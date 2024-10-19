Войска РФ продолжат определенное продвижение под Купянском в Харьковской области на следующих неделях, - британская разведка

В британской разведке предполагают, что в следующие недели российские войска продолжат определенное продвижение под Купянском на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании по российско-украинской войне.

Как отмечается, Россия продолжает попытки наступления на востоке Харьковской области Украины. Силы РФ, вероятно, находятся в нескольких сотнях метров от реки Оскол, примерно в 20 км к югу от города Купянск.

В разведке Британии предполагают, что вполне вероятно, что российские атаки, которые продолжаются, затрудняют украинские операции на восточном берегу Оскола. 15 октября 2024 года украинские власти объявили эвакуацию гражданского населения из нескольких населенных пунктов в этом районе.

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"Россия, вероятно, продолжит продвижение в этом районе в ближайшие недели", - добавили в разведке.

Отмечается, что после украинского контрнаступления в сентябре 2022 года российские силы периодически предпринимали попытки вернуть контроль над Купянском.

"Город расположен на реке Оскол и является железнодорожным узлом, поддерживающим украинские операции в этом районе", - отмечается в обзоре.

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