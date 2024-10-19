Минулої доби окупанти чотири рази наступали в районі Вовчанська, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною.

Про це повідомили в ОТУ "Харків", передає Цензор.НЕТ.



Протягом минулої доби ворог чотири рази проводив наступальні дії в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 11 НАР, 41 удар дронами-камікадзе та здійснили 272 обстріли позицій захисників України.

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Втрати ворога

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.



Так, втрати ворога за минулу добу становлять 106 істот, з них безповоротні - 37, санітарні – 69.



Також на зазначеному напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 54 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

1 артилерійську систему,

3 бойові броньовані машини,

5 автомобілів,

4 одиниці спецтехніки,

41 БпЛА.

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Крім того, українськими захисниками знищено: 46 укриттів для особового складу та 3 стартові позиції запуску БпЛА.