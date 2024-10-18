Враг за минувшие сутки 7 раз безуспешно штурмовал вблизи Волчанска и Старицы, - ОТГ "Харків"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".

За минувшие сутки враг семь раз безуспешно штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 4 КАБов. Нанесли 39 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 326 обстрелов позиций защитников Украины.

Потери врага

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составили 119 военных, из них безвозвратные - 50, санитарные - 68, пленные - 1.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 86 единиц вооружения и военной техники, в частности:

артиллерийскую систему;

боевую бронированную машину;

32 автомобиля;

1 единицу спецтехники;

51 БПЛА.

Уничтожено 70 укрытий для личного состава, 2 стартовые позиции запуска БПЛА и 1 место хранения боеприпасов.

Также смотрите: Бойцы 3-й ОШБ успешно контратаковали позиции оккупантов на Харьковщине и взяли в плен нескольких россиян: "Замотай его. Он хоть и п#дар, но мне немножко жалко". ВИДЕО