолкновений еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Дружелюбовки, Тернов, Макеевки и Торского. Семь боестолкновений завершились, еще одно - продолжается.

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Часова Яра и Ступочек на Краматорском направлении. Украинские воины успешно отбили оба штурма своих позиций.

На Торецком направлении враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Делиевка и Торецк. По Иванополью оккупанты дважды ударили КАБами.

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На Покровском направлении российские захватчики при поддержке авиации осуществили 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Романовки, Селидово, Луча и Михайловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 15 атак противника, одно боестолкновение - еще продолжается.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 38 раз в сторону населенных пунктов Желанное Второе, Новодмитровка, Горняк, Новоселидовка, Кураховка, Георгиевка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Константиновка. Двадцать две попытки оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении состоялось четыре вражеские атаки неподалеку Катериновки и Богоявленки. Три боя еще не завершились.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Новоданиловки.

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Также четыре раза враг бесполезно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

Ситуация в Курской области

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли 12 ударов 25 КАБами по собственной территории.