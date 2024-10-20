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На Лычаковском кладбище во Львове повредили 17 могил погибших Героев (обновлено). ФОТОрепортаж

Полицейские Львовщины устанавливают злоумышленников, которые совершили надругательство на могилах наших Героев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Львовской области.

Как отмечается, сегодня в 09.30 в полицию поступило сообщение о повреждении нескольких могил военнослужащих на поле почетных захоронений № 76 Лычаковского кладбища во Львове.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Правоохранители принимают все меры для установления лиц злоумышленников, которые совершили надругательство на могилах защитников.

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Решается вопрос правовой квалификации события.

Обновленная информация

Как сообщил в фейсбуке депутат Львовского городского совета Евгений Бойко, злоумышленники повредили 17 могил погибших военнослужащих, 3 могилы политзаключенных и 2 захоронения волонтеров.

На Личаківському кладовищі пошкодили могили військових
На Личаківському кладовищі пошкодили могили військових
На Личаківському кладовищі пошкодили могили військових
На Личаківському кладовищі пошкодили могили військових
На Личаківському кладовищі пошкодили могили військових

Автор: 

кладбище (286) Львов (4599) память (1498) Нацполиция (16560)


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Топ комментарии
+10
А ви, спитайте звідки вони переселились ?
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20.10.2024 12:13 Ответить
+8
Найти і по пояс прикопати на місяць! щоб собаки мочилися на них!
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20.10.2024 12:41 Ответить
+7
Ви звернули увагу? Ніде,де знаходяться якісь національні символи,могили загиблих за Україну,не встановлюються відеокамери? Плюндруй,знищуй,руйнуй...і все безкарно і анонімно....
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20.10.2024 14:02 Ответить
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А ви, спитайте звідки вони переселились ?
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20.10.2024 12:13 Ответить
А Старшинський якою мовою розмовляє?
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20.10.2024 12:26 Ответить
Найти і по пояс прикопати на місяць! щоб собаки мочилися на них!
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20.10.2024 12:41 Ответить
Краще по пояс, але догори ногами.
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20.10.2024 16:29 Ответить
А може ті, що б"ються тупими макітрами в офісах УПЦ?
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20.10.2024 14:14 Ответить
підароязикі личинки совків...
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20.10.2024 13:41 Ответить
зеленські своїх не здають.. хіба що, коли ті вже закордоном, у безпеці...
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20.10.2024 13:45 Ответить
Дітки повеселилися, а можливо "шукали легкий заробіток". Тільки такі відмовки для наівних.
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20.10.2024 13:57 Ответить
Ви звернули увагу? Ніде,де знаходяться якісь національні символи,могили загиблих за Україну,не встановлюються відеокамери? Плюндруй,знищуй,руйнуй...і все безкарно і анонімно....
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20.10.2024 14:02 Ответить
Пусти свиней під стіл,вони залізуть на стіл.
Ну шо,як вам Львів'яни пєрєсєлєнці?
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20.10.2024 16:47 Ответить
бидло - воно всюди бидло!
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20.10.2024 18:15 Ответить
Якщо бути чесним, то Закон про мову (точну назву не пам'ятаю, але суть така) з'явився ще наприкінці 1990-х чи початку 2000-х, тобто за часів Кучми. Я викладач КПІ і добре пам'ятаю, як нам приблизно у 2000-2001 оголосили про вимогу негайно перейти на державну мову викладання. Що стосується видання метод. матеріалів, то там перехід на державну мову відбувся ще раніше (не пізніше 2000), останні дисертації російською захищали приблизно у 1997 - мій колега у 1997 ще проскочив, а я подавав до захисту та захищався у 1999, і перекладав на державну (за годину переклав, було нескладно).
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20.10.2024 20:41 Ответить
Запоріжжя та Київ - це трохи різні світи (на жаль), хоча країна одна та закони ті ж самі. Крім того, іноземці - теж окрема історія, бо знадобився час для підготовки фахівців типу "Українська як іноземна". Пам1ятаю, що у нас приблизно у 2006 на 1-й курс поступила дівчина з Ірану, так вона принаймні у 1-му семестрі українською не володіла (російською - так). Зараз таких проблем немає.
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20.10.2024 21:50 Ответить
Коли маєш роботу на 100+ сторінок, написану за багаторічною звичкою російською, і її треба терміново перекласти, то дієслово "проскочити" можна виправдати. До речі, про себе я так не казав ("не проскочив"), бо у мене тоді було більше часу.
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20.10.2024 21:45 Ответить
Ваті завжди Майдани винуваті. Все з ніг на голову
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20.10.2024 19:51 Ответить
Оце вчинили ті що кричали "путін введи войска" яких опісля "приходу путинських асфабадителей" прийняла Львівська область- бидло -свинота прокацапська.
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20.10.2024 17:35 Ответить
Коли доблєсна поліція буде охороняти поховання і пам'ятники героям цієї війни? Немає грошей платити поліції охорони? А безкоштовно не пробували? А виділити кошти з бюджету міста? До чого ми докотилися, що ворог вбиває героїв на фронті, а ми в тилу не можемо зберегти їх поховання?
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20.10.2024 17:40 Ответить
Україна в небезпеці! Конституція не діє, Верховною Радою керує антиконституційний "ОФІС" протермінованого президента. Засідання ВРУ нелегітимне через відсутність більшої половини вищого органу влади. ЗМІ в руках олігархічної влади. Обласна РАДА слугує корумпованому так званому "губернатору". Усі прогресивні партії та активність громадськості повністю паралізовані КДБістськими режимами. Корумповані правоохоронні органи не в змозі адекватно реагувати на скоєні злочини. Владою поширюється брехлива інформація про активність в розкритті резонансних злочинів (вбивство Фаріон).
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20.10.2024 18:00 Ответить
тіки-но помітили??
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20.10.2024 18:17 Ответить
 
 