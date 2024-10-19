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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Минулої доби окупанти чотири рази наступали в районі Вовчанська, - ОТУ "Харків"

Ситуація на Харківщині

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною.

Про це повідомили в ОТУ "Харків", передає Цензор.НЕТ.


Протягом минулої доби ворог чотири рази проводив наступальні дії в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 11 НАР, 41 удар дронами-камікадзе та здійснили 272 обстріли позицій захисників України.

Читайте: Війська РФ 55 разів намагалися прорвати українську оборону на Курахівському напрямку, - Генштаб

Втрати ворога

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Так, втрати ворога за минулу добу становлять 106 істот, з них безповоротні - 37, санітарні – 69.

Також на зазначеному напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 54 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 артилерійську систему,
  • 3 бойові броньовані машини,
  • 5 автомобілів,
  • 4 одиниці спецтехніки,
  • 41 БпЛА.

Також читайте: Від початку доби на фронті відбулося 112 боєзіткнень, найгарячіше зараз на Курахівському напрямку, - Генштаб

Крім того, українськими захисниками знищено: 46 укриттів для особового складу та 3 стартові позиції запуску БпЛА.

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (4061) Вовчанськ (437)


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Місто крутого гимну « хутин *****»
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19.10.2024 12:30 Відповісти
Навіяно навколофутбольним : Атакуй-не атакуй, все одно одержиш.... шайбу!
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19.10.2024 12:57 Відповісти
 
 