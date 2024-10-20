На Лычаковском кладбище во Львове повредили 17 могил погибших Героев (обновлено). ФОТОрепортаж
Полицейские Львовщины устанавливают злоумышленников, которые совершили надругательство на могилах наших Героев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Львовской области.
Как отмечается, сегодня в 09.30 в полицию поступило сообщение о повреждении нескольких могил военнослужащих на поле почетных захоронений № 76 Лычаковского кладбища во Львове.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции Львовщины.
Правоохранители принимают все меры для установления лиц злоумышленников, которые совершили надругательство на могилах защитников.
Решается вопрос правовой квалификации события.
Обновленная информация
Как сообщил в фейсбуке депутат Львовского городского совета Евгений Бойко, злоумышленники повредили 17 могил погибших военнослужащих, 3 могилы политзаключенных и 2 захоронения волонтеров.
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