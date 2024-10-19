Минулої доби окупанти чотири рази наступали в районі Вовчанська, - ОТУ "Харків"
Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною.
Про це повідомили в ОТУ "Харків", передає Цензор.НЕТ.
Протягом минулої доби ворог чотири рази проводив наступальні дії в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 11 НАР, 41 удар дронами-камікадзе та здійснили 272 обстріли позицій захисників України.
Втрати ворога
Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Так, втрати ворога за минулу добу становлять 106 істот, з них безповоротні - 37, санітарні – 69.
Також на зазначеному напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 54 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 артилерійську систему,
- 3 бойові броньовані машини,
- 5 автомобілів,
- 4 одиниці спецтехніки,
- 41 БпЛА.
Крім того, українськими захисниками знищено: 46 укриттів для особового складу та 3 стартові позиції запуску БпЛА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Місто крутого гимну « хутин *****»