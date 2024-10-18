Враг за минувшие сутки 7 раз безуспешно штурмовал вблизи Волчанска и Старицы, - ОТГ "Харків"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".
За минувшие сутки враг семь раз безуспешно штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 4 КАБов. Нанесли 39 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 326 обстрелов позиций защитников Украины.
Потери врага
Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага за минувшие сутки составили 119 военных, из них безвозвратные - 50, санитарные - 68, пленные - 1.
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 86 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- артиллерийскую систему;
- боевую бронированную машину;
- 32 автомобиля;
- 1 единицу спецтехники;
- 51 БПЛА.
Уничтожено 70 укрытий для личного состава, 2 стартовые позиции запуска БПЛА и 1 место хранения боеприпасов.
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