За прошедшие сутки оккупанты четыре раза наступали в районе Волчанска, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.

Об этом сообщили в ОТГ "Харьков", передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки враг четыре раза проводил наступательные действия в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 11 НАР, 41 удар дронами-камикадзе и осуществили 272 обстрела позиций защитников Украины.

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Потери врага

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.



Так, потери врага за минувшие сутки составляют 106 существ, из них безвозвратные - 37, санитарные - 69.



Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 54 единицы вооружения и военной техники, в частности:

1 артиллерийскую систему,

3 боевые бронированные машины,

5 автомобилей,

4 единицы спецтехники,

41 БпЛА.

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Кроме того, украинскими защитниками уничтожено: 46 укрытий для личного состава и 3 стартовые позиции запуска БпЛА.