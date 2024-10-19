За прошедшие сутки оккупанты четыре раза наступали в районе Волчанска, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.
Об этом сообщили в ОТГ "Харьков", передает Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки враг четыре раза проводил наступательные действия в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 11 НАР, 41 удар дронами-камикадзе и осуществили 272 обстрела позиций защитников Украины.
Потери врага
Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Так, потери врага за минувшие сутки составляют 106 существ, из них безвозвратные - 37, санитарные - 69.
Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 54 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 1 артиллерийскую систему,
- 3 боевые бронированные машины,
- 5 автомобилей,
- 4 единицы спецтехники,
- 41 БпЛА.
Кроме того, украинскими защитниками уничтожено: 46 укрытий для личного состава и 3 стартовые позиции запуска БпЛА.
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