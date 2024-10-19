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Новости Агрессия России против Украины Война
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За прошедшие сутки оккупанты четыре раза наступали в районе Волчанска, - ОТГ "Харьков"

Ситуація на Харківщині

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.

Об этом сообщили в ОТГ "Харьков", передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки враг четыре раза проводил наступательные действия в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 11 НАР, 41 удар дронами-камикадзе и осуществили 272 обстрела позиций защитников Украины.

Читайте: Войска РФ 55 раз пытались прорвать украинскую оборону на Кураховском направлении, - Генштаб

Потери врага

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Так, потери врага за минувшие сутки составляют 106 существ, из них безвозвратные - 37, санитарные - 69.

Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 54 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 артиллерийскую систему,
  • 3 боевые бронированные машины,
  • 5 автомобилей,
  • 4 единицы спецтехники,
  • 41 БпЛА.

Также читайте: С начала суток на фронте произошло 112 боестолкновений, горячее всего сейчас на Кураховском направлении, - Генштаб

Кроме того, украинскими защитниками уничтожено: 46 укрытий для личного состава и 3 стартовые позиции запуска БпЛА.

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4304) Волчанск (408)


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Місто крутого гимну « хутин *****»
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19.10.2024 12:30 Ответить
Навіяно навколофутбольним : Атакуй-не атакуй, все одно одержиш.... шайбу!
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19.10.2024 12:57 Ответить
 
 