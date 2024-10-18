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Ворог минулої доби 7 разів безуспішно штурмував поблизу Вовчанська та Стариці, - ОТУ "Харків"

В ОТУ Харків розповіли про ситуацію на фронті

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

Протягом минулої доби ворог сім разів безуспішно штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця. Російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 4 КАБ. Завдали 39 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 326 обстрілів позицій захисників України.

Втрати ворога 

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу склали 119 військових, з них безповоротні - 50, санітарні – 68, полонені - 1.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 86 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • артилерійську систему;
  • бойову броньовану машину;
  • 32 автомобілі;
  • 1 одиницю спецтехніки;
  • 51 БпЛА.

Знищено 70 укриттів для особового складу, 2 стартові позиції запуску БпЛА та 1 місце зберігання боєприпасів.

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Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (4052) Вовчанськ (436)


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