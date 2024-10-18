Ворог минулої доби 7 разів безуспішно штурмував поблизу Вовчанська та Стариці, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

Протягом минулої доби ворог сім разів безуспішно штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця. Російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 4 КАБ. Завдали 39 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 326 обстрілів позицій захисників України.

Втрати ворога

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу склали 119 військових, з них безповоротні - 50, санітарні – 68, полонені - 1.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 86 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

артилерійську систему;

бойову броньовану машину;

32 автомобілі;

1 одиницю спецтехніки;

51 БпЛА.

Знищено 70 укриттів для особового складу, 2 стартові позиції запуску БпЛА та 1 місце зберігання боєприпасів.

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