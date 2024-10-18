Ворог минулої доби 7 разів безуспішно штурмував поблизу Вовчанська та Стариці, - ОТУ "Харків"
Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".
Протягом минулої доби ворог сім разів безуспішно штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця. Російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 4 КАБ. Завдали 39 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 326 обстрілів позицій захисників України.
Втрати ворога
Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Втрати ворога за минулу добу склали 119 військових, з них безповоротні - 50, санітарні – 68, полонені - 1.
Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 86 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- артилерійську систему;
- бойову броньовану машину;
- 32 автомобілі;
- 1 одиницю спецтехніки;
- 51 БпЛА.
Знищено 70 укриттів для особового складу, 2 стартові позиції запуску БпЛА та 1 місце зберігання боєприпасів.
Будь ласка, зачекайте...
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