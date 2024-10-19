Війська РФ продовжать певне просування під Куп’янськом на Харківщині наступними тижнями, - британська розвідка

У британській розвідці припускають, що наступними тижнями російські війська продовжать певне просування під Куп’янськом на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії щодо російсько-української війни.

Як зазначається, Росія продовжує спроби наступу на сході Харківської області України. Сили РФ, імовірно, перебувають за кількасот метрів від річки Оскіл, приблизно за 20 км на південь від міста Куп’янськ.

У розвідці Британії припускаються, що цілком ймовірно, що російські атаки, які тривають, ускладнюють українські операції на східному березі Осколу. 15 жовтня 2024 року українська влада оголосила евакуацію цивільного населення з кількох населених пунктів у цьому районі.

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"Росія, ймовірно, продовжить просування в цьому районі найближчими тижнями", - додали в розвідці.

Зазначається, що після українського контрнаступу у вересні 2022 року російські сили періодично робили спроби повернути контроль над Куп’янськом.

"Місто розташоване на річці Оскіл і є залізничним вузлом, що підтримує українські операції у цьому районі", – зазначається в огляді.

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